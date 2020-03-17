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 Общество
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Все про:дороги (1919) Голик Юрий (92)

 На Львовщине полным ходом ремонтируют дороги, – координатор "Большой стройки" Юрий Голик

Национальная программа "Большая стройка", активная фаза которой стартовала с началом весны, полным ходом реализуется по всей стране. Координатор программы Юрий Голик периодически выставляет в Facebook фото и видео, на которых видно стадии ремонтов дорог, школ, садиков и других инфраструктурных объектов.

В одном из последних постов показан, в частности, ремонт дорог на Львовщине. Сейчас там активно ремонтируются трасса Т-14-16 Львов – Меденичи (километры 38-53) и трасса Т-14-25 Николаев – Бибрка (километры 34-40).

На Львовщине полным ходом ремонтируют дороги, – координатор Большой стройки Юрий Голик 01

Трасса Т-14-16 Львов – Меденичи

На Львовщине полным ходом ремонтируют дороги, – координатор Большой стройки Юрий Голик 02

Трасса Т-14-25 Николаев – Бибрка

Напомним, за ходом работ в рамках национальной программы "Большая стройка" теперь можно следить в специально созданном Telegram-канале. В канале публикуются фото и видео работ, которые с началом весны активно запустились по всей стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3182003
 
 
 Топ комментарии
 
животное, дороги активно начали делать с 2016-17
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Врешь тело. Как всегда тупо врешь.
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Да, дороги ремонтируют,после потроха остался дикий бардак.
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Після Яника ще... Нормальні дороги там при Ющі хіба були...
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Глист обосраный, я тебе лично могу экскурсию по львовским дорогам построенным при Пете провести. Только ты ж зассышь
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А межгородское сообщение тем временем закроют из-за этого самого воронавируса)))
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Да, дороги ремонтируют,после потроха остался дикий бардак.

Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
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животное, дороги активно начали делать с 2016-17
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и Голик этот, кстати, был в Днепре из порохоботов в команде Резниченко
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он все то же делал при порохе в Днепре и области - они проголосовали не за пороха - вопрос - почему ,ну если он такой классный?
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я помню обещали, когда акциз вводили,
Львов голосовал против кидалы зеленского,
вот и подачка, а Санжары - на Санжары зеленскому насрать,
он на вертолёте ...
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Да, дороги ремонтируют,после вора потроха остался дикий бардак.

Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
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