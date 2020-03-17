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 Общество, Здоровье
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 Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

В отделениях интенсивной терапии по Украине - всего около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких, причем оборудование - частично устаревшее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом с трибуны в Раде заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, предпринимаемые меры в первую очередь направлены на то, чтобы предупредить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, когда многие заболевшие обратятся за помощью, а ее будет не хватать.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине оборудовано около 12 000 коек для инфекционных больных, а общее число инфекционных боксов - всего 2500.

"При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно", - подчеркнул он, добавив, что нужно срочно перепрофилировать больницы и медцентры.

Главный санврач страны отметил, что около 80% заболевших в мире переносят недуг более-менее легко, но примерно 10% потребуется госпитализация: "А статистика Италии показывает, что около 10% других нужна будет госпитализация с интенсивной терапией".

Сейчас у врачей в реанимациях есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. "Но этого количества может не хватить и оборудование может быть устаревшим", - предостерег он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре человека заразились коронавирусом внутри Украины, они не путешествовали за границу, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3181979
 
 
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TШП@___tshp____2 ч

Колишній друг каже:

- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь
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Млять, вы можете внятно сказать, что с метро, а не плямкать куямкать? Вчера говорили, что его завтра закроют. Сейчас Криклий пишет уже, что сегодня.
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Kyiv Metro@kyivmetroalerts 1 ч

Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями.
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Спасибо. Но я так и не понял есть ли смысл выезжать с Троещины?
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А нахера тогда Вы там вместе с министром здравоохранения кресла протираете своими жопами Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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Я немного не понимаю. Он говорит об аппаратах вентияции легких , которые при короновирусе малоэффективны. А как насчет аппаратов сатурации (насыщения крови кислородом) ? Именно они единственное средство для спасения больных короновирусом. Принудительное дыхание не насыщает кровь кислородом и помогает как мертвому припарка.
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Вони 100% цього не знали.
Дякуємо, що Ви їм це розповіли..
Але як допомогти хворим, яких з кожним днем стає все більше?
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Так быстрее давайте землю продадим миллиардерам а они купят по 2 штучки ивл и будем показывать по всем каналам. Может стоит наладить производство на госпредприятии, ой блин забыл нету ж госпредприятий.
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Шиза крепчает. 12000 койкомест. А если все это окажется фейком международных спекулянтов, которые сейчас по дешёвке скупают акции основных компаний мира, то мы сможем уложить на эти койки ослов из КМ и ОП, предварительно сломав им ноги?
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может хватіть, а может нє хватіть, а может пандемії і нє будєт, а может і будєт. карочє-всєм боятся.
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это не те аппараты что насыщают кровь Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9034
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Те что кровь насыщают - на Украине вообще ни одного нет и не будет - ибо сам процесс золотой по деньгам.
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И еще типа "забыли" дописать, что купить ИВС сейчас негде и на Украине эта приблуда не производится...
Вот оно какой оказывается - Пейсдецц....
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