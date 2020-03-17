EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1600  17
Материалы по теме:
Все про:вирус (490) ВР (24586) Кабмин (11859) карантин (369) Герасимов (247) COVID-19 (1051)

 ВР должна была принять меры по противодействию коронавирусу, поскольку Кабмин провалил эту работу, - Герасимов

Правительство Зеленского провалило работу по подготовке страны к противодействию распространению коронавируса в Украине, именно поэтому в парламенте состоялось внеочередное заседание и одобрены срочные решения для борьбы с болезнью.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Ситуация в стране является сверхсложной и с точки зрения эпидемии коронавируса, и с точки зрения экономики, которая была завалена задолго до коронавируса. Именно поэтому это время, когда действительно надо подставлять плечо, здесь нет разницы власть или оппозиция, определенные решения надо принимать почти единогласно", - сказал депутат.

По его словам, именно поэтому "Европейская Солидарность" активно участвовала в разработке комплексного закона, который включил в себя многие нормы по противодействию коронавирусу. Фракция полностью поддержала этот законопроект.

"Но туда действительно были включены определенные нормы, которые вызывают беспокойство у общественности и гражданского общества", - отметил сопредседатель фракции.

Читайте также: Рада назначила Венедиктову главой Офиса Генпрокурора

При этом он также подчеркнул, что вся страна сегодня ждет действий от парламента, от президента, от правительства.

"Что касается правительства и президента можем констатировать, что работа по подготовке к противодействию эпидемии завалена", - отметил депутат.

"Что касается парламента, то сегодня принят комплексный законопроект по противодействию эпидемии коронавируса. Этот закон был принят даже без обсуждения, несмотря на большой общественный интерес, большой интерес журналистов, что в этом законе", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что "Европейская Солидарность" требовала объяснить людям суть и основные нормы этого закона. "Одна из главных вещей сегодня - правильно коммуницировать с обществом каким образом парламент принимает решение, чтобы предотвратить распространение эпидемии и поддержать сегодня людей", - отметил сопредседатель фракции.

Источник: https://censor.net.ua/n3181976
 
 
 Топ комментарии
 
Він все правильно сказав - президент з необмеженими повноваженнями несе повну відповідальність за стан справ у країні. Якщо щось не виходить, то нехай мандрує у свій цирк, де його і місце.
 показать весь комментарий
 
Просто треба було не трахатись з фізруком у Санжарах і торгувати масками на крові, а займатись ділом.
 показать весь комментарий
 


...а решті пенсії вже не знадобляться

Адам Смит@_Smithchenko





В Україні десь 12 млн пенсіонерів.
По тисячі кожному - потрібно 12 млрд грн.
Це більше 1% бюджету, який глибоко дефіцитний та поки що хронічно не виконується, а тут ще коронакриза.
Будуть друкувати.
Піздєц всім сподіванням
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


...а решті пенсії вже не ************

Адам Смит@_Smithchenko





В Україні десь 12 млн пенсіонерів.
По тисячі кожному - потрібно 12 млрд грн.
Це більше 1% бюджету, який глибоко дефіцитний та поки що хронічно не виконується, а тут ще коронакриза.
Будуть друкувати.
Піздєц всім сподіванням
 показать весь комментарий
 
 
Вони друкують вже місяць. Пом'ятаєте коли почала падать гривна ?
 показать весь комментарий
 
Ну, иди и поволонтёрь, хоть какая-то польза будет от тебя.
 показать весь комментарий
 
 
Він все правильно сказав - президент з необмеженими повноваженнями несе повну відповідальність за стан справ у країні. Якщо щось не виходить, то нехай мандрує у свій цирк, де його і місце.
 показать весь комментарий
 
 
у відповідь: #явамничегонедолжен!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я как врач,могу сказать что медицину завалили еще лет 20 назад... А не сейчас...
Государство никогда не было в такой ситуации,когда по всему миру и во многих странах обьявляется карантин,но виновато правительство и президент..
Что курят в пЕС?
Италия тоже оказалась не готова к вирусу и почти вся европа...И нигде на этом фоне не кричат что виновато правительство а у нас...???
пЕС вы дебилы!
 показать весь комментарий
 
 
Просто треба було не трахатись з фізруком у Санжарах і торгувати масками на крові, а займатись ділом.
 показать весь комментарий
 
 
З точки зору горбатих прямоходіння - патологія.(с)
 показать весь комментарий
 
А где намордник против вирусов? Че епутатов без намордника допускают с трибуны гавкать?
 показать весь комментарий
 
 
Следаки бегут в квартиру,
Мчат, как на пожар:
Зарубил коронавирус
Рекс-тиранозавр.

Хоть зарыл он труп, закону
Тем известен стал,
Что на ярмарке корону
Жертвы продавал.

Хулигана окружает
Силовой народ.
Динозавр в углу рыдает,
Следствие идет.

- Он засел в моей квартире,
Этот нищеброд,
Заявил мне: "Скоро вымрет
Динозаврий род.

Вам устрою пандемию
( Это я люблю! )
Чрез бронхит и пневмонию
Род ваш истреблю!.."

- Дал я в лоб ему - и точка!
Труп в лесу зарыл …
- Лучше б, Рекс, ты кипяточком
Вирус окропил!

Показала экспертиза:
Мятый, весь в пыли,
Вирус тот проклятый выжил,
Вырылся с земли!

И поклялся, что погубит
Динозаврий род …
Наш черед приходит, люди -
Вирус к нам идет!

Он - явленье страшной сказки,
Бедствий господин.
Одевайте, люди, маски,
Чтите карантин.

С мылом чаще мойте руки.
Вирус будет бит,
Коль умоют тело злюки
Перекись и спирт.

Антисептик для злодея
Хуже палача …
Если все же заболели -
Слушайте врача!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кого интересует мнение "Европейской Солидарности" - БПП, кроме Бутусова?
 показать весь комментарий
 
 
Тупица пытается показать свою значимость.Оперирует двумя десятками слов.
 показать весь комментарий
 
На відміну від тебе, він хоча б державну мову опанував... А твоє утворення не дозволяє писати українською?
 показать весь комментарий
 
 
Кого цікавить думка партії де голова спадковий злодій мародер брегун пристосуванець і барига?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх