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 Политика Украины
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Все про:отставка (2557) Чумак (162) Офис генерального прокурора (170)

 И.о. генпрокурора Чумак подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Исполняющий обязанности главы Офиса Генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку.

Заявление он опубликовал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - говорится в подписи к фотографии заявления.

5 марта 2020 на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже Чумак подтвердил, что будет врио главы Офиса Генпрокурора.

17 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обещаю не продавать дела и не сливать их, - Венедиктова

И.о. генпрокурора Чумак подал в отставку 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181983
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленые думают, что ухватили Господа за бороду,
а на самом деле - это им просто черт дал своим хвостом поиграться.
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за те, що сказав, що на Порошенка нічого серйозного немає
а Бєня наказав, щоб було
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А причину указывать не нужно? Типа, "за власним бажанням" или как?
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зачем, потом можно оспорить в Суде, и получить компенсацию.
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Причина обязательно указывается при увольнении по инициативе работника, при увольнении по инициативе работодателя - ніт.
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.Так *за згодою сторін * і відразу на біржу ! В.о. генпрокурора Чумак подав у відставку - Цензор.НЕТ 4086
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Я и говорю, что кому-кому, а заст. ген. прокурора это следовало бы знать. Набрали неучей!
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якраз такі хабарники і потрібні; цей просто з зеленої струї випав
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Он и так уже замарался в зеленые фекалии. Окунаться в них с головой нет никакого желания.
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чем он нормальный?
не помню его заслуг...
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Зеленые думают, что ухватили Господа за бороду,
а на самом деле - это им просто черт дал своим хвостом поиграться.
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усьо, Вітя, дужедякую, ви це зробили разом
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хто любить вальсувати з чортом, рано чи пізно наступить йому на хвіст
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за те, що сказав, що на Порошенка нічого серйозного немає
а Бєня наказав, щоб було
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Fursa Sergey@FursaSergey 53 мин

В назначении Венедиктовой есть один плюс - когда-то мы сможем получить транш МВФ только за то, что она будет уволена
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Правильно
с такой зеленой слизью
толку не будет
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Овощ сначала зеленеет, потом краснеет от стыда, затем сбегает. Но от этого овощем быть не перестает. Только зелень превращается в гниль.
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угу...думал,что его поставят ген.прокурором, ан нет....пролетел.
Слушала его вью на "24" канале...скрытый порохобот и самомнения там через край.
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АБЗАЦ!
ЗеДебилы могут паковать шмотки.
У Чумака нюх на ядовито-соленое от природы.Кстати,никогда человек не подличал.
Полагаю через пару месяцев,начнется высаживание ЗЕЛЕНИ на огороды.Сажать будут и кучно и рядами.
Но Г-ди,как у народа хватило ума забеременеть полной профанацией власти?
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