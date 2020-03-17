 Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом с трибуны в Раде заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, предпринимаемые меры в первую очередь направлены на то, чтобы предупредить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, когда многие заболевшие обратятся за помощью, а ее будет не хватать.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине оборудовано около 12 000 коек для инфекционных больных, а общее число инфекционных боксов - всего 2500.

"При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно", - подчеркнул он, добавив, что нужно срочно перепрофилировать больницы и медцентры.

Главный санврач страны отметил, что около 80% заболевших в мире переносят недуг более-менее легко, но примерно 10% потребуется госпитализация: "А статистика Италии показывает, что около 10% других нужна будет госпитализация с интенсивной терапией".

Сейчас у врачей в реанимациях есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. "Но этого количества может не хватить и оборудование может быть устаревшим", - предостерег он.

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