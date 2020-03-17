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 Происшествия, Общество
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Все про:Кожара (309) убийство (5524) Старицкий Сергей (7)

 Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге

Адвокаты семьи бизнесмена Сергея Старицкого, найденного мертвым в доме экс-главы МИД Леонида Кожары, направили ходатайство процессуальному руководителю с требованием безотлагательно сообщить о подозрении бывшему чиновнику и его супруге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на юридическую компанию "Миллер".

Адвокаты подчеркивают ,что почти месяц единственные лица, которые могут иметь отношение к гибели Старицкого, не имеют никакого процессуального статуса в производстве: их адвокаты дважды едва не сорвали следственный эксперимент, никому не сообщается о подозрении, не избрана мера пресечения.

"Требуем от прокуратуры сообщить о подозрении в деле Сергея Старицкого", - говорится в сообщении.

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21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит экс-главе МИД Леониду Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.

Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182014
 
   
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"Убийцы"Шеремета-два месяца в СИЗО-парятся. Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге - Цензор.НЕТ 9446
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Ну подумаешь убил по пьяни, что теперь уважаемого человека сажать?
Вот было бы это в доме Порошенка - так тогда да, можно было бы и вони поднять, и Шарий бы 50-80 видосов на эту тему выпустил. А так молчок.
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"Убийцы"Шеремета-два месяца в СИЗО-парятся. Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге - Цензор.НЕТ 9446
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а що з цього приводу скаже таварісч Вишинський г-жа Вєнєдіктова?
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Так у нас "найкрайший" міністр МВС, сабаков..
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Ну подумаешь убил по пьяни, что теперь уважаемого человека сажать?
Вот было бы это в доме Порошенка - так тогда да, можно было бы и вони поднять, и Шарий бы 50-80 видосов на эту тему выпустил. А так молчок.
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Кожара и Козерод - звучит как имена двух рептилоидов
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Краще б вимагали провести брифінг, набагато швидше питання вирішиться. Порада - безкоштовна.
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Регионалов при потрохе не сажали,а теперь уж точно не будут трогать.
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