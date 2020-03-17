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 Политика Украины
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Все про:ВР (24586) назначение (1566) Петрашко (3)

 Рада назначила Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Верховная Рада поддержала кандидатуру Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

  За такое решение проголосовали 243 народных депутата, об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После этого Петрашко принес присягу.

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Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка. Он закончил Львовский национальный политехнический университет и у него степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

Источник: https://censor.net.ua/n3181995
 
 
 Топ комментарии
 
Трускавецкую аккадемию с отличием закончил или нет?
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Шмигаль - шестерка Ахметова
Петрашко - шестерка Бахматюка
Криклий - шестерка Авакова
Зеленский - шестерка Коломойского

деолирхизация - не , не слышал
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Трускавецкую аккадемию с отличием закончил или нет?
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Уже до задницы. Поздно пить боржоми, когда экономике пришел трындец. Власть, слепленная из говна и веточек не выдержала испытания и уханьдекала экономику еще до начала пандемии. Сейчас - просто контрольный выстрел.
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Кто такой,где получил образование,чей ученик,что говорил про экономические процессы и свободу предпринимательства?
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В целях защиты не стихай постепенно! Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 8358
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визначайтесь зрада чи не зрада, хоча шанувальникм зеленського навіть наявність триколора над ВР не стане зрадою, правда?
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Нада былабы ПетРыло назначить...
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Шмигаль - шестерка Ахметова
Петрашко - шестерка Бахматюка
Криклий - шестерка Авакова
Зеленский - шестерка Коломойского

деолирхизация - не , не слышал
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Петрушка так Петрушка,герой скоморохов.
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Ну теперь Бахматюк ожил ,а держава может забыть про повернення грошей.Куда бы себе устроится так
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tZE inform

Трудовой путь министра экономики Петрашка
отмывочная контора(Тройка Диалог)- Сбербанк России-агрохолдинг сбежавшего Бахматюка.
Судимостей нет. Все впереди !
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Ну, теперь заживем! Бакалавр-министр - это серьезно. Что-то вроде "главный-чрезвычайный-уполномоченный член-корреспондент"
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Ну член , это понятно . Но не пойму где он был кореспондентом ?
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Порохоботы в осаде, стараются спамить все о своем ПАНЕ. Караван идет, его не вернуть назад, дороги нет.
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Посмотрим, что ты через месяц запоешь когда по мусоррникам с аленями будешь лазить которые за зелупу голосовали в месте с тобой. Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 6375
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Разве, что с тобой. Так что, приглашай.
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И куда идёт , караван при спаде экономики ещё до пандемии ? При порохе кстати , экономика росла . Но куда этот караван идёт , уже при пандемии ? Страшно даже думать .
По делам их , узнаете их .(Библия) А дела , ох как не приглядные !
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Ваш караван падает в яму кризиса и дефолта и это очевидно уже всем,кроме вас. Беда в том,что и мы находимся в этом караване.
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Степень бакалавра ! Нифига себе !
Где поймали и чего наделал , что согласился пойти в министры ?
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Бакалавр министр экономики!До чего же надо довести экономику, что б никто уже не соглашался идти в министры! Скоро сантехников с жека будут брать.
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На очереди , министры-ПТУшники . Главное что бы родился на Западной Украине , и хоть день был в Америке , что бы мог одеть шкуру патриота .
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Но прошу заметить, исключительно из криворожского ЖЕКа.
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Министр экономики , бакалавр . Г.прокурор , человек заваливший экзамены на судью ... Что дальше ?
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100%! Зеленский при подборе кадров учитывает все,что угодно,кроме ума и профессионализма, совести и патриотизма. Для него это ненужные для человека качества. Потому и имеем то,что имеем.
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"Борьба" просто нещадная "борьба" фигляра-писюаниста с олигархами в полном разгаре!
Премьер - от Ахметова.
Министр экономики - от Бахматюка.

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У азарова министром эконом развития был порошенко - Петрушка. .теперь вот Петрашко.
Совпадение?
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