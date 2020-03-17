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Все про:валюта (3031) НБУ (4577)

 В Нацбанке заявляют о задержке доставки валюты в Украину

В Украину наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мер по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается недостаток наличной валюты в связи повышенным спросом населения.

"Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", - отметили в НБУ.

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В Нацбанке заявляют о задержке доставки валюты в Украину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181977
 
 
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😃Лохов ищут...в стране которым управляет зеленое стадо с зебилом во главе...все безналичное может превратиться в ничего не значащие цифры в любой момент...
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Ну красавы,теперь валюта поднимется в цене,а дальше взлет цен,резкое снижение платежеспособности и все остальные прелести страны в которой правят идиоты методом сдирания бешеных налогов.
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Беня сказал дефолт...зеленое стадо ответило.."есть дефолт"...
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Ну пока к сожалению дефолт не объявили,только свинарчуковские порохоботы иногда вспоминают про него.
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Готовься зебилушка...зеленое сиадо во главе с главзебилом ведет Украину к дефолту в турборежиме...
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Зато с клоунами, шутами, лицедеями и скоморохами у нас проблем нет
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у боротьбі з коронавірусом..... перемагає коронавірус!
Тим часом баблішка більшає у гешефтерів
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Валюта поставляется из Европы и США самолётами.
Сегодня платишь безнал зарубежному банку - завтра забираешь в Борисполе нал.
А теперь плохо с авиасообщением.
Поэтому задержки.
Не страшно, наладится.
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Закрыто авиасообщение - пусть таскают через горы.

У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну - Цензор.НЕТ 528
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Шановне панство, зберігаємо спокій! Зараз зебіли нам пояснять що в цьому винна Гонтарева!
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Доставляйте валюту методом диджитализации!
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