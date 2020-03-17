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 Политика Украины, Общество
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 Четыре человека заразились коронавирусом внутри Украины, они не путешествовали за границу, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

4 случая заражения коронавирусом в Украине связаны с передачей вируса внутри страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с трибуны Рады заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией", - сообщил он.

По его словам, правительство осуществляет все превентивные ограничительные противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить распространения болезни и стремительного возростания случаев коронавируса на территории Украины.

"Мы все с вами должны понимать, что превентивные меры, которые внедряются на уровне государства, они в первую очередь направлены на то, чтобы исключить пиковую нагрузку количества больных, которые поступают одновременно в наши заведения здравоохранения", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3181952
 
 
 Топ комментарии
 
Прям професійний вірусолог. У Вас вже є імунітет від грипу? Ви з таким успіхом могли б сказати, що у людей, хто хоч раз собі щось зламав - імунітет проти переломів. Ви хоч уявляєте собі, як тяжко літні люди переносять банальне орві?
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Зеленский - молодежи:
Занимайтесь на карантине борьбой с демографическим кризисом.

Если эта молодежь во время войны голосует за клоуна, то те кого они нарожают проголосуют за чебурашку.
Идиотам не следует размножаться.
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А еще этот вирус никто не видел. Китайцы передали американцам геном вируса на бумаге, распечатку.Сам штамм никто не видел. Грандиозная афера всемирного масштаба.
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А как вы Италию приклеите к вашему умозаключению? Они 'притворяются' ?
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Оставьте ваши поправочки для других, у меня по каждой стране информация. Все фишка в том, КАК и сколько регистрировать заболевания, неважно, чем болеет пациент. И поднимать медиа волну на этом фоне.
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С этим "вирусом" что то не так. Обычно вирус поражает в первую очередь тех, кто не имеет иммунитета и антител - дети и молодые люди. Пожилые люди , как правило, редко болеют инфекционными заболеваниями, так как за свою жизнь они переболели многими инфекциями и имеют антитела ко множеству вирусов.
Но когда хотят создать фиктивную пандемию, то тогда естественную смерть пожилых людей можно легко с помощью СМИ превратить в смерти от вируса.
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вот и министр охраны здоровья сказал что все пенсионеры в Украине умрут
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Ищите в ютубе "Короновирус фейк? ". Доктор мед. наук , демограф подробно рассказывает, что с точки зрения медицинской науки - это не вирусная пандемия, а психосоматическая, которую запустили СМИ. По вере вашей вам дано будет.
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вы расскажите это своим зебилам. и руки кстати им мыть необязательно
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И путь целуются в засос с прохожими. Вирус - фейк. Зеленка - лекарство
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Прям професійний вірусолог. У Вас вже є імунітет від грипу? Ви з таким успіхом могли б сказати, що у людей, хто хоч раз собі щось зламав - імунітет проти переломів. Ви хоч уявляєте собі, як тяжко літні люди переносять банальне орві?
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Есть ли у меня иммунитет от гриппа? От вирусов не бывает иммунитета, он вырабатывается в случае проникновения вируса в организм. Успел - выздоровел, не успел набути - помним, любим, скорбим...
Раз вы задаете подобные элементарные вопросы, не считаю нужным с вами далее обсуждать данную тему.
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у детей наоборот склонность к гиперэргическим имунным реакциям. насчет усиленного иммунитета у стариков по сравнению с молодыми . так я вообще боюсь спросить на какое авторитетное издание вы ссылаетесь, эксперт вы наш))) но пожалуй,я даже рад что есть короновирус, а такие как вы в него не верят. это полезно в эволюционном плане))) я вас только оооочень прошу: ни вкоем случае не смейте занимать койку в отделении интенсивной терапии ни своим телом ни телом своих родственников. с масонско-фармацевтическими заговорами боритесь дома
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Ну звісно. Уся Європа домовилася як і скільки реєструвати захворювання.
Усе це змова масонів і плювати, що найбагатші люди тільки втратили і ринки майже обвалилися. Вони всі домовилися, щоб позбавитись пенсіонерів в Україні і заробити на ажіотажі на продукти харчування і туалетний папір.
Як мене задовбало чути цей потік свідомості від кожного другого...
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Вы не знаете основ здравохранения. Приходит приказ от министерства страны, и все выполняют. И у нас также, чтобы не потерять кошерную работу. Сколько в Европе стран, столько и людей можно ,,уговорить,, издать нужное постановление. Или вы думаете на топ-менеджеров страны тоже рычагов давления нет? Раз они там, то послушны по самые помидоры.
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Ти який совковий тупень... Що за дебільна методичка якцап у тебе??
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Е моё! Это не мои поравочки! Это статистика. Это жизнь. Испанцы и итальянцы похожи ментально на украинцев. Когда в китае уже была эпидемия, то итальянцы продолжали веселиться , целоваться и обниматься. Они упустили момент и потом уже даже самые жесткие меры, но несвоевременные, не дали эффекта. Мы учимся на чужих ошибках, и это правильно
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Веселиться, целоваться, обниматься...Турки ближе к нам по проживанию с таким менталитетом, румыны. А украинцы? Вы, вообще, извиняюсь, из какой страны пишите? Вы достоверно знаете, как мы ведем себя с малознакомыми людьми?
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Китай, Иран, Италия , Израиль - главные союзники Кремля. Небо бьет по идиотам.
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Ну да. При этом церкви есть одни из рассадников коронавируса. Вот у нас большая женщина, которая потом умерла, первым делом в церковь понеслась иконы целовать.
Какое 'небо'?
Если бы так было, то нарассея бы уже была вся в коронавирусе, а путен давно бы уже сдох. Небо молчит, к сожалению. И даже наоборот очень часто играет на стороне самых плохих парней и стран.
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На Россее уже 1600 смертей , а через неделю ожидается 1,5 млн. зараженных. На России можна уже ставить Крест!
Не путайте Небо с церквями. Самые страшные убийцы, как правило верующие люди.
Человек оценивается только по своим поступкам, а не по количеству приходов в религиозные заведения.
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Ну так подайте в суд на небо свою жалобу. Мол, почему небо молчит, а не дает 4000$, или, мочему не закрывает храмы на время действия закона зеленского о карантине. Вам же этого хочется, так? Подсознание ассоциировало у вас небо с церковью. У кого о чем болит...Для большинства людей небо - ангелы, божества, судьба, рок, и т.п.
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так это что памажка всех косит ?А что тогда в легких больного ... селфи вируса ?..... Не мели чушь, хочешь доказать за фейк веди репортаж из Уханя или Милана на выбор!
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Прочти лучше мой ответ Татьяне, не люблю повторяться.
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Хочешь доказать, что вирус косит - снимок легких заболевшего короной в студию)
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да херню ты написал , докажу элементарно ... в лаборатории Лондона образцы со всей планеты , и штамп всего имеет два вида ,чистая культура которых совпадают независимо от места взятия , что **зданешь на это, ....,бумажка ?
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Проба 1 сомпадает с пробой мутировавшей 2. И что ты хочешь этим сказать?
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Самое интересное, ,,штаммы,, в Лондоне есть, а в легких умерших ничего не запротоколировано по всему миру, только расплывчатое, умерли от осложнений пневмонии. Так пневмония и от туберкулеза бывает, например, как минимум.
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не люблю повторятся ,почитай что такое чистая культура тогда вдуплишься ,и не будишь писать ноу хау
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Не надо скакать с темы на тему, прибереги этот приемчик для буратин, ага?
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Ну да трупы есть а вируса нет. Это массоны собрали всех мертвых стариков и отправили в Италию. Готовится второжение инопллнетян. Знаем весна - обострение. Пей таблетки.
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Не указывай, мне что делать, и не увидишь направление, куда тебе отправится.
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рєзнічєнко заразний - у нього вірус узькоязичія і судячи по всьому він заразив більшість на форумі цензору...
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Не боишься что я с нубиру масон? За слова и спросить могу, нашлю на тебя зеленые икс лучи и спишем на короновирус.
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Началось. Апокалипсис украинского масштаба.
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Зеленский - молодежи:
Занимайтесь на карантине борьбой с демографическим кризисом.

