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 Политика Украины, За рубежом
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 COVID-19: весенняя сессия ПАСЕ отменена

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая была запланирована на 20–24 апреля в Страсбурге, отменена в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщается на сайте этой организации, такое решение было принято председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом после консультаций с Бюро ассамблеи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на kommersant.

Отмена сессии "направлена на то, чтобы обеспечить безопасность и хорошее самочувствие членов ПАСЕ, гостей и персонала ассамблеи", а также "учитывает карантинные меры, введенные рядом государств–членов Совета Европы", в том числе Францией.

По данным Главного управления здравоохранения Франции на 15 марта, в этой стране от болезни, вызываемой коронавирусом, умерло 127 человек. Заражены 5423 человек, 400 из них находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщалось ранее, ВОЗ объявила 11 марта вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

По состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3181996
 
 
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ПАСЕ отменил сессию. а зеленый г-нДон включил в ВР турборежим на дерибан земли. Это преступление против страны и нации.
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