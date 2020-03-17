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 Политика Украины
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Все про:назначение (1566) Венедиктова (58) Офис генерального прокурора (160)

 "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора

Назначения на должность генпрокурора человека, который не может сказать "нет" президенту может занести страну на глубокое дно.

Об этом сообщила в фейсбуке исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Венедиктова на должности Генпрокурора - вот это действительно будет веселуха. Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать, и позволить полиции всеобъемлющий беспредел. Все что душа президента пожелает", - подчеркнула она.

По словам Каленюк, уголовный процесс и уголовной право не будет сдерживать Венедиктову.

"Госпожа Ирина и понимание права - это вещи несовместимые. Любой из юристов это поймет, прочитав драфт подозрения Порошенко в исполнении ГБР. Для полной веселухи надо Венедиктовой назначить заместителем Кулика и Кизя. А еще неплохо было бы Луценко в пресс-секретари взять", - добавила она.

"Когда я прошу давать доступ к принятию решений женщинам, то имею в виду профессиональных (у нас таких много !!), а не полностью профнепригодных женщин. Я понимаю, что профессиональные люди могут сказать нет, когда надо. И это может не нравиться президенту. Но те, кто всегда говорят да, просто занесут и президента, и страну на глубокое-глубокое дно", - подытожила Каленюк.

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что автоматически влечет его отставку. Обязанности генпрокурора временно исполняет Виктор Чумак.

Ранее сообщалось, что на пост генпрокурора планируют назначить Ирину Венедиктову, которая временно исполняет обязанности главы ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генеральным прокурором, - проект постановления

Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать, - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181958
 
 
 Топ комментарии
 
А зеленского по 111ст Украины тоже дергнет !
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Ко я на скаку, в горящую избу...Всё это я уже слышал, надо смотреть что в реальности будет делать.
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В смысле й.бнутая,так ей в псих.больницу лечиться, ещё пару недель до второго этапа мед.реформы есть
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А зеленского по 111ст Украины тоже дергнет !
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пете трындец другими словам.... будет из Испании ручкой ей махать)
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Петины юристы такого прокурора на ноль помножат.
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другими словами - выворачивай карманы. ЕСПЧ из них последнюю копейку вытрусит и Пете отдаст. "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 8043
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и тут очко порохоботов заиграло не по детски "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 5683
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И этим перекрыло Вам носовое дыхание.
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Коня на скаку остановит!
В горящую хату войдёт! "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 2779
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истерикой порохоботов, как всегда, удовлетворён "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 8180
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Истерика у тебя будет когда тебя прокацапскую мразь по законам военного времени к берёзке поведут!
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6 лет что вам мешало "прокацапскую мразь по законам военного времени к берёзке отвезти"???
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Да разные подкацатчики типа партии Родина и Ляшка!
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Да ты вечно удовлетворенный, т.к. имеют тебя постоянно.
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Оце поворот а Папа-римский в курсах.А про ***** ні слова.
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каже "в Україні немає політичних переслідувань"... ага...
фактично підтримує скасування Закона про непереслідування учасників Майдану, ага...
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А Байден входит в статус неприкасаемых или что?
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Или он немного не в нашей юрисдикции находится.
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А кремлевской банде она может подозрение вручить? Или эта мадам может только проукраинских политиков давить
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Фракция "Голос" растет на глазах, молодцы мочат эту зеленую банду по полной программе
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зейло готується на майдан?? ну ну скоро...
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Отличное назначение я считаю....
Усе майдановцы, добр.баты, Парубии и Вятровичи всякие должны пройти Зону строгого режима...
Что бы они в следующий раз не с лихтариками пели гимн Украины 1000 раз подряд, а просто стреляли....
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