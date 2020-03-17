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 Политика Украины
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Все про:ВР (24556) назначение (1566) Венедиктова (58) Офис генерального прокурора (160)

 Я обещаю не продавать дела и не сливать их, - Венедиктова

Кандидат на должность генерального прокурора Ирина Венедиктова обещает не сливать и не продавать уголовные дела.

"Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их… Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми", - сказала Венедиктова с трибуны парламента во вторник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Венедиктова пообещала строить работу прокуратуры в соответствии с международными стандартами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181971
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля тоже много чего обещал.., прффф.
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А чего сразу выплядка портнова не назначили?
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В словах Венедиктовой это звучит как: "Я обещаю есть борщ холодным и без сметаны"
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а помнітє Порошенко вводив надзвичайний стан, штоби вибори скасувать і всю владу собі присвоіть?
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а теперь страну пытается с выгодой для себя продать , или слить.
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Дело про убийство Шеремета, дело Гандзюк, дело бракованных бронежилетов и другие дела должны быть закончены и переданы в суды.
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Серьёзно?
А ещё должно не быть олигархов и коррупции
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Ти засмучуєш Петра Олексійовича, йому боляче!
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А чего сразу выплядка портнова не назначили?
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Вы сначала то, что уже раньше наобещали выполните, обещальники...
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зебилята говорят что писменно не обещали, это всё они только в слух и прилюдно обсуждали как возможность, ну типа, чисто гипотетически.
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Вєнєдіктова справи не буде продавати, вона їх худобі-Ппортнову буде дарувати!
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Hellis@13Hellis_13 12 ч

власть: мы делаем все для избежания пандемии!
Мы вводим штрафы за появление на улицах, мы отменяем пассажирские перевозки, мы будем иметь право проверять документы, вещи и ваше жилье!!!
народ: извините, а каким боком это к коронавирусу?
власть: к какому коронавирусу? ах, да....
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Не вірю я їм, ох як не вірю.
Як казав Омар Хайямі: Не говори людям о своих планах. Просто удивляй их своими результатами.
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венедиктова - "доктор" юридических наук, которая не сдала базовый экзамен по юриспруденции. ахахах))) зебилы должны страдать. еще одно тупое чучело будет рулить страной.
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269....! *Слугі ..довіра та інші ПРофурсетки * Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6775
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Я не буду продавать дела
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Она будет просто отдавать дела своим хозяевам.

Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми
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Лучше бы она сказала: буду делать все, для того, что бы народ чувствовал себя защищённым государством.
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С таким квадратным "обещальником" ещё не то можно наобещать!
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если пообещала то я спокоен . у нас ведь все политики всегда держут свое слово Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9839
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а работать вообще эта пани обещает?на её прежней должности в течение этих месяцев она только инициировала возбуждение уголовных дел против "оскорбителей её чести и достоинства"-кто-то ей предъявил обвинение,что уж слишком сильно её муж "вовлёкся" в её служебные обязанности и влиять стал на ход дел
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Обещаю, кхе-кхе, *** буду, обещаю в натуре.
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"я обещаю!"
спустя час "извините, не получилось"
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Відкрийте очі! Україна закінчилась. А якщо буде, то набагато меншою.
Так вирішили 73%. І нема на то ради.
Здравствуй, Рассія!
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ок, понимаю, продaвать и сливать не будет (допустим) , а покупать или заказать, по чём будет заказать, например на коломоиского?
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значит дела и продавались, и сливались. и будет это продолжаться дальше.
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