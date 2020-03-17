 Свыше 50 тыс. украинцев вернулись в страну за минувшие стуки, - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Следует отметить, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10 тыс. последовали на выезд.
Во въезде в страну за сутки отказали почти 400 иностранцам.
Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела тех, кто въезжае в Украину.
В общем трафик на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекло около 144 тысяч человек.
В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.
Напомним, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.
Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.
Оптимистично.
Этот вал - 100 тыс человек в сутки через границу, 50 тыс чел на въезд - идет уже дней 10. Куда вы запихнете 500 тыс чел? Кто их кормить будет? Если не кормить - кто их в карантине удержит?
Украина - бедная страна, возможностей мало.
Эпидемия.
Пане, на Украине люди клали и кладут на законы, налоговую, призыв в армию, запреты - короче, на всё что исходит от властей. Так и тут было бы.... В Корее задавили практ эпидемию, загнав только 30 т чел в карантин. Потому что корейцы выполняли то что велели.... А в Италии сейчас загнали всю страну в карантин потому что там клали на попытки ограничить их привычки..... Разница менталитетов, ну и результат разный.