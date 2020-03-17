 Рада изменила Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств и медицинских изделий

За данный законопроект проголосовали 295 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Законом планируется освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медтоваров, которые будут закупаться Закупочной организацией.

Кроме того, предусмотрено нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому документу.

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Также предусматривается приведение норм Налогового кодекса в соответствие с ЗУ "О публичных закупках", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" и другое.