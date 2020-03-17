 Рада назначила Венедиктову главой Офиса Генпрокурора. ВИДЕО

За проголосовали 269 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Венедиктову представил президент Владимир Зеленский. Он назвал ее известным юристом и доктором юридических наук, также выразил надежду, что профессиональные и моральные качества Венедиктовой позволят обеспечить стабильную работу прокуратуры.

"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что она в историю Украины прежде всего войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал Зеленский.

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