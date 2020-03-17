 Польский министр заразился коронавирусом: правительство ушло на карантин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михаила Вося, были приняты меры в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованиям, которым подвергаются все, кто имел контакт с зараженным", - подчеркнул представитель правительства Петр Мюллер.
Результаты проверки попавших под карантин министров должны быть известны сегодня, сообщает издание.
Также отмечается, что премьер-министр не подлежит карантину, поскольку предыдущее заседание правительства проводил один из его заместителей.
У Нас навіть від кічи рятує..
В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус
"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19", - сообщила пресс-служба ОГА на своей странице в Фейсбук.
В информации отмечено, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
Также отмечается, что незадолго до этого у женщины взяли анализы на наличие коронавируса Covid-19, результаты которых ожидают в ближайшее время.
Откуда информация что она была заражена коронавирусом если нет результатов тестов?
У Польщі ЖОПА.
Правильно наші звідти почали втікати...
Самый значительный обвал в истории мировых рынков. Ничего подобного не было никогда. Не по накопленной глубине коррекции от локальных максимумов, а по скорости обвала. Практически все рынки (за исключением Китая и Тайваня) обновили рекорды скорости и интенсивности коллапса. Это именно коллапс, а не просто падение с локальных максимумов. Всего за 3 недели рынки потеряли в среднем треть от капитализации
Мировой рынок потерял невероятные 27 трлн капитализации от февральских максимумов. Аналогов нет, но, судя по всему, это финальный аккорд предельной боли, далее волатильность будет постепенно стабилизироваться.