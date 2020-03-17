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 Политика Украины
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 МИД организовал возвращение спецрейсом 74 украинцев из Ливана

Посольство Украины в Ливане во взаимодействии с авиакомпанией BravoAirways в срочном порядке способствовало возвращению на Родину 74 граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"Для своевременного возвращения наших соотечественников Посольство Украины в Ливане во взаимодействии с ливанскими органами и авиакомпанией BravoAirways способствовало переносу регулярного рейса по маршруту Бейрут-Киев на понедельник 16 марта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданам Украины была предоставлена ​​соответствующая консульско-правовая помощь и сопровождение в связи с завершением срока действия удостоверений и разрешений на жительство.

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"Все граждане Украины, которые изъявили желание вернуться в Украину - вылетели указанным рейсом", - добавили в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181972
 
 
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