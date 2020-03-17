 Четыре человека заразились коронавирусом внутри Украины, они не путешествовали за границу, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с трибуны Рады заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией", - сообщил он.
По его словам, правительство осуществляет все превентивные ограничительные противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить распространения болезни и стремительного возростания случаев коронавируса на территории Украины.
"Мы все с вами должны понимать, что превентивные меры, которые внедряются на уровне государства, они в первую очередь направлены на то, чтобы исключить пиковую нагрузку количества больных, которые поступают одновременно в наши заведения здравоохранения", - подчеркнул он.
Но когда хотят создать фиктивную пандемию, то тогда естественную смерть пожилых людей можно легко с помощью СМИ превратить в смерти от вируса.
Раз вы задаете подобные элементарные вопросы, не считаю нужным с вами далее обсуждать данную тему.
https://www.youtube.com/watch?v=TL76GHUurE0
Водовозов
Усе це змова масонів і плювати, що найбагатші люди тільки втратили і ринки майже обвалилися. Вони всі домовилися, щоб позбавитись пенсіонерів в Україні і заробити на ажіотажі на продукти харчування і туалетний папір.
Як мене задовбало чути цей потік свідомості від кожного другого...
Какое 'небо'?
Если бы так было, то нарассея бы уже была вся в коронавирусе, а путен давно бы уже сдох. Небо молчит, к сожалению. И даже наоборот очень часто играет на стороне самых плохих парней и стран.
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Не путайте Небо с церквями. Самые страшные убийцы, как правило верующие люди.
Человек оценивается только по своим поступкам, а не по количеству приходов в религиозные заведения.
Занимайтесь на карантине борьбой с демографическим кризисом.
Если эта молодежь во время войны голосует за клоуна, то те кого они нарожают проголосуют за чебурашку.
Идиотам не следует размножаться.
Всі завмерли в чеканні чуда від блазня і його свити.