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 Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Коронавирус является ОРВИ, но вызван неизвестным ранее возбудителем.

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его как обычную ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от Covid-19 на уровне 3,4% . Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий", - говорится в сообщении.

"Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно вы", - подчеркнули в ЦОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со 2 по 8 марта от осложнений гриппа умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - ЦОЗ

Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182016
 
 
 Топ комментарии
 
Так можно метро значит не закрывать???
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вы представляете себе насколько это удобно власти - загнать 73% стадо в стойло!
испуганными баранами значительно легче управлять
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вы представляете себе насколько это удобно власти - загнать 73% стадо в стойло!
испуганными баранами значительно легче управлять
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главное шоб было чо пожрать, а по телеку ишел квартал, слуга нарида и скоты. Пересичный зебил и так знает свое место Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 872
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для оставшихся штрафы и тюрьма со сроками больше чем сепарам
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Куда интереснее наблюдать за 8% баранов которые это обсуждают. )))
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"бараны" - это уже зарегистрированный бренд 73%
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возможно именно столько более предприимчивых баранов из 73%
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Ви хочете поговорити про це з пастухами? Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1939
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Учти, что вид виживает за счет количества в популяции..
Таки 8%% вимруть скоріше..
Хоч, за вПОПуредників галасовало 54%%..
😁
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В первом туре за зелепупу голосовало 30% с хвостиком. 30% нарисовал разумков с подельниками с потолка, хвостик - настоящий электорат.
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собсно, для того это всё и было сделано, чтобы не мешали быренько протолкнуть закон о земле и прочие нужные для них *законы*. плюс, всё это способствует приближению дефолта, что на руку коломойскому и прочей шушере.
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Головне - не виходити мітингувать, бо будуть штрафи і кримінальна відповідальність. Громадська активність страшніша ніж активність вірусу для інфікованих зеленою бацилою.
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нет конечно, я разрешаю тебе носить трусы, я дарю это благо населению планеты бесплатно. я ж не барыга-радуцкий который продал маски за кардон. Носи на здоровье и не болей Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 936
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тут просто не всем трусы могут подойти свои: вот если жопа, как у сивохо, во много раз больше лица, то эфекта защиты от такой маски не будет. На крайняк он узеленских может отдолжыть, иначе я не знаю
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у зеленки? ну, судя по тому, как её одевают, фасончик должен быть такой, как на картинке. Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3341
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Уляна Супрун
41 мин. ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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Вот именно что опасность в том что те кто легко переносит етот вирус так же легко его разносит потому что не придает значения своей болезни
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Почему сцу? Скорее сру на вас. потому что живу за городом и в общественном транспорте не езжу и никого к своему дому не подпускаю
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Коронавирус явлется ОРВИ, сразу от сердца отлегло, и страх ушел, чуть душу не забрав.
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Интересное интервью Пальчевского про короновирус

https://youtu.be/jcnb6fr7Ljg

носить маску и очки обязательно
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Это ГРУ-шник расскажет то шо надо, слушайте его внимательно, ага
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Тогда слушай Бацьку...веселее, чем Пальчевский..
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Свинячий из Китая
Птичий из Китая
Короновирус из Китая
ПОЧЕМУ ТО В ДРУГИХ СТРАНАХ ВИРУСЫ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ
Зато в Китае есть институт вирусологии
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просто там дохрена народа жрущего всё подряд, в том числе о-о-очень экзотических тварей!
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единственный в мире?

что у вас в башке? опилки?
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Потому что антибиотиками не убили имунную систему организма.
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Тогда до чого паника ?
Причем панику разгоняет влада. Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3627
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Ну так в світі все спишуть на вірус.Я сам не вірю в світові змови,але це схоже на якусь змову.
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для цього і існує "наука конспірологія"..
придумувати варіанти,яка сволоч це задумала... Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4872
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По оценкам ВОЗ, в 2009 году случилось 18 449 смертей от вируса свинного гриппа. Но в это число вошли случаи лабораторно подтвержденных инфекций вирусом H1N1 . Теперь же ученые показали, что реальное число смертей было гораздо большим, От этой болезни скончалось порядка 200 тыс. человек. Кроме того, ученые установили, что от 62 до 85% умерших от гриппа в 2009 году были моложе 65 лет.

