 ВР должна была принять меры по противодействию коронавирусу, поскольку Кабмин провалил эту работу, - Герасимов

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Ситуация в стране является сверхсложной и с точки зрения эпидемии коронавируса, и с точки зрения экономики, которая была завалена задолго до коронавируса. Именно поэтому это время, когда действительно надо подставлять плечо, здесь нет разницы власть или оппозиция, определенные решения надо принимать почти единогласно", - сказал депутат.
По его словам, именно поэтому "Европейская Солидарность" активно участвовала в разработке комплексного закона, который включил в себя многие нормы по противодействию коронавирусу. Фракция полностью поддержала этот законопроект.
"Но туда действительно были включены определенные нормы, которые вызывают беспокойство у общественности и гражданского общества", - отметил сопредседатель фракции.
При этом он также подчеркнул, что вся страна сегодня ждет действий от парламента, от президента, от правительства.
"Что касается правительства и президента можем констатировать, что работа по подготовке к противодействию эпидемии завалена", - отметил депутат.
"Что касается парламента, то сегодня принят комплексный законопроект по противодействию эпидемии коронавируса. Этот закон был принят даже без обсуждения, несмотря на большой общественный интерес, большой интерес журналистов, что в этом законе", - сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что "Европейская Солидарность" требовала объяснить людям суть и основные нормы этого закона. "Одна из главных вещей сегодня - правильно коммуницировать с обществом каким образом парламент принимает решение, чтобы предотвратить распространение эпидемии и поддержать сегодня людей", - отметил сопредседатель фракции.
...а решті пенсії вже не ************
Адам Смит@_Smithchenko
В Україні десь 12 млн пенсіонерів.
По тисячі кожному - потрібно 12 млрд грн.
Це більше 1% бюджету, який глибоко дефіцитний та поки що хронічно не виконується, а тут ще коронакриза.
Будуть друкувати.
Піздєц всім сподіванням
Государство никогда не было в такой ситуации,когда по всему миру и во многих странах обьявляется карантин,но виновато правительство и президент..
Что курят в пЕС?
Италия тоже оказалась не готова к вирусу и почти вся европа...И нигде на этом фоне не кричат что виновато правительство а у нас...???
пЕС вы дебилы!
Мчат, как на пожар:
Зарубил коронавирус
Рекс-тиранозавр.
Хоть зарыл он труп, закону
Тем известен стал,
Что на ярмарке корону
Жертвы продавал.
Хулигана окружает
Силовой народ.
Динозавр в углу рыдает,
Следствие идет.
- Он засел в моей квартире,
Этот нищеброд,
Заявил мне: "Скоро вымрет
Динозаврий род.
Вам устрою пандемию
( Это я люблю! )
Чрез бронхит и пневмонию
Род ваш истреблю!.."
- Дал я в лоб ему - и точка!
Труп в лесу зарыл …
- Лучше б, Рекс, ты кипяточком
Вирус окропил!
Показала экспертиза:
Мятый, весь в пыли,
Вирус тот проклятый выжил,
Вырылся с земли!
И поклялся, что погубит
Динозаврий род …
Наш черед приходит, люди -
Вирус к нам идет!
Он - явленье страшной сказки,
Бедствий господин.
Одевайте, люди, маски,
Чтите карантин.
С мылом чаще мойте руки.
Вирус будет бит,
Коль умоют тело злюки
Перекись и спирт.
Антисептик для злодея
Хуже палача …
Если все же заболели -
Слушайте врача!