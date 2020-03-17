 Четыре человека заразились коронавирусом внутри Украины, они не путешествовали за границу, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с трибуны Рады заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией", - сообщил он.

По его словам, правительство осуществляет все превентивные ограничительные противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить распространения болезни и стремительного возростания случаев коронавируса на территории Украины.

"Мы все с вами должны понимать, что превентивные меры, которые внедряются на уровне государства, они в первую очередь направлены на то, чтобы исключить пиковую нагрузку количества больных, которые поступают одновременно в наши заведения здравоохранения", - подчеркнул он.

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