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 Политика Украины, Общество
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 Более 200 наших граждан вернулись в Украину из Египта и более 100 - из Грузии, - замглавы МИД Божок

В Украину вернулись более 200 украинцев из Египта и более 100 граждан - из Грузии.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев. Спасибо Министерству инфраструктуры и Государственной пограничной службе Украины за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество", - написал он.

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Более 200 наших граждан вернулись в Украину из Египта и более 100 - из Грузии, - замглавы МИД Божок 01

Напомним, по данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские туристы должны планировать свое возвращение самостоятельно. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел обещает застрявшим на отдыхе в Египте украинцам помощь, но туроператорам не удастся полностью переложить бремя возвращения своих клиентов на государство.

Источник: https://censor.net.ua/n3181998
 
 
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Критична маса росте..
Зараз краще в церкві пукнути, чим на вулиці чихнути..
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https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/дочь-россиянки-раскрыла-историю-«побега»-из-больницы-с-зараженными-коронавирусом/ar-BB11i4kr?ocid=spartanntp
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та классно, кайфанут там не по децки, знакомые в вайбере написали уже неделю бесплатно кормят поят)) отпуск продолжается до мая, дети аж пищат, такое бывает раз в жизни.
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Маразм с доставкой туристов крепчает, опасность заражения возрастает, мы рады...
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Сколько времени будут бесплатно заробитчан по домам развозить?Знакомая звонила,говорит ещё две недели имеет право работать,хотелось бы бесплатно потом вернуться.
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молодцы так держать 200 человек это хорошо, ещё осталось 59800, работайте дальше.
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