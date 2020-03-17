 И.о. генпрокурора Чумак подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Заявление он опубликовал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - говорится в подписи к фотографии заявления.
5 марта 2020 на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.
Позже Чумак подтвердил, что будет врио главы Офиса Генпрокурора.
17 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.
не помню его заслуг...
а на самом деле - это им просто черт дал своим хвостом поиграться.
а Бєня наказав, щоб було
Fursa Sergey@FursaSergey 53 мин
В назначении Венедиктовой есть один плюс - когда-то мы сможем получить транш МВФ только за то, что она будет уволена
с такой зеленой слизью
толку не будет
Слушала его вью на "24" канале...скрытый порохобот и самомнения там через край.
ЗеДебилы могут паковать шмотки.
У Чумака нюх на ядовито-соленое от природы.Кстати,никогда человек не подличал.
Полагаю через пару месяцев,начнется высаживание ЗЕЛЕНИ на огороды.Сажать будут и кучно и рядами.
Но Г-ди,как у народа хватило ума забеременеть полной профанацией власти?