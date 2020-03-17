EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  12217  106
Все про:Зеленский (4920) Вятрович (237) Венедиктова (58) Европейская Солидарность (299) Офис генерального прокурора (170)

 "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора

Ирина Венедиктова, кандидатуру которой президент Зеленский предложил на должность Генпрокурора - это реванш Антимайдана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Владимир Вятрович.

"Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР недавно на этом посту, но успела отличиться. Успела отличиться, превратив очень важный для государства орган в инструмент для политических репрессий и преследования. Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР стоит за преследованием нашей коллеги Софии Федыны. Госпожа Венедиктова - это назначение адвоката Януковича Бабикова своим заместителем, госпожа Венедиктова - это инициатива об отмене закона о амниситии Майдана, это угроза, это пресследование тысячи людей, которые участвовали в Революции Достоинства", - сказал нардеп.

По словам Вятровича, Венедиктова как генеральный прокурор - это попытка президента Зеленского изменить "100% своего генпрокурора" Рябошапку на "200% своего прокурора" Венедиктову, которая нужна ему для осуществления политических репрессий.

"Госпожа Венедиктова - это реванш Антимайдана", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3181993
 
   
 Топ комментарии
 
Венедіктова ставлениця шмарклі та пуйла.
 показать весь комментарий
 
Зеля и зебилы это реванш идиотов, голосовавших за дваждысудимого зека. Теперь вот опять.. в принципе понятно чем опять все это закончится.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
в воздухе реально запахло гражданской войной...
 показать весь комментарий
 
 
Ще жодний президент не приводив в залу Ради на процедуру призначення генпрокурорів голів адміністрацій. Лише Зеленський скрізь з'являється із держзрадником та найманцем Кремля Єрмаком Зачем вы засланного казачка Ермака привели?- ГОНЧАРЕНКО СНОВА НАТЫКАЛ ЗЕ
 показать весь комментарий
 
 
Аннушка,дытя,не задавай глупых вопросов и тебе не скажут куда тебе идти.
 показать весь комментарий
 
Пані Венедіктова - це зміна "100% свого прокурора" Зеленського на "200% свого прокурора", яка потрібна для здійснення політичних репресій.
 показать весь комментарий
 
 
Кернес в открытую послал Зеленского нах? Я вижу это так, что ушлый рыговский Кернес что-то знает. И это что-то неизбежно и произойдет так скоро, что Зеленский ему уже пох......
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх