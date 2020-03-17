 Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,52 (на 16 марта - 28,99 гривни).

Нацбанк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долларов

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Напомним, что на 10 марта официальный курс гривни к доллару составлял 24,92 гривни.