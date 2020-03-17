 Иран отпустил из тюрем около 85 тысяч заключенных из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
"На сегодняшний день отпущено порядка 85 тысяч заключенных", - цитирует Эсмаили профильное агентство Mizam Online.
Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число заболеваний, по последним данным, составляет 14 991, из которых 853 со смертельным исходом. Почти 5 тысяч человек выздоровели.
Так Берия сделал, знаменитая его амнистия, когда страну рептилоидам сдавать собирался.
Расстреляли Берию за такое дело, как не расстрелять...
Он в америакнской тюрьме неплохо укрылся, отсидел, вышел на волю честным человеком и начал жизнь с чистого листа.