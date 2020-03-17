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Все про:карантин (369) МВД (8089)

 Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД. ИНФОГРАФИКА

Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"За" проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" проголосовало 344 народных депутата. Законопроект принят за основу и в целом.

Отмечается, что административная ответственность установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, повышена уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет".

Те же действия, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД 01
Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182012
 
 
 Топ комментарии
 
Афігітєльная графіка!
А де графіка з правилами карантину які не можна порушувати?
Третій день питаю, ні хто не бачив, навіть в лікарнях!
Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 2086
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А якшо немає грошив, то шо тюрма? Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 7282 Треба ще організувати блокпости на всіх зупинках міст, де браві вяртухаї з автоматами будуть слідкувати шоб 10 людей не було в маршрутці. І ще цікаво 10 це разом з водієм чи з водієм 11 непонятна однака
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хмм...интересный законопроект.
можно припаять штраф за невынесенный вовремя мусор.за непомытую машину.и еще кучуа всяких вкусностей для ментов.
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Афігітєльная графіка!
А де графіка з правилами карантину які не можна порушувати?
Третій день питаю, ні хто не бачив, навіть в лікарнях!

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А якшо немає грошив, то шо тюрма? Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 7282 Треба ще організувати блокпости на всіх зупинках міст, де браві вяртухаї з автоматами будуть слідкувати шоб 10 людей не було в маршрутці. І ще цікаво 10 це разом з водієм чи з водієм 11 непонятна однака
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Меня очень напрягает эта привычка писать "штраф МОЖЕТ составлять." А чего МОЖЕТ, а не составляет? Для кого МОЖЕТ, а для кого он есть? Почему в законах такие формулировки? Почему законы такие - на выбор?Это спецом для коррупции такое придумывают зеленые? Для слуг может, а для народа - обязательно.
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вместо того что бы заботиться об людях, они штрафами хотят обложить. как липку обдирают, забирая последнюю копейку у нарида
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Какой вам, бл*дь, еще карантин, если
"В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат."
Источник: https://censor.net.ua/p3181989

Штраф вам.
Осиновый кол в башку вам.
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Франция не Украина, там люди борятся постоянно за свои права.
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хмм...интересный законопроект.
можно припаять штраф за невынесенный вовремя мусор.за непомытую машину.и еще кучуа всяких вкусностей для ментов.
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по честному закону за "ударную борьбу с эпидемией" нужно было бы пересадить кабмин, раду и опу.
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Якщо ще й паутиною були засновані - то точно від голоду померли.
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Без паники ,солнце ,воздух и вода наши лучшие друзья и ещё один супер рецепт от всех болезней от моего дедушки - три капли молока на стакан водки и всё будет в ажуре !!! Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 9314
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До Ради саме зараз завітайте довбні.
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Коли цих *на обсерацію * .та штраф . Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 9707
.Су...по 400*членів * збираються

..
.Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 8860..
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Радуцкий сейчас по ТВ убеждает что маски не защищают .

ЭТО НОВЫЙ АНЕКДОТ
А ЧЕГО же он продал самолёт масок за бешенные деньги в Китай?????
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Ну он прав. Маски действительно не защищают от заражение. Но снизить темпы распространения вируса могут, если их будут носить потенциально зараженные.
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И шо Вы этим комментом хотите сказать ? Все страны носят маски , БЕЗ МАСОК НЕ ПУСКАЮТ НИ В ОДНО ПОМЕШЕННЫЕ И ТРАНСПОРТ .

И только БАРЫГА РАДУЦКИЙ доказывает , что маски не нужны , после того как продал их на миллионы
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а за оставление пациента без надлежащей помощи, какое наказание назначили, люди в строке пишут как их по несколько суток гоняют, возят с места на место.
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по данному закону можно паковать любого гражданина , кроме воров и взяточников , они у нас неприкасаемые
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А это считается нарушением карантина? Массовое собрание...
Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 3688

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Вот і причина розгулу злочинності в країні, ніколи з нею поліції боротися, в чергах стоять, правила карантину самі порушують.
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