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Але такої пацанячої істерії не було.
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разве что свиней тысячами мочили...
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Vlad Vola Цього року наближалася світова криза,під шумок все на вірус спишуть.
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*Один из худших дней для Коронавируса был 10 февраля.* В тот день *108* человек в Китае умерли от коронавируса. НО, в тот же день ... *26 283* человека умерли от рака *24 641* человек умерли от болезней сердца *4300* человек умерли от диабета, и в этот день, к сожалению, самоубийство унесло больше жизней, чем вирус, в *28 раз.* Более того, комары убивают *2740* человек каждый день, ЛЮДИ убивают *1300* человек каждый день и змеи убивают *137* человек каждый день. Просто расслабьтесь и вымойте руки.
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прикол в том, что ни рак, ни болезни сердца, ни диабет и не комары со змеями, ни убивают людей в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ прогрессии! а это орви - убивает Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3616
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просто розслабтесь,і прийміть таблеточку..

Що ЩЕ не придумали ? Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3421
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У совка все было проще где то в 60 годах в классе оставалось 23 из40* но школу на карантин так и не отправили. И зеленого понятия про панику не было.После этого редко кто болел гриппом. Спасает имунитет а не карантин. Карантин это все равно что ОВГЗ платить по счтам все равно прийдется. Но прививки делали часто. Против грипа никогда.
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Нифига. Я настаиваю на панике... мы все умрем..
Фсезакрыть и нипущать, бумага-гречка..
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Летальность в Иране 10% (как минимум)

На статистику Китая сильно не смотрите, там комунноисты скрывают реальное положение вещей.
Летальность в Италии 8% (27980 заболевших/2158 погибших)
Тех кто вылечился всего 2749.

Что с 23 тысячами человек?
По рассказам итальянских местных врачей еще около 15% требуют интенсивной терапии

Выходит попандос у процентов 20-25
Поэтому не 96% легко переносят, а около 75-80%
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таким чином можна "підігнати під бажання" будь-яку "статистику"..
але це не статистика..
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Как обычное ОРВИ!? И даже осложнений никаких нет? Вот брыхуны...
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посмертний розтин показує те саме..знищені легені..
чому брехуни ? Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9529
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ОРВИ тоже может дать осложнения. У меня обычно пневмония, у жены - бронхит.
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хороша назва теми для зменшення паніки.. Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9454
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вісім із десяти виживуть, але здоровля уже не те
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не пи..ди.
Виживуть 96,6(за останніми підрахунками смертності у 3,4 відсотка) з інфікованих з симптомами..

цих інфікованих може бути і 60,і 70,і 80 відсотків всієї популяції .
Інфікованих з симптомами з них -10 відсотків
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Все, кто не помер, перенесут заражение коронавирусом легко. Спасибо, успокоили.
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ні... легко перенесуть 80 відсотків..
відсотків 20 -важко(з них якраз 3,4 відсотка помре).
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Переносят обычно. если лечить начать вовремя в больнице,
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Даремна надія..Лікувати ліків немає..
Це не лікування -а "підтримка".. збільшення шансів організму побороти інфекцію.
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Тех, кто не сеет паники в стране нужно РАССТРЕЛЯТЬ!. Без паники 99% дибилоидного населения в Украине олигархам не с чего будет харчеваться и нечего будет дерибанить. В стойло, гои!!! Бараны для того и сущеествуют чтобы их стричь. Население неньки за редким исключением состоит из дибилоидов-совков-паникерев. Поэтому маланская диаспора здесь и процветает - есть на ком заработать!!!
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ідіотизм з цим вірусом. звичайне ОРВІ чи грип фактично лікуй чи не лікуй- саме проходить. все залежить від імунітету і ніяких ліків насправді теж не існує -лише симптоматичне лікування. противовірусні препарати можна приймати на самому початку, вони не лікують, а лише частково можуть допомогти імунітету, щоб не перейшло в критичну стадію.
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