 Я обещаю не продавать дела и не сливать их, - Венедиктова

"Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их… Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми", - сказала Венедиктова с трибуны парламента во вторник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, Венедиктова пообещала строить работу прокуратуры в соответствии с международными стандартами.
А ещё должно не быть олигархов и коррупции
Hellis@13Hellis_13 12 ч
власть: мы делаем все для избежания пандемии!
Мы вводим штрафы за появление на улицах, мы отменяем пассажирские перевозки, мы будем иметь право проверять документы, вещи и ваше жилье!!!
народ: извините, а каким боком это к коронавирусу?
власть: к какому коронавирусу? ах, да....
Як казав Омар Хайямі: Не говори людям о своих планах. Просто удивляй их своими результатами.
-----------------
Она будет просто отдавать дела своим хозяевам.
Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми
-------------
Лучше бы она сказала: буду делать все, для того, что бы народ чувствовал себя защищённым государством.
спустя час "извините, не получилось"
Так вирішили 73%. І нема на то ради.
Здравствуй, Рассія!