 На Львовщине полным ходом ремонтируют дороги, – координатор "Большой стройки" Юрий Голик

В одном из последних постов показан, в частности, ремонт дорог на Львовщине. Сейчас там активно ремонтируются трасса Т-14-16 Львов – Меденичи (километры 38-53) и трасса Т-14-25 Николаев – Бибрка (километры 34-40).

Трасса Т-14-16 Львов – Меденичи

Трасса Т-14-25 Николаев – Бибрка

Напомним, за ходом работ в рамках национальной программы "Большая стройка" теперь можно следить в специально созданном Telegram-канале. В канале публикуются фото и видео работ, которые с началом весны активно запустились по всей стране.