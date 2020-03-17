 Рада назначила Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства

За такое решение проголосовали 243 народных депутата, об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После этого Петрашко принес присягу.

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Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка. Он закончил Львовский национальный политехнический университет и у него степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).