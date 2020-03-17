 Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Нацбанка.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,52 (на 16 марта - 28,99 гривни).
Нацбанк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долларов
Напомним, что на 10 марта официальный курс гривни к доллару составлял 24,92 гривни.
что происходит...?
какого хрена опять вернулись к курсу Барыги и чуйка что полетим ниже...?
Воровку Гонтареву выгнали же....