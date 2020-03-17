 Рада назначила Венедиктову главой Офиса Генпрокурора. ВИДЕО

За проголосовали 269 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Венедиктову представил президент Владимир Зеленский. Он назвал ее известным юристом и доктором юридических наук, также выразил надежду, что профессиональные и моральные качества Венедиктовой позволят обеспечить стабильную работу прокуратуры.
"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что она в историю Украины прежде всего войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал Зеленский.
Буде зачистка та Хунта!
щодо ублюдків, все вірно сказав, треба так ненавидіти цю країну аби обрати сраного малороса.
які маєте думки щодо скасування Закону України Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, на чому наполягає вєнєдіктова?
С вещами на выход.....
Возвращайся скорей... - крайним будешь...
бєгі Пєтруха 21 апреля тєбє хана!
бєгі Пєтруха 1 января тєбє хана!
улєтєл Петруха в Іспанію, больше нє вєрньоцца, ура!
Не важно кто прокурор.
Важно какая система коррупционных отношений выстроена на среднем уровне и на местах среди прокуроров.
Это как назначить честного профи управлять бандой головорезов и мародеров.
Этого нового прокурора Система просто "сольет". Будет много беготни и никакого толку. Дела по прежнему будут разваливаться в судах и будет "Пшик!"
Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность председателя Государственного бюро расследований.
Источник: https://censor.net.ua/n3181966"
Якраз рівня Зєлєнского.
Курва кацапська!
Протянули в карантин)
Как все и предполагали...
Это начало их конца...
У зелених і з тими і з тими якостями великі проблеми.
ночью, а утром будет в Киеве спецназ с кремля.