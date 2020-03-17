 "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Владимир Вятрович.

"Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР недавно на этом посту, но успела отличиться. Успела отличиться, превратив очень важный для государства орган в инструмент для политических репрессий и преследования. Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР стоит за преследованием нашей коллеги Софии Федыны. Госпожа Венедиктова - это назначение адвоката Януковича Бабикова своим заместителем, госпожа Венедиктова - это инициатива об отмене закона о амниситии Майдана, это угроза, это пресследование тысячи людей, которые участвовали в Революции Достоинства", - сказал нардеп.

По словам Вятровича, Венедиктова как генеральный прокурор - это попытка президента Зеленского изменить "100% своего генпрокурора" Рябошапку на "200% своего прокурора" Венедиктову, которая нужна ему для осуществления политических репрессий.

"Госпожа Венедиктова - это реванш Антимайдана", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

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