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 Политика Украины
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 Зеленский требует от "Слуг народа" принять сегодня закон про рынок земли, без больших изменений, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов немедленно проголосовать этот законопроект сегодня. Иначе, по мнению президента, нельзя рассчитывать на безвозвратную финансовую помощь МВФ, о предоставлении которой ведутся сейчас переговоры и которая экстренно необходима для спасения бюджета.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Бурные эмоции на фракции "Слуга народа" - глава комитета по экономике Дмитрий Наталуха выступил за внесение поправок в законопроект о земле, президент Владимир Зеленский резко объяснился с Наталухой при всех депутатах и требует принять закон без больших изменений. На встрече президента с фракцией вечером 16 марта ключевым вопросом стал законопроект о земле. Владимир Зеленский потребовал от депутатов немедленно проголосовать этот законопроект сегодня. Иначе, по мнению президента, нельзя рассчитывать на безвозвратную финансовую помощь МВФ, о предоставлении которой ведутся сейчас переговоры и которая экстренно необходима для спасения бюджета. Исполнение бюджета провалено, и без поддержки МВФ проблемне избежать. А МВФ требует ввести рынок земли и запрет на возвращение Коломойскому "Приватбанка". "Приватбанк" - дело сложное, его президент пока гарантировать не может, там три законопроекта, а вот рынок земли есть шанс продавить. И тем самым выйти к МВФ с одним из двух выполненных требований", - отметил журналист.

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"На фракции произошел характерный инцидент - глава профильного комитета по экономике Наталуха, который является сторонником рынка земли, вместе с тем выступил с критикой законопроекта, и предложил внести изменения в законопроект. Однако Зеленский любые дальнейшие причины переноса принятия законопроекта слышать не хочет. Президент потребовал немедленного принятия, и высказал своё мнение глава комитета весьма резко. Эта сцена, вполне вероятно, была Зеленским спланирована заранее, поскольку по данным на вечер 16-го голосов за законопроект "Слугам народа" не хватало. И президенту был нужен повод, чтобы переломить мнение колеблющихся", - подчеркнул Бутусов.

"По различным оценкам, во фракции от 170-180 твердых голосов "за" текущую редакцию законопроекта о рынке земли, и позиция ещё 60-70 депутатов может зависеть от дебатов в сессионном зале. В целом, голосов может хватить и у самих Слуг. Вероятность принятия законопроекта высокая. Ведутся переговоры с депутатскими группами, посмотрим, чего удалось добиться за ночь. Зеленский сделал ставку на блицкриг и поставил весь свой авторитет во фракции, чтобы добиться "турборежима" в принятии закона о рынке земли. Вот только рынок земли - это одна из ключевых отраслей, здесь надо очень взвешивать каждую строку. Аграрии хорошо организованы, они готовы, если понадобится, к борьбе. Всеукраинская аграрная рада, например, активно критикует законопроект. В этот ответственный момент в политической карьере Зеленского, ставка очень высока - иначе "турборежим" превратится в "турбослив", - резюмировал Бутусов.

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Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: https://censor.net.ua/n3181951
 
 
 Топ комментарии
 
Да не Зеленский требует ! А его Хозяева. Иначе он закончит как мэр Гданьска - удар ножом получит.
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Да не Зеленский требует ! А его Хозяева. Иначе он закончит как мэр Гданьска - удар ножом получит.
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продать землю, продать госпредприятия, включая Энергоатом, взять взаймы у МВФ.
Ну, ок. А в следующем году чем бюджет наполнять будешь, Бубочка?

своим дебильным решением закрыть метро в крупнейших городах отправляешь экономику в штопор - что в башке должно быть?
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Саме тому олігархи через своїх журнашлюх і сабакова іприбрали Порошенко та ведуть нас в узькій мір... В ЄС їм не дозволять одноосібно правити Україною... У нас не демократія а феодалізм і совок
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Не даром же вчера была сходка в жОПе воров в законе олигархов с Кривбаским петухом.
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Хер бубочке без соли а не рынок земли! Дефолт так дефолт!
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Изыйди кацапня! Хоть в этом вопросе мы с тобой попутчики но я кацапам не доверяю только зазеваешься и получиь нож под ребро!
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А у меня свой экземпляр Мой Путь и автомат в придачу и что еврейско татарское Иго думаете.... что вы бессмертны.. на тот свет пойдете голыми как и пришли..дефетивные ублюдки... а насчет что Бубочке хочется Закона о земле так пусть он себе 2 метра приготовит персонально ..ему скоро можети быть самомоу понадобиться... прямо таки мне понравился срачь в новости мол МВФ не предоставит Украине НЕВОЗВРАТНУЮ(какую какую) помощь Украине типа подарунок..ой ли.. да они не дадут помощь пока Премьером Шмыгло человек Ахметки и сам Зеленский у власти.... ПОДОНОК ЗЕЛЕНСКИЙ УГОМОНИСЬ УЖЕ ПРИДУРКОВАТОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ ВСЕЙ УКРАИНЫ....
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Та можно всего избежать - продажи земли и дефолта. У меня есть рецепт как это сделать - власть слушать не хочет.
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Это мона приравнять к изнасилованию...
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А що там по Приватбанку, вже повернули каламойському?
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Бутусов, что ты с утра курил?
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Так вот почему такой кипишь и ограничения, закрытие метро и перемещения для населения
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Как все примитивно! А то трындели, шо хотят осчастливить вледельцев земельных паев. А тут блин проза жизни - отправили Лесю на панель, чтобы семью признали платежеспособной и ипотеку в банке дали...
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принять решение по ПриваБанку ( пусть и большому но все таки банку ) это сложно а рынок земли легкотня . плевое дело . ну ну
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привет селянам.....
для вас сериал Слуга Народа закончился по ходу очень хреново....
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Если не принять закон о земле именно сейчас то короновирус не остановить,поэтому они все так дружно собрались,а крепостным дома сидеть с детьми и никуда не ходить,не ездить,пока олигархи не поделят,так же Зебил ?
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От вам і результат "тьорок" з олігархами! Ця потвора,що нині всілася у президентське місце,не гребує ніякими обставинами аби виконати свої зобов'язання перед лютими ворогами України!
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ЗЕлений Віслюк настільки сцить - віруса, людей, запитань, що виступає у ПОРОЖНІЙ студії.
Але при цьому вимагає, щоб 450 депутатів працювали, незважаючи на короновірус.Зеленский требует от "Слуг народа" принять сегодня закон про рынок земли, без больших изменений, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5053
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Недарма ж він починав свою "політичну" кар"єру із здачі аналізів!.
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Бюджет провален...…

