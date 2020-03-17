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 Политика Украины
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Все про:ВР (24586) Слуга народа (734) Корниенко (158)

 "Слуга народа" проводит заседание фракции, обсуждают ситуацию в стране, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" проводит заседание, на котором обсуждают ситуацию в стране, а также график работы парламента.

Об этом сообщил замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа". Заседание фракции по ситуации в стране", - заявил он.

По словам Корниенко, на заседании будут обсуждать ситуацию в стране, а также график работы Рады и созыв внеочередных заседаний парламента.

Напомним, сегодня Верховная Рада проводит внеочередное заседание для рассмотрения вопросов, связанных с распространением коронавируса в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Источник: https://censor.net.ua/n3182013
 
 
 Топ комментарии
 
Страшно, когда страна в такой ситуации управляется кварталом 95.
Спасибо вам, Одичалая отара 73%
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Ага , им та страна до одного места.Им землю продать надо.
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Ага , им та страна до одного места.Им землю продать надо.
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Підозрюю, що вже продали. Тобто гроші взяли. Тепер це потрібно оформити.
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Что толку от их бесконечных заседаний. Все говорят о недостатке аппаратов ИВЛ, которые требуются в лечении коронавирусных пневмоний и что делает власть? А ничего.Заседает.
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Страшно, когда страна в такой ситуации управляется кварталом 95.
Спасибо вам, Одичалая отара 73%
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Не старайся бот пороха , твой хозяин не вернётся
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Ще тільки висадки інопланетян не хватає, а так все добре.
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перефразуючи вчорашнього вечірнього жартівника-бубочку:
шлімазли, ви як не @бітєсь,
все ж у нардепи не згодитесь
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Решение фракции:
Народу - вирус, корону Вове.
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Все @уево. Кто за? Усе. Против? Таких нет. Или остались в стране зебилы, которые думают иначе?
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Ооо, ну что-что а заседать у нас умеют ,это наша национальная традиция ... "Слуга народу" проводить засідання фракції, обговорюють ситуацію в країні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5957
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Трансформация 95-го квартала в Верховный квартал.
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ждем дефолт, а следом за ним "братушек" "Слуга народу" проводить засідання фракції, обговорюють ситуацію в країні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7106
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КТО-ТО МОЖЕТ ОБЬЯСНИТЬ !!!!

ОТ ЧЕГО ВСЁ ЗАКРЫВАЮТ??? И ГДЕ ТО ЧЕГО ВСЕ БОЯТСЯ ???
ГДЕ ЭТО ????????????????
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к сожалению в головах ЗЕбилов…… А там пустота и темно как у Клоуна в заднице.
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Обсуждают? Ух ты, эти типа значит, что у кого-то там своё титпа мнение есть? Маловероятно, но занимательно.
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