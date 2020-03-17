 Рада назначила Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства

За такое решение проголосовали 243 народных депутата, об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После этого Петрашко принес присягу.
Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка. Он закончил Львовский национальный политехнический университет и у него степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).
Петрашко - шестерка Бахматюка
Криклий - шестерка Авакова
Зеленский - шестерка Коломойского
деолирхизация - не , не слышал
tZE inform
Трудовой путь министра экономики Петрашка
отмывочная контора(Тройка Диалог)- Сбербанк России-агрохолдинг сбежавшего Бахматюка.
Судимостей нет. Все впереди !
По делам их , узнаете их .(Библия) А дела , ох как не приглядные !
Где поймали и чего наделал , что согласился пойти в министры ?
Премьер - от Ахметова.
Министр экономики - от Бахматюка.
Совпадение?