Хорошая работа, Оманский НеЛох!!!
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в такой момент и власти рынок земли глаза мозолит ...
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Самый важный закон в Украине принимается ночью и впопыхах да еще считай в состоянии военного положения. Больше в Украине продавать нечего будем землю продавать за копейки
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Он уже полечился от раздвоения личности, его больше к лисапету не тянет!
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Ante Gotovina

@antegotovina69

·35 мин

В Аргентині ,щоб вийти з дефолту,вирішили продати землю. На фоні тотального колапсу та зубожіння ,землю за безцінь скупили міжнародні компанії. З тих пір населення постійно обирає до влади аферистів популістів,клоунів,а в країні оголошувала вже 8 дефолтів. Нічого не нагадує?
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В Аргентині в сільській місцевості після дерибану землі залишилось 5% населення. Для України 5%, це 200 000 при сьогоднішніх 12 мільйонів людей які поки що ще живуть селі...
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Посевная скоро ,поэтому и торопит. Земля ждет своего хозяина, который ее удобрит и вспашет.
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Цепляется за власть путем распродажи страны . Этот гобит психически больной.
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Момент істини. Тут вже не вийде пропетляти між розумними й красивими.
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Такое впечатление,что кроме закона о земле более важных дел в Украине нет.Куда спешит,что так ЕГО давит,или КТО,непонятно.
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КТО ЕГО давит? Вчерашняя сходка в жОПе воров в законе олигархов!
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как єто - кто давит? ДЫРА В БЮДЖЕТЕ, КОТОРУЮ ОН СВОИМИ ИСТЕРИКАМИ И ЗАКРЫТИЕМ МЕТРО ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТ!
ему деньги срочно нужны, а взять он их может только в МВФ!! а МВФ не даст без рынка земли!
я за продажу земли, но уверен, что написанное Зе-командой - полная херня.
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В первый же день. Надо устроить такой ему карантин чтоб он пожизненно сидел.
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Марадьор кончений. Воно тобі сволота так пече? Мабуть вчора не за короновірус збирав ненажер а проводив аукціон.
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Одичалая отара 73%,передайте своему Вошьдю, что никакой вирус не помешает украинскому народу подвесить предателей за яйца.
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Недаром говорят-не так страшны московские воши,как украинские гниды.Точнее не скажешь...
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Можно даже не сомневаться,что продавят вариант нужный Пинчуку и Коломойскому. А с законом про Приват-пропетлять надеются. Ну,ну....
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Не зря вчера с олигархами встречался...
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Перша і головна вимога МВФ це запобігти поверненю Приват колишнім власникам чого саме не хоче нинішня влада .А так званий ринок землі це забаганки олігархів ,ціна землі в Україні від 1-2 тисячі доларів тоді як в країнах ЄС від 15 до 40 тисяч за гектар,ось тут як же олігархам відмовиш і дарма що немає земельного кадастру ,немає земельного банку і насуваєтся світова економічна криза.Він тут відчув себе повним господарем ,а тим більше немає ніякого супротиву ,ще багато вірять в міфічного голобородька.
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Видимо Зеленский поймет , что землю трогать нельзя, только после того, как похоронит своих детей. Жаль.
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Вчорашні проповіді Володі виявилися підлою брехнею - чомусь мене це вже не дивує.
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Тупе зебло прийшло на шоу і брехні - таким і залишається покидьком
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Если начнут трогать Землю, то 80% народа будут в большом возмущении и агрессии . А такое состояние понижает существенно иммунитет, и вирус разлетится молниеносно.
И это зеленое чмо это понимает , и цель его - истребление народа Украины.
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и буде сидеть по домам, т.. больше 10 собираться нельзя))
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У Зеленского были властьь и возможности "найти" деньги в Украине...но он таки решил пойти на УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ-сговор с КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ не из Украины о продаже украинской земли даже без мнения народа-ХОЗЯИНА этой земли по конституции...Володя.начинай "турборежим" тренировок в беге по пенькам-уж очень вероятно,что пригодится
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