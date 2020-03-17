 Харьковский метрополитен закрывается с 20:00 сегодняшнего дня, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
Метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.
Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.
Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.
Напомним, вчера мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.
Як по мені, то усе не з проста так в Світовому плані роздуто. Мармони все продумали.
И чем ближе к РФ тем кернесев больше!!! Задолбали!
Она вам не только метро запретит, но вообще все двери в подъездах заварит. Чтобы вы никогда не вышли оттуда. Вы социально опасны. Вам не голосование нужно, а лечение в психушке.
Так їм спочатку ще треба до тієї пустелі дістатися в який-небудь спосіб, щоб почати ходити по ній. А в них ще й досі немає ані обставин, ані мотивації, які б змусили їх вивести себе із зони комфорту, в якій вони весь час перебувають.
С коронавирусом шутить не надо.
На кону жизнь граждан города.