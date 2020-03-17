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 "Укрзализныця" в течение месяца будет возвращать стоимость билетов на отмененные поезда

"Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение. Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", - подчеркнулы в пресс-службе.

По распоряжению Кабмина с полуночи 17 марта пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181986
 
 
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