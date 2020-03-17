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 Политика Украины
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Все про:ВР (24556) Зеленский (4888) Венедиктова (58) Офис генерального прокурора (160)

 Рада назначила Венедиктову главой Офиса Генпрокурора. ВИДЕО

Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

За проголосовали 269 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Венедиктову представил президент Владимир Зеленский. Он назвал ее известным юристом и доктором юридических наук, также выразил надежду, что профессиональные и моральные качества Венедиктовой позволят обеспечить стабильную работу прокуратуры.

"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что она в историю Украины прежде всего войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3181966
 
 
 Топ комментарии
 
Портновская прокладка дорывается до власти. Ни разу не реванш.
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Майдану вже не буде.
Буде зачистка та Хунта!
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А чего зеленой обезьяне волноваться,это ж его рыговская подстилка.Пусть о другом волнуется,как до Ростова бежать
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Осталось шойгу - министром обороны и жириновского - министром культуры.
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свинярчуки, внимание
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Теперь вы уже зелёные свинарчуки и барЫги) 4 000 получил,лох потешный ..
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Портновская прокладка дорывается до власти. Ни разу не реванш.
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Тише Мародер волнуется4
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А чего зеленой обезьяне волноваться,это ж его рыговская подстилка.Пусть о другом волнуется,как до Ростова бежать
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У тебя штаны в шоколаде
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Все адекватные любят шоколад,конфеты.А вшивые типа тебя,любят жрать лайно...не вытирайся вшивый
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Майдану вже не буде.
Буде зачистка та Хунта!
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Может она таки посадит хряка?
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Диабетик, тем более злоупотребляющий спиртным, на хрен посадить никого не может. Надеемся, шо эта бабенка таки посадит на цугундер мародера...
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Кацап, сиди ровно на бутылке и рошенку крепко за щекой держи!
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Так ты и есть кацап,вшивый...смокчешь у зеленой иудейской мавпи
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Пусть хотя бы Гепу или типа него кого-то из предателей Родины посадит для разминки - оно и этого не сможет.
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Да пусть и Гепу и Допу и Лолиту... кто ж против? А, ну да, порохоботы против...
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А че обитатели Верховного Гадючника еще не в намордниках??
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Опять пЕСики с Бирюковым будут говорить о политических преследованиях.
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Бирюков только за слова про "ублюдков из ВСУ" должен ответить физически.
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Какао Боб, може приїдеш й змусиш відповісти?

щодо ублюдків, все вірно сказав, треба так ненавидіти цю країну аби обрати сраного малороса.
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ну что Петр Лексеевич, помогли вам ваши договорняки с Трухановыми, Кернесами, Ахметовами всякими за спиной народа после Майдана...?
С вещами на выход.....
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А причем тут Петр Ляксеич?Тебя ***** в дупу будут,вшивый
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Бафомет Люциферович - Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6401 пока ты старушкой занят.., тут твою жинку имеют всем селом...!!

Возвращайся скорей... - крайним будешь...
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Дбл,у меня жинки нет,а мамку твою уже пол мацковиио отымело.Не суетись,вшивый,скоро до твоих доцей доберемся..
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Понимашь его папка был безработным по этому он вскармливал его брынзой а тут мародер появился и он влюбился в шоколад
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А тобі вже допомогли? А то верещали:
бєгі Пєтруха 21 апреля тєбє хана!
бєгі Пєтруха 1 января тєбє хана!

улєтєл Петруха в Іспанію, больше нє вєрньоцца, ура!

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Один в поле не воин.
Не важно кто прокурор.
Важно какая система коррупционных отношений выстроена на среднем уровне и на местах среди прокуроров.
Это как назначить честного профи управлять бандой головорезов и мародеров.
Этого нового прокурора Система просто "сольет". Будет много беготни и никакого толку. Дела по прежнему будут разваливаться в судах и будет "Пшик!"
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Я не знаю кто она и не когда не видел!Но! Её морда мне уже не нравится!
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Сними портрет Мародера
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"
Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность председателя Государственного бюро расследований.
Источник: https://censor.net.ua/n3181966"

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Малограмотна,безкультурна особа без усіляких моральних принципів.Класична бичка.
Якраз рівня Зєлєнского.
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Кремлевские боты активизировались на ветке
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Вирядилася в червоне, як кат!
Курва кацапська!
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Такая "заказуху" пришьёт, хер чем отдерешь..
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Так ким її все таки призначили- очіликом ДБР,чи генпрокурором? " Кто на ком стоял?Потрудитесь излагать ваши мысли яснее!" (с)
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Друзья, а это уже предательство и слив Украины в открытую!
Протянули в карантин)
Как все и предполагали...
Это начало их конца...
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А ВОНО знову пило воду на засіданні в Верховній Зраді. Чого б це?? Вимагаю незалежного аналізу нігтів та волосся ЙОГО!! Підозрюю НАРКОМАН!! Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6047
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ЗЕторчёк приходит в форму только когда освоит не меньше 2-х дорожек
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"..также выразил надежду, что профессиональные и моральные качества Венедиктовой.."

У зелених і з тими і з тими якостями великі проблеми.
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...зебілоіди сцуть від щастя! Ще одна мавпа аля продай собаку-сплати за газ!
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Она на Теришкову похожа. Карьерный рост.
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таки в СН людей, неуродів двадцять пять виявилось, дали 224 голосів, інших бунтовщиків з тих шестидесяти - що, уболтали? примусили?Ну, а ахметівські та беніні, інші підолігархічні (за зажопів навіть не згадую) - також уроди...
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Політичне переслідування як воно є. На пряме питання дубінського чи будуть підписані пвдрзри Пороху, ось така відповідь. БЫСТРО ПОСАЖУ
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Мрія Зеленського "вешать" стає реальністю! Думай-те!
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Вешать, расстреливать и жечь - читаю здесь об этом каждый день.
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По картинки целуются значит вируса еще в В/раде нет..
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панамського мародера тільки із кофіскацією треба садити
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Відтепер по факту державне бюро розслідувань очолює адвокат Януковича. Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3606
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ДА скоро казел янек вернется с войсками путина хла
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Вот так протянет и сдачу Украину ....на раз..
ночью, а утром будет в Киеве спецназ с кремля.
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Сценарий КРЫМА отработан на УРА у путина хла.
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