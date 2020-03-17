 Более 200 наших граждан вернулись в Украину из Египта и более 100 - из Грузии, - замглавы МИД Божок

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев. Спасибо Министерству инфраструктуры и Государственной пограничной службе Украины за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество", - написал он.

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Напомним, по данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские туристы должны планировать свое возвращение самостоятельно. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел обещает застрявшим на отдыхе в Египте украинцам помощь, но туроператорам не удастся полностью переложить бремя возвращения своих клиентов на государство.