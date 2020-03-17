 Зеленский требует от "Слуг народа" принять сегодня закон про рынок земли, без больших изменений, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Бурные эмоции на фракции "Слуга народа" - глава комитета по экономике Дмитрий Наталуха выступил за внесение поправок в законопроект о земле, президент Владимир Зеленский резко объяснился с Наталухой при всех депутатах и требует принять закон без больших изменений. На встрече президента с фракцией вечером 16 марта ключевым вопросом стал законопроект о земле. Владимир Зеленский потребовал от депутатов немедленно проголосовать этот законопроект сегодня. Иначе, по мнению президента, нельзя рассчитывать на безвозвратную финансовую помощь МВФ, о предоставлении которой ведутся сейчас переговоры и которая экстренно необходима для спасения бюджета. Исполнение бюджета провалено, и без поддержки МВФ проблемне избежать. А МВФ требует ввести рынок земли и запрет на возвращение Коломойскому "Приватбанка". "Приватбанк" - дело сложное, его президент пока гарантировать не может, там три законопроекта, а вот рынок земли есть шанс продавить. И тем самым выйти к МВФ с одним из двух выполненных требований", - отметил журналист.
"На фракции произошел характерный инцидент - глава профильного комитета по экономике Наталуха, который является сторонником рынка земли, вместе с тем выступил с критикой законопроекта, и предложил внести изменения в законопроект. Однако Зеленский любые дальнейшие причины переноса принятия законопроекта слышать не хочет. Президент потребовал немедленного принятия, и высказал своё мнение глава комитета весьма резко. Эта сцена, вполне вероятно, была Зеленским спланирована заранее, поскольку по данным на вечер 16-го голосов за законопроект "Слугам народа" не хватало. И президенту был нужен повод, чтобы переломить мнение колеблющихся", - подчеркнул Бутусов.
"По различным оценкам, во фракции от 170-180 твердых голосов "за" текущую редакцию законопроекта о рынке земли, и позиция ещё 60-70 депутатов может зависеть от дебатов в сессионном зале. В целом, голосов может хватить и у самих Слуг. Вероятность принятия законопроекта высокая. Ведутся переговоры с депутатскими группами, посмотрим, чего удалось добиться за ночь. Зеленский сделал ставку на блицкриг и поставил весь