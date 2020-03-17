 По Украине может прокатиться волна несчастных случаев на производствах, – Укрэксперт



В Украине в ближайшее время может значительно вырасти количество травм и несчастных случаев на предприятиях, где используется оборудование повышенной опасности – от промышленного оборудования на заводах до лифтов и детских аттракционов.

Об этом сообщила Елена Лещенко, исполнительный директор Ассоциации независимых экспертов Украины "УКРЭКСПЕРТ" на конференции участников, передает УНИАН.

По ее словам, Постановление Кабинета Министров № 1107 уничтожает систему независимого контроля за опасным оборудованием. "Государство фактически самоустранилось от контроля за безопасностью людей. Если раньше оборудование повышенной опасности на каждом предприятии проходило независимую экспертизу, то теперь сам владелец определяет - тратить ему деньги на ремонт, например, детского аттракциона, или сэкономить на безопасности людей. То же самое и на заводах, в коммунальном хозяйстве, аграрном секторе. Это фактически диверсия! Кто теперь будет нести ответственность за волну несчастных случаев, за рост количества пострадавших из-за опасного оборудование? Может, Алексей Гончарук, который подписал это Постановление в последние дни своего пребывания на посту председателя Правительства? Мы поддерживаем дерегуляцию, но умную и ответственную, с учетом мнения всех представителей сферы охраны труда – рабочих, которые работают на потенциально опасном оборудовании, работодателей и независимых специалистов, которые проводят экспертизу. Мы подавали свои поправки и замечания Правительству, однако все они были проигнорированы. Более того, готовятся новые Постановления - № 725 и № 687, которым планируется вообще уничтожить контроль в этой сфере. Чтобы предупредить травмирование или, не дай Бог, гибель людей, мы подготовили иск в суд. Наша первая цель - приостановить действие Постановления № 1107. Кроме того, мы разрабатываем альтернативный документ, который учтет европейский опыт, но при этом соответствовать украинским реалиям", - заявила Елена Лещенко. Как отметил Владислав Балацун, исполнительный директор "Криворожской городской организации работодателей экспертных и инспекционных организаций", в условиях кризиса владельцы опасного оборудования будут экономить на ремонте и модернизации.

"Из-за коронавируса Украина, как и весь мир, ожидает кризиса. Вряд ли предприниматели будут сейчас тратить деньги на ремонт оборудования, если нет контроля. А сейчас все переведены на декларативный метод, который не предусматривает никакой ответственности работодателя или производителя за несоответствие заявленной информации в Декларации, даже технический аудит в данном случае является добровольным, а не обязательным. Информация, заявленная в Декларации, Гоструда не проверяется. Государство снимает с себя ответственность. В Европе, которой прикрывался Кабмин, когда вводил Постановление № 1107, уже давно работает система независимого аудита – ни одна компания не сможет производить продукцию или оказывать услуги без аудиторского сертификата. Потому что европейцев интересует в первую очередь безопасность людей, и никакое лобби крупных предприятий не может на это повлиять. В отличие от Украины", - подчеркнул Владислав Балацун.

Напомним, Постановление № 1107 "О внесении изменений в Порядок выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности" было введено Правительством Алексея Гончарука 3 марта 2020 года. Согласно ему, Перечень видов работ повышенной опасности, которые требуют разрешения, сократился с 18 до 6, а Перечень машин и механизмов - с 11 до 4.



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