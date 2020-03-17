EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  3091  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (369) маршрутки (434) МВД (8089) Нацполиция (11090) транспорт (1337) Геращенко Антон (1018) COVID-19 (1051)

 Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против коронавируса, - замглавы МВД Геращенко

Ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение вируса и сотрудники полиции возьмут на контроль выполнение одобренных ограничений, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Самое главное - это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", - цитирует пресс-служба МВД Геращенко, выступившего в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - сказал замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком, - Зеленский о том, как добраться на работу

Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

"Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы в них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом", - сказал Геращенко.

Как сообщалось, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.

Источник: https://censor.net.ua/n3181991
 
 
 Топ комментарии
 
Как сообщалось, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.Источник: https://censor.net.ua/n3181991

А чисельність пасажирів на зупинках громадського траспорту, які будуть одночасно чекати своєї черги на проїзд вони обмежувати не будуть?
 показать весь комментарий
 
Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против коронавируса, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 5755 70% зебобиков со вчерашнего вечера поняли ,что при зеле с вирусом сдохнут не только пенсы
 показать весь комментарий
 
на остановках кашляйте друг на друга на здоровье.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
толян на тебе самое важное -общепит Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против коронавируса, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 5247
 показать весь комментарий
 
Как сообщалось, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.Источник: https://censor.net.ua/n3181991

А чисельність пасажирів на зупинках громадського траспорту, які будуть одночасно чекати своєї черги на проїзд вони обмежувати не будуть?
 показать весь комментарий
 
 
на остановках кашляйте друг на друга на здоровье.
 показать весь комментарий
 
 
70% зебобиков со вчерашнего вечера поняли ,что при зеле с вирусом сдохнут не только пенсы
 показать весь комментарий
 
 
"..надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции."

Якщо зелені депутати використають коронавірус в політичних цілях, то ніякої самоізоляції не буде. Про це, доречі, говорив і пан Аваков позавчора - тому міліція з народом.
 показать весь комментарий
 
У ШАКАЛА- ЛИЗОБЛЮДА- ЛИЗОЗАДА ГАНТОНА ТАБАКИ КРЫША ПОЕХАЛА ОТ ГОЛОДОВКИ!
 показать весь комментарий
 
Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", да что вы контроль транспорта это любимое занятие во все времена.
 показать весь комментарий
 
Головне- це не вилизувати язиком тарілки в кабаках...
 показать весь комментарий
 
Дурні , а на роботу я пішки 1,5 години йти буду ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх