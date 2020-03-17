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 Политика Украины
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 Рада решила работать в комитетах до 3 апреля

Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

Парламентарии одобрили два проекта постановления (№3218, 3224), которыми предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно принятым решениям:

  • неделю с 16 по 20 марта: 17, 18, 19, 20 марта - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)
  • неделю с 23 по 27 марта - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)
  • неделю с 30 марта по 3 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

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Постановлением №3218 спикеру Верховной Рады предоставляется возможность в случае продления карантина Кабинетом министров Украины, принять решение о продолжение работы депутатов в комитетах. Для решения неотложных вопросов Разумков сможет созывать пленарное заседание по предложению согласительного совета депутатских фракций и групп.

Источник: https://censor.net.ua/n3181962
 
 
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Боротьба з ЗЕвірусом продовжується...
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походу за Землю у Зели даже обнулились предполагаемые 170 голосов ЗА ох как интересно ВИРУС все сразу прочистил в головах... эфимерность зелебобиковой власти превращается в исходящий и рассасывающийся туман из голов людей... народ прозревает уже самые упоротые Слуги Зеленского начинают давать сами себе вопросы без ответа..... почему при воре Порошенко все так было хорошо и еще оставалось чтобы воровать..... а при НЕ воре Зеленском все так хреново и нам подпольно доплачивают жалкие 5 тысяч баксов если до нас народ рубил капусту миллионами и еще и народ их любил и рост экономики был и армия и все такое.. от такого разлома мозга голова разламывается буквально...
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