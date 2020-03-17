 Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его как обычную ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от Covid-19 на уровне 3,4% . Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий", - говорится в сообщении.
"Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно вы", - подчеркнули в ЦОЗ.
испуганными баранами значительно легче управлять
Таки 8%% вимруть скоріше..
Хоч, за вПОПуредників галасовало 54%%..
😁
Твое ноу хау, тебе и носить.
Плохи твои дела.
41 мин. ·
Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
это правильно
https://youtu.be/jcnb6fr7Ljg
носить маску и очки обязательно
Даавно енто знали..
🤣
Птичий из Китая
Короновирус из Китая
ПОЧЕМУ ТО В ДРУГИХ СТРАНАХ ВИРУСЫ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ
Зато в Китае есть институт вирусологии
что у вас в башке? опилки?
Причем панику разгоняет влада.
придумувати варіанти,яка сволоч це задумала...
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Але такої пацанячої істерії не було.
Що ЩЕ не придумали ?
Фсезакрыть и нипущать, бумага-гречка..
На статистику Китая сильно не смотрите, там комунноисты скрывают реальное положение вещей.
Летальность в Италии 8% (27980 заболевших/2158 погибших)
Тех кто вылечился всего 2749.
Что с 23 тысячами человек?
По рассказам итальянских местных врачей еще около 15% требуют интенсивной терапии
Выходит попандос у процентов 20-25
Поэтому не 96% легко переносят, а около 75-80%
але це не статистика..
чому брехуни ?
Виживуть 96,6(за останніми підрахунками смертності у 3,4 відсотка) з інфікованих з симптомами..
цих інфікованих може бути і 60,і 70,і 80 відсотків всієї популяції .
Інфікованих з симптомами з них -10 відсотків
відсотків 20 -важко(з них якраз 3,4 відсотка помре).
Це не лікування -а "підтримка".. збільшення шансів організму побороти інфекцію.