EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Экономика
  2385  21
Все про:доллар (1524) евро (419) курс (2069) НБУ (4577)

 Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53

Нацбанк ослабил официальный курс гривни еще на 44 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар (на 16 марта - 26,08 грн.).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,52 (на 16 марта - 28,99 гривни).

Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53 01

Нацбанк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долларов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд из-за коронавируса, - НБУ

Напомним, что на 10 марта официальный курс гривни к доллару составлял 24,92 гривни.

Источник: https://censor.net.ua/n3181957
 
 
 Топ комментарии
 
Зе-эксперты....!
что происходит...?
какого хрена опять вернулись к курсу Барыги и чуйка что полетим ниже...? Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53 - Цензор.НЕТ 3111
Воровку Гонтареву выгнали же....
 показать весь комментарий
 
НеЛох уверенно и неотвратимо ведет страну к краху....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Реальный курс 27.5, к концу дня будет 28+ . То есть при зебилы с начала года гривна упала с 23.5 до 28 Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53 - Цензор.НЕТ 7962
 показать весь комментарий
 
 
Ну вы же всего месяц назад воняли что курс 23.5 штучно занижен, от этого только страдают экономика и экспорт
 показать весь комментарий
 
ну это типа по пьяни поджечь дом и говорить домашним: ну вы же неделю назад жаловались, что холодно в хате! че сейчас-то не так?!
 показать весь комментарий
 
НеЛох уверенно и неотвратимо ведет страну к краху....
 показать весь комментарий
 
 
Зе-эксперты....!
что происходит...?
какого хрена опять вернулись к курсу Барыги и чуйка что полетим ниже...? Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53 - Цензор.НЕТ 3111
Воровку Гонтареву выгнали же....
 показать весь комментарий
 
 
Еще не вечер....зеленое стадо у власти... экономику страны оно в состоянии угробить до курса по 50 за доллар...
 показать весь комментарий
 
 
За счет низкого курса гривны выйграют экспортеры и ...заробитчане.
 показать весь комментарий
 
Уряяя! Зубожіння Порошенка пройшло! Зелені роблять українське чудо !
 показать весь комментарий
 
 
Зато это будет реальный курс, а не дутый как сейчас, за счет кредитов.
 показать весь комментарий
 
Москалику, кредити з 2017 року нам не дають)))))
 показать весь комментарий
 
 
темпи падіння - високі... Таких темпів росту не було...
 показать весь комментарий
 
 
А кто ослу будет доверят свои кровные и еще этот осел готовит обвал в Украине по программе коломоя
 показать весь комментарий
 
 
Головний спекулянт країни -Нацбанк.
 показать весь комментарий
 
Зачем нац.банку тратить свои резервы сейчас?Отпустите гривну и пусть спекулянты накушаються своего же продукта,регулируйте только количество гривневой наличьки,через неделю все само стабилизируеться,создайте дефицит гривни и долар улетит в небытие,-станок у вас ребята.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх