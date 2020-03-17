 "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора

Об этом сообщила в фейсбуке исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Венедиктова на должности Генпрокурора - вот это действительно будет веселуха. Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать, и позволить полиции всеобъемлющий беспредел. Все что душа президента пожелает", - подчеркнула она.

По словам Каленюк, уголовный процесс и уголовной право не будет сдерживать Венедиктову.

"Госпожа Ирина и понимание права - это вещи несовместимые. Любой из юристов это поймет, прочитав драфт подозрения Порошенко в исполнении ГБР. Для полной веселухи надо Венедиктовой назначить заместителем Кулика и Кизя. А еще неплохо было бы Луценко в пресс-секретари взять", - добавила она.

"Когда я прошу давать доступ к принятию решений женщинам, то имею в виду профессиональных (у нас таких много !!), а не полностью профнепригодных женщин. Я понимаю, что профессиональные люди могут сказать нет, когда надо. И это может не нравиться президенту. Но те, кто всегда говорят да, просто занесут и президента, и страну на глубокое-глубокое дно", - подытожила Каленюк.

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что автоматически влечет его отставку. Обязанности генпрокурора временно исполняет Виктор Чумак.

Ранее сообщалось, что на пост генпрокурора планируют назначить Ирину Венедиктову, которая временно исполняет обязанности главы ГБР.

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