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 Общество
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 "Укравтодор" не планирует прекращать дорожные работы из-за коронавируса

"Укравтодор" призывает к самоизоляции и не планирует прекращать дорожные работы в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Укравтодор" поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

"Вместе с тем хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

"Мы настаиваем, чтобы подрядные организации обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провести информационную кампанию по поводу профилактики вирусных заболеваний, осуществлять регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботиться о наличии дезинфицирующих средств", - добавили в "Укравтодор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" представил новую методику тендеров на ремонт дорог: требования повышаются, "картелизации" не будет, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3182004
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно не планирует. Это-же сколько бабла ЗЕплесень срубит на этом, зачем останавливать конец. Ихней эпохи бедности. "Укравтодор" не планирует прекращать дорожные работы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6759
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Конечно не планирует. Это-же сколько бабла ЗЕплесень срубит на этом, зачем останавливать конец. Ихней эпохи бедности.
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А потім з'ясується що то коронавірус асфальт пожер!
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Правильно,от 3 до 8 не испугало,корчагинцы!
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С дорогами придётся повременить.Деньги нужны на короновирус и неотложные нужды.
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вот это правильный карантин...закрыть все дороги на ремонт.нефиг ездить "Укравтодор" не планирует прекращать дорожные работы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9232(шютка)
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Короновірус: гроші просимо у олігархів... гроші просимо у МВФ... Але на шляхи гроші є. Економіка по зебільному.
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Правильно ,ударим атодором по разгильдяйству и бездорожью ...а заодно и по вирусу !!! "Укравтодор" не планує припиняти дорожні роботи через коронавірус - Цензор.НЕТ 1409
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