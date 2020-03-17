 "Слуга народа" проводит заседание фракции, обсуждают ситуацию в стране, - Корниенко

Об этом сообщил замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа". Заседание фракции по ситуации в стране", - заявил он.
По словам Корниенко, на заседании будут обсуждать ситуацию в стране, а также график работы Рады и созыв внеочередных заседаний парламента.
Напомним, сегодня Верховная Рада проводит внеочередное заседание для рассмотрения вопросов, связанных с распространением коронавируса в стране.
Спасибо вам, Одичалая отара 73%
шлімазли, ви як не @бітєсь,
все ж у нардепи не згодитесь
Народу - вирус, корону Вове.
ОТ ЧЕГО ВСЁ ЗАКРЫВАЮТ??? И ГДЕ ТО ЧЕГО ВСЕ БОЯТСЯ ???
ГДЕ ЭТО ????????????????