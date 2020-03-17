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 Политика Украины, Общество
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 Свыше 50 тыс. украинцев вернулись в страну за минувшие стуки, - ГПСУ

За минувшие сутки (с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта) государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них - более 50 тыс. - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Следует отметить, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10 тыс. последовали на выезд.

Во въезде в страну за сутки отказали почти 400 иностранцам.

Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела тех, кто въезжае в Украину.

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В общем трафик на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекло около 144 тысяч человек.

В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.

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Напомним, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена ​​работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.

Источник: https://censor.net.ua/n3181985
 
 
 Топ комментарии
 
а зачем тратить средства на перевозку этих путешественников, если внутри Украины нет масок или за бешеные цены? Пусть сидят там.
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Удивленные ее мягкостью, древляне спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и меха». Но она ответила: «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя да три воробья». Раздав своим воинам кому по голубю, кому по воробью, велела привязать к каждой птице по небольшому кусочку трута. А когда стало смеркаться, приказала поджечь трут и отпустить пернатых на волю. Те полетели в свои гнезда, и тут вспыхнули голубятни, клети, сараи и сеновалы. И не было двора, где бы не пылало...
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Экономический прорыв...или нарыв...как там зеленое стадо это назовет? Без величайшего лидера всех времен и народов тут не обошлось..
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а зачем тратить средства на перевозку этих путешественников, если внутри Украины нет масок или за бешеные цены? Пусть сидят там.
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А ты спросил - кому они там сейчас нахй обосрались? Их сейчас вышвыривают из всех стран под любыми предлогами т. к. использованные и ненужные более существа там сейчас не нужны и вредны для их статистики. В Италии так и заявили - мы не собираемся менять жизнь итальянцев на жизнь гастеров - дают 400 евро в пасти и вон нах из страны. Причем если уже с инфекцией, то тем более вон нахй. Сейчас везде черезвычайка и не предъявишь за такое.
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Удивленные ее мягкостью, древляне спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и меха». Но она ответила: «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя да три воробья». Раздав своим воинам кому по голубю, кому по воробью, велела привязать к каждой птице по небольшому кусочку трута. А когда стало смеркаться, приказала поджечь трут и отпустить пернатых на волю. Те полетели в свои гнезда, и тут вспыхнули голубятни, клети, сараи и сеновалы. И не было двора, где бы не пылало...
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И половина из них больна на эту сифило-трипанеллу КОВИД-19. И они по даже маленьким деревням заразу разнесут.
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А никто и не сомневается. Там вы и падохните.
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Теперь буду поддерживать налог на перевод средств из-за границы между частными лицами. Большой налог.
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И сколько из 50000 только за минувшие стуки было заряженых вирусом? Даже по самым оптимистическим прогнозам?
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Оптимистично.... в Италии - 60 млн населения, зараженных - 28 тыс, те прибл 5 чел на 10 тыс. Те чисто по статистике - 25 чел. Учитывая неизбежную толкучку при подготовке и переезде, полагаю - от 50 и больше.
Оптимистично.
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якого, поширювати інфекцію ? в Україні вони точно не врятуються ! лікуйтеся там, де заробляли
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а съем жилья и хавчик в Польше и Италии ты им будешь оплачивать?
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зато какой пиар был при эвакуации из Китая.. жесть как она есть
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Правительство дебилов. Радуйтесь, через неделю две у нас будет полная опа...
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нужно было построить палаточный городок на границе, поставить оцепление и выдержать хотябы 2 недели карантина, но нет, сейчас все эти люди попрутся в автобусы, маршрутки, метро, электрички, поезда, побредут по торговым точкам, по гостям, короче жопа.
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в какой стране столько заробитчан за сутки въехало? у нас особая ситуация, и ее нужно было решать особыми мерами.
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За 2 суток въехало 200 тыс.заробитчан. Ты представляешь себе как такое количество загнать "в лагеря"? Да нифига бы не получилось, такая масса прорвет все кордоны.
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два месяца было для того, что бы все подготовить, проинформировать людей, что граница будет вскоре закрыта, за это время можно было всех принять на карантин, но думать некому.
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никто бы не сидел на карантине. Мы, гастеры, прорвем любой кордон.
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прикладом бы получил и как миленький бы сидел на карантине, а так ты конечно красава, прешся заражать своих родных и близких (понимаю, что на остальных тебе точно наплевать).
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500 тыс. людей - "прикладом"? Да мы бы разгромили всех и все, а приклад в одно место засунули бы кое-кому.
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нужно было построить палаточный городок на границе, поставить оцепление и выдержать хотябы 2 недели карантина,
Этот вал - 100 тыс человек в сутки через границу, 50 тыс чел на въезд - идет уже дней 10. Куда вы запихнете 500 тыс чел? Кто их кормить будет? Если не кормить - кто их в карантине удержит?
Украина - бедная страна, возможностей мало.
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ну так нужно было заранее всех предупредить, что бы люди заранее возвращались и сразу на карантин, а так получается, что ничего не сделали и дотянули до того, что все ломанулись скопом.
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Когда из Китая привезли украинцев - поместили на 14-дневный карантин. На сегодня из очагов коронавируса в Европе вернулись тысячи украинцев, и что дальше? Поехали домой, а мы не знаем сколько среди них носителей вируса и есть ли они
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На сегодня из очагов коронавируса в Европе вернулись тысячи украинцев, и что дальше?
Эпидемия.
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много там носителей вируса. Но тут ничего не сделаешь.
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Хорошо бы чтобы ЗЕ, Беня, Ахметов и Рюкзаков со всеми ими поздоровались
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Мы так рады..прям украина не провалится под землю от скольких патриотов?????????????????????????????????????
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ну так нужно было заранее всех предупредить, что бы люди заранее возвращались и сразу на карантин,
Пане, на Украине люди клали и кладут на законы, налоговую, призыв в армию, запреты - короче, на всё что исходит от властей. Так и тут было бы.... В Корее задавили практ эпидемию, загнав только 30 т чел в карантин. Потому что корейцы выполняли то что велели.... А в Италии сейчас загнали всю страну в карантин потому что там клали на попытки ограничить их привычки..... Разница менталитетов, ну и результат разный.
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