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 Общество
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Все про:горсовет (475) Метрополитен (673) Харьков (4617)

 Харьковский метрополитен закрывается с 20:00 сегодняшнего дня, - горсовет

Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20:00 17 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.

Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.

Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Напомним, вчера мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковские ночные клубы закроют, центры админуслуг ограничат работу, - мэрия

Источник: https://censor.net.ua/n3181997
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобы, а можно вы изберёте на эту должность какую-нибудь козу с барабаном ?
Она вам не только метро запретит, но вообще все двери в подъездах заварит. Чтобы вы никогда не вышли оттуда. Вы социально опасны. Вам не голосование нужно, а лечение в психушке.
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ага, тепер вмєсто просторних вагонов мєтро напхані салони маршруток - шоп той вірус подавився!!!
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Скорее чуйка сработала. На ноль он мог его ещё пол года назад помножить. Но нет, ещё вчера писюнис был послан нафуй.
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молодцы, правильно и своевременно, хорошо бы еще и город закрыть нв въезд.
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А комусь же вигідний такий кіпеш!
Як по мені, то усе не з проста так в Світовому плані роздуто. Мармони все продумали.
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Позорище!!!! Может его уговаривать надо лично!!!! Охренели!!!!!
И чем ближе к РФ тем кернесев больше!!! Задолбали!
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Гепа дал заднюю? Значит звиздец таки приближается.
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Скорее чуйка сработала. На ноль он мог его ещё пол года назад помножить. Но нет, ещё вчера писюнис был послан нафуй.
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Нет, ему просто дали понять, а он дал понять что понял , что ему дали понять
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А вчера он не понимал, потому что родился позавчера?
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это глупо,надо чтоб в больницах и других учреждениях выдали сотрудникам пропуск с печатью о необходимости проезда на работу. Невозможно сделать анализ крови и испечь хлеб удаленно. Пусть не шастают пенсионеры и школьники
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Вот какой Гэпа понятливый пацан, наверное Зеля волшебное слово знает .... нужно-бы про памятники и переименования ещё намекнуть
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Пусть его нахрен на лечение опять вышлют на Ближний Восток. Главное - обратно не пускать.
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Зелебобы, а можно вы изберёте на эту должность какую-нибудь козу с барабаном ?
Она вам не только метро запретит, но вообще все двери в подъездах заварит. Чтобы вы никогда не вышли оттуда. Вы социально опасны. Вам не голосование нужно, а лечение в психушке.
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так уже с барабаном - тока не коза, а не то каззззел, не то ишак...
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"Харківський метрополітен закривається з 20:00 сьогоднішнього дня, - міськрада".
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Остаётся надеяться что после неизбежного теперь военного переворота, никаких выборов больше не будет ближайшие 40 лет. Пока все рабы не вымрут. Как Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет.
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В Австралии кенгуру планируют неизбежный военный переворот? Не завидую вам.
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"...Моисей водил свой народ по пустыне..."

Так їм спочатку ще треба до тієї пустелі дістатися в який-небудь спосіб, щоб почати ходити по ній. А в них ще й досі немає ані обставин, ані мотивації, які б змусили їх вивести себе із зони комфорту, в якій вони весь час перебувають.
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Генерал Пиночетенко может дать им мотивацию. Пенделем под зады толстые.
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Але той "генерал" існує лише або в мріях, або в анекдотах. Бо з такою картиною світу, яка існує в мізках колективного електорату, легімітизувати того "генерала" в реальному світі майже неможливо.
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ага, тепер вмєсто просторних вагонов мєтро напхані салони маршруток - шоп той вірус подавився!!!
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Градоначальнику виднее. Если метро является реальной опасностью при распространении вируса, его надо закрыть.
С коронавирусом шутить не надо.
На кону жизнь граждан города.
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Сколько случаев вируса в городе?Посему в других странах работает и транспорт и метро?
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у нас за сутки 50 тысячь заробитчан въехало в страну.
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Венедиктова может быстро помножить геню-сепаратиста на 0 лет на 5,в отличие от ария Билецкого -кликуши.Много обещает,но в Харькове геню-сепаратиста лично оберегает.Боится он его.
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Гепа думал ******..., но эту сепарскую гниду поставили на место.
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люди что за кипишь?, у нас за сутки 50к приезжих заробитчан, вы точно хотите ездить вместе с ними в общественном транспорте?
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шизанутая секта сатанистов во главе с соросом решила остановить все из-за выдуманного глобального потепления
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Сейчас для путина зеленский имеет куда бОльшую роль, чем какой-то гепа(или как там его). Потому последний и дал реверс понимая то, что ссорится с зеленой барыгой на данном этапе себе дороже. Когда ситуация изменится, гепа снова будет на коне, то бишь на коляске, а скоморох - в подвале. Или еще где...Но это уже совсем другая история.
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Зелений підар,готове дефолт, на замовленя Бені і *****.
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Не зірвали нейтронну бомбу, так зірвали вірусну, щоб очистити міста від українців. Замкни все преЗедент, ще і власні двері та напиши, що Україна пішла в неоплачену відпустку.
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сохраняйте спокойствие и самообладание! Такое происходит по всему миру. Да, непростое время наступает - но в наших интересах пройти его с минимальным количеством заболевших. Да, на росии будет мор еще тот на 1 и контрольный 9 мая.. но этот совок не исправить - они пока не здохнут будут гнуть свою линию и не удивлюсь, что погибнут от бумеранга, который они же и бросили в сторону европы, со своими шпилями-вилями...
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