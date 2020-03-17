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 Политика Украины
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 Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

За принятие законопроекта № 3220 за основу и в целом проголосовали 359 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

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Законопроект разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начислениями штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Законопроект направлен на защиту как малого так и большого бизнеса от негативных последствий, в связи с неиспользованием экономического потенциала.

Закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 года, устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки с 18 марта по 18 мая 2020 года, а также продлевает до 1 июля этого года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Документ также позволяет не начислять и не уплачивать с 1 марта по 30 апреля 2020 года плату за землю, а также не уплачивать налог на недвижимость.

Источник: https://censor.net.ua/n3181959
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сколько там Бене отстегнут из бюджета?
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Там отменяют или уменьшают те налоги которые итак никто не платил! А вот главные налоги тиап НДС ЕСВ они не трогают! Так что чистая показуха!!
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... говорил только что с другом из Германии, он сказал что им (а он мелкий предприниматель, по меркам Германии, работает у него всего 35 человек) скостили налог на время карантина ... т.е. суть такова, ты продолжай работать, плати ЗП работникам (а он производит мясные продукты, колбасы и тому подобное, мелкое фермерское хозяйство), а налоги за этот период платить не надо!!! АХТУНГ!!! налоги за время эпидемии - платить не надо! Еще раз для тупых ЗЕбилов, налог не надо платить! ему звонили из земельной фискальной службы и попросили (ключевое слово - попросили) продолжать работать, что бы была реализация товара и можно было платить ЗП, за электрику, бензин для авто (он сам развозит свой товар по магазинам), за обеды сотрудникам хозяйства ... А теперь вопрос в студию? КОГО ВЫ ЗЕ-ДЕБИЛЫ ИЗБРАЛИ?
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вот тут согласен! я тоже читал что в Германии и Англии для мелкого бизнеса отменили все налоги! ВСЕ ДО ЕДИНОГО!! а у нас для ПОКАЗУХИ приняли список хер знает каких налогов которые никто не платит или платят единицы, аглавные налоги ЕСВ и НДС оставили без изминений! И ПИАРЯТСЯ ТИПА МЫ КАК ЕВРОПЕЙЦЫ СДЕЛАЛИ ПОСЛАБЛЕНИЕ БИЗНЕСУ!! Расчитано на тех кто вообще не знает наших налогов и никогда лично их не платил!!
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Не бреши, податок на землю не маленький! Що до ПДВ то його треба відмінити взагалі! На гаслах про відміну ПДВ в верховну раду заїхало за останні тридцять років кілька тисяч депутатів.
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Ставка земельного налога устанавливается местными советами, но не может быть более: за земельные участки с проведенной нормативной денежной оценкой налог на землю составляет не более 3% (для сельскохозяйственных угодий не более 1%)от их нормативной денежной оценки, кроме некоторых категорий земель, о которых будет сказано далее. Например, нормативная денежная оценка земельного участка составила 20 тысяч гривен. Размер платежа по налогу будет равен 600 грн. (20 000 / 100% х 3%). за земли сельскохозяйственных угодий - ставка налога на землю не может устанавливаться более 1% от нормативной денежной оценки; за земли, находящиеся в постоянном пользовании предприятий - ставка налоге не более 12% от нормативной денежной оценки; за земельные участки, находящиеся вне населенных пунктов и не имеющих нормативной денежной оценки - ставка налога на землю составляет не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по соответствующей области.

А ТЕПЕРЬ СРАВНИ С НДС И ЕСВ! Твой не маленький земельный налог!!
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Порівнюю: в напівмертвій фірмі є договір на аренду землі в нульовій зоні Харкова - 0,06Га. Орендна плата складає трохи більше чотирьох тисяч щомісяця, в той же період ПДВ сплачується 1200-1600 грн.
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оредная плата это не налог! ты что то перепутал!! я тебе циатту из закона показал максимально возможный процент 3% от нормативной оценки земли а если земля сельхоз назначения то токо 1%!! так чт не путай налог с арендной ставкой!! как раз аренду как платили так и будут платить ее не отменяли этим законом!!
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уменьшили, отсрочили налоги - зрада.
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ты сначала список тех отсроченых налогов прочитай!! отсрочили налог на гавно! а ты его когда нить платил?!!
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зе-би-лы, зра-да, не-на-ви-жу! аааааа!!!
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просто ПИАР и ПОКАЗУХА для бизнеса это громкое решение ничего не дает!!
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шмаркли проклятые! агенты бени и пути одновременно!! все на майдан!!!
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Закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3181959

Так что, начинаем бухать на работе)))
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Да. Это понты, а не закон.
Они запрещают проверки на месяц) При порохе действовал постоянный мораторий на проверки!
Для меня, как для ФОПА 3-й группы ровным счетом ничего не изменилось, впрочем как и для фопов других групп.
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А что бешенный ревовский ЕСВ оставили,и что значит запрещает применять штрафы с 1 по 30,запрещает штрафовать в этот период,но потом можно,или все нарушения за этот период не должны подвергаться штрафам?
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