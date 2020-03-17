 Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

За принятие законопроекта № 3220 за основу и в целом проголосовали 359 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

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Законопроект разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начислениями штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Законопроект направлен на защиту как малого так и большого бизнеса от негативных последствий, в связи с неиспользованием экономического потенциала.

Закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 года, устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки с 18 марта по 18 мая 2020 года, а также продлевает до 1 июля этого года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Документ также позволяет не начислять и не уплачивать с 1 марта по 30 апреля 2020 года плату за землю, а также не уплачивать налог на недвижимость.