Если эта молодежь во время войны голосует за клоуна, то те кого они нарожают проголосуют за чебурашку.
Идиотам не следует размножаться.
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К сожалению, уже давно размножаются. Постсовок сразу из поколений не выветривается. Людей отучили думать. А кого учили, затачивали под определенную сферу, чтобы не шибко под ногами путались. Инженеры, например.
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Тем кто не голосовал за Бениного клоуна во время войны, беспокоится не нужно. Небо их защитит.
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почалися зелені страшилкі. всі захворіють, а врятує нарід тільки дерибан землі
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За дерибан земли роды этих депутатов и президента будут истреблены до нуля.
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За дерибан заводов, пароходов, электростанций и т.п. уже всех истребили под корень, да?)
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Якщо це так, то інфікованих має бути вже багато. А якщо це афера, то їх просто немає, це грип, чи інші фороби, які мутірують!
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В Харкові та мабуть і по всій Україні до лікарів поліклінік не доведені протоколи і інструкції, що до дій на випадок надходження пацієнтів з підозрою на коронавірус! Більш того, за останні два тижні людей навіть не збирають на "оперативки" якими задалбували майже що дня останні кілька місяців в зв'язку з реформою вторинної ланки! Тепер від МОЗ і Облздравів взагалі не надходить ні якого керування, що до епідемії.
Всі завмерли в чеканні чуда від блазня і його свити.
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