 Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на юридическую компанию "Миллер".
Адвокаты подчеркивают ,что почти месяц единственные лица, которые могут иметь отношение к гибели Старицкого, не имеют никакого процессуального статуса в производстве: их адвокаты дважды едва не сорвали следственный эксперимент, никому не сообщается о подозрении, не избрана мера пресечения.
"Требуем от прокуратуры сообщить о подозрении в деле Сергея Старицкого", - говорится в сообщении.
21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит экс-главе МИД Леониду Кожаре.
Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.
таварісч Вишинськийг-жа Вєнєдіктова?
Вот было бы это в доме Порошенка - так тогда да, можно было бы и вони поднять, и Шарий бы 50-80 видосов на эту тему выпустил. А так молчок.