 ВР должна была принять меры по противодействию коронавирусу, поскольку Кабмин провалил эту работу, - Герасимов

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Ситуация в стране является сверхсложной и с точки зрения эпидемии коронавируса, и с точки зрения экономики, которая была завалена задолго до коронавируса. Именно поэтому это время, когда действительно надо подставлять плечо, здесь нет разницы власть или оппозиция, определенные решения надо принимать почти единогласно", - сказал депутат.

По его словам, именно поэтому "Европейская Солидарность" активно участвовала в разработке комплексного закона, который включил в себя многие нормы по противодействию коронавирусу. Фракция полностью поддержала этот законопроект.

"Но туда действительно были включены определенные нормы, которые вызывают беспокойство у общественности и гражданского общества", - отметил сопредседатель фракции.

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При этом он также подчеркнул, что вся страна сегодня ждет действий от парламента, от президента, от правительства.

"Что касается правительства и президента можем констатировать, что работа по подготовке к противодействию эпидемии завалена", - отметил депутат.

"Что касается парламента, то сегодня принят комплексный законопроект по противодействию эпидемии коронавируса. Этот закон был принят даже без обсуждения, несмотря на большой общественный интерес, большой интерес журналистов, что в этом законе", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что "Европейская Солидарность" требовала объяснить людям суть и основные нормы этого закона. "Одна из главных вещей сегодня - правильно коммуницировать с обществом каким образом парламент принимает решение, чтобы предотвратить распространение эпидемии и поддержать сегодня людей", - отметил сопредседатель фракции.