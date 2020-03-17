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 Польский министр заразился коронавирусом: правительство ушло на карантин

Все члены польского правительства ушли на карантин в связи с обнаружением COVID-19 у министра окружающей среды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михаила Вося, были приняты меры в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованиям, которым подвергаются все, кто имел контакт с зараженным", - подчеркнул представитель правительства Петр Мюллер.

Результаты проверки попавших под карантин министров должны быть известны сегодня, сообщает издание.

Также отмечается, что премьер-министр не подлежит карантину, поскольку предыдущее заседание правительства проводил один из его заместителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181994
 
 
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Наши зеленые тоже дозаседаются. Зеля говорит бред, что украинская экономика без этих идиотов упадет. Я такого маразма не слышала. Уж кто экономику гробит, так это зеленая власть.Если ее выгнать и экономика сразу пойдет вверх.
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та не,лариса...не пойдет.надо еще компетентных выбрать,да назначить.а на это наш мудрый не согласится Польский министр заразился коронавирусом: правительство ушло на карантин - Цензор.НЕТ 6147
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Для большего нагнетания надо писать отдельно о каждом заболевшем
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Патамушо у них нету такого "иммунитету"!
У Нас навіть від кічи рятує..
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Сподіваюсь ВР буде засідати до останнього депутата.
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Не плекай такі надії, у зелених багато зелених-молодих, які не дуже захворіють, навіть можуть прийняти за невеликий нежить. Про корону більше страшилок ніж правди. О тхо знає що сьогодні 2.5 млн на лікарняних від грипу і 48 уже від нього померло. А у 2012 році померло півтори тисячі. від грипу!
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ТВ ..В Чернівцях померла жінка заражена коронавірусом .
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Это повод для иронии? Чем хуже - тем лучше? Да еще и фейковую информацию подавать.
В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19", - сообщила пресс-служба ОГА на своей странице в Фейсбук.
В информации отмечено, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
Также отмечается, что незадолго до этого у женщины взяли анализы на наличие коронавируса Covid-19, результаты которых ожидают в ближайшее время.
Откуда информация что она была заражена коронавирусом если нет результатов тестов?
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народна мудрість говорить - зараза до зарази не пристає
Польський міністр заразився коронавірусом: уряд пішов на карантин - Цензор.НЕТ 3263
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Хроники апокалипсиса. Конец где-то рядом

У Польщі ЖОПА.

Правильно наші звідти почали втікати...
Польський міністр заразився коронавірусом: уряд пішов на карантин - Цензор.НЕТ 9074

Самый значительный обвал в истории мировых рынков. Ничего подобного не было никогда. Не по накопленной глубине коррекции от локальных максимумов, а по скорости обвала. Практически все рынки (за исключением Китая и Тайваня) обновили рекорды скорости и интенсивности коллапса. Это именно коллапс, а не просто падение с локальных максимумов. Всего за 3 недели рынки потеряли в среднем треть от капитализации
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Европа падает в среднем в 1.5 раза интенсивнее, чем в самый драматический период 2008 года. Вы это можете себе вообще представить?

Мировой рынок потерял невероятные 27 трлн капитализации от февральских максимумов. Аналогов нет, но, судя по всему, это финальный аккорд предельной боли, далее волатильность будет постепенно стабилизироваться.
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