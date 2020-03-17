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 Политика Украины
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 Рада изменила Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств и медицинских изделий

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".

За данный законопроект проголосовали 295 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Законом планируется освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медтоваров, которые будут закупаться Закупочной организацией.

Кроме того, предусмотрено нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому документу.

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Также предусматривается приведение норм Налогового кодекса в соответствие с ЗУ "О публичных закупках", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" и другое.

Источник: https://censor.net.ua/n3181967
 
 
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Морадер радуцкий уже свои потные ладошки потирает...это же практически джекпот...
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для доступности... или для получения сверхприбылей ..??
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