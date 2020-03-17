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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4888) Россия (75186) экономика (3560) Яценюк (7810)

 Если власть повторит опыт "диктаторских законов" 16 января, то будет и экономический, и финансовый, и политический кризис, - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр 2014-2016 гг. Арсений Яценюк обратился к Владимиру Зеленскому, Дмитрий Разумкову и Давиду Арахамие с призывом не допустить экономического кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

На вопрос о работе парламента во время объявленного карантина и возможного принятия в это время, в частности, законов о новых минских соглашениях, Арсений Яценюк сказал: "На это есть очень четкий ответ: 16 января 2014. Пусть тот, кто руководит сегодня парламентом, и правящая фракция вспомнят, чем закончились законы 16 января для режима Януковича".

"Не с этим избирался президент Зеленский. Я убежден, что он не может пойти на такие шаги. Потому что дымовая завеса закончится тем, что никто не будет обращать внимание ни на пандемию, ни на карантин, а люди пойдут защищать свое государство", - подчеркнул он.

"Мое обращение к президенту, председателю парламента и провластной фракции: не играйте в эти вещи. Вы пришли на тезисах демократии, прозрачности, открытого и честного общения с гражданами. Сейчас ваша задача - преодолеть кризис здравоохранения, то есть пандемию, и преодолеть экономический кризис. И не допустить политического кризиса, - отметил Арсений Яценюк: Как только они что-то начнут делать "под столом" или повторять опыт 16 января, то будет и экономический, и финансовый, и медицинский, и политический кризис".

Яценюк отметил, что коронавирус и финансово-экономический кризис - это глобальные проблемы. В то время как российская военная агрессия - это сегодня проблема Украины.

"И чем дальше - она все больше и больше становится именно украинской проблемой. Европа сконцентрирована на своей беде. Соединенные Штаты имеют собственные проблемы. Да, все говорят: "мы будем помогать Украине". Да, все говорят, что поддерживают мирные инициативы. Да, все говорят, что российская военная агрессия против Украины должна быть наказана. Только от слов к делу - достаточно долгий период".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому не нужно ехать 9 мая на парад Путина, - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/n3181973
 
   
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Иди уже в Чечню резать русню, больше пользы будет.
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на курсівки банківські - увага!

Адам Смит@_Smithchenko

В Україні десь 12 млн пенсіонерів.
По тисячі кожному - потрібно 12 млрд грн.
Це більше 1% бюджету, який глибоко дефіцитний та поки що хронічно не виконується, а тут ще коронакриза.
Будуть друкувати.
Піздєц всім сподіванням
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А обвал курсу в три рази не був ********?
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бутусов, вы чего эту ---- пиарите давно стенку с сетки за миллиарды не строили?
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А шо до цього гамериканцям. Дивись що там Трамп витворяє.
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Компрадорська влада, чи компрадорська опозиція - яка між вами різниця.
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"Якщо куля в лоб - то куля в лоб" - помним, проходили уже.
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коня кують - і жаба ногу наставляє )))
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та гривня уже летит к *беням быстрее российского *****.
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Шо то яйцокулявлоб часто вылазить стало - как гавно при поносе, видать должности захотелось? Или наверное чмо новую стену решило копать?
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Чому кріль і його дружок панамський мародер досі не в 1 камері на пожиттєвому?
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Тому,що свінарчучки біля мародера Зебиленського
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Сеня, все давно решено. Беня сумму за сдачу Украины озвучил. Теперь они из шкуры вон лезут, чтобы ее заполучить, наивно полагая, что им ее кто-то заплатит.....
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Сеня где стена?
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