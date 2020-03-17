 На Львовщине полным ходом ремонтируют дороги, – координатор "Большой стройки" Юрий Голик

В одном из последних постов показан, в частности, ремонт дорог на Львовщине. Сейчас там активно ремонтируются трасса Т-14-16 Львов – Меденичи (километры 38-53) и трасса Т-14-25 Николаев – Бибрка (километры 34-40).
Трасса Т-14-16 Львов – Меденичи
Трасса Т-14-25 Николаев – Бибрка
Напомним, за ходом работ в рамках национальной программы "Большая стройка" теперь можно следить в специально созданном Telegram-канале. В канале публикуются фото и видео работ, которые с началом весны активно запустились по всей стране.
Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
Львов голосовал против кидалы зеленского,
вот и подачка, а Санжары - на Санжары зеленскому насрать,
он на вертолёте ...
Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.