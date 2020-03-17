 "Слуга народа" проводит заседание фракции, обсуждают ситуацию в стране, - Корниенко

Об этом сообщил замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа". Заседание фракции по ситуации в стране", - заявил он.

По словам Корниенко, на заседании будут обсуждать ситуацию в стране, а также график работы Рады и созыв внеочередных заседаний парламента.

Напомним, сегодня Верховная Рада проводит внеочередное заседание для рассмотрения вопросов, связанных с распространением коронавируса в стране.

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