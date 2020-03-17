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 Иран отпустил из тюрем около 85 тысяч заключенных из-за коронавируса

Иран отпустил порядка 85 тысяч заключенных из тюрем на фоне коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

"На сегодняшний день отпущено порядка 85 тысяч заключенных", - цитирует Эсмаили профильное агентство Mizam Online.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс.

Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число заболеваний, по последним данным, составляет 14 991, из которых 853 со смертельным исходом. Почти 5 тысяч человек выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3182011
 
 
 Топ комментарии
 
Мало вірусу, ще треба щоб бандюгани бігали. Треба ЗЄбуінам ідейку підкинути, для економії коштів пенітенціарної системи.
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да туберкулез так легко не отдаст своих клиентов вирусу.
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Віслюк відкриє ще тюрми, і до пандемії приєднаються мародери та грабіжники!
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Та зараз на нарах більшисть патріотів та атошників...
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Мало вірусу, ще треба щоб бандюгани бігали. Треба ЗЄбуінам ідейку підкинути, для економії коштів пенітенціарної системи.
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какая экономия, заключенные бесплатно работают, и для пенсии отчисления не делают, они выходят на свободу и пенсию по возрасту не могут оформить, на заметку нашим правителям, а потом удивляются высокой преступности.
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Безкоштовно вони працюють на дядю начальніка, А утримуються за рахунок бюджету, що ще не зрозуміло?
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Ух ты, аятоллы теряют контроль за ситуацией, уголовников выпустили терроризировать население.
Так Берия сделал, знаменитая его амнистия, когда страну рептилоидам сдавать собирался.
Расстреляли Берию за такое дело, как не расстрелять...
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да туберкулез так легко не отдаст своих клиентов вирусу.
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Ага, проверено Лазаренко.
Он в америакнской тюрьме неплохо укрылся, отсидел, вышел на волю честным человеком и начал жизнь с чистого листа.
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О - и наших госворов отпустите - как раз повод есть
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Кто-то выпускает, а кто-то собирается сажать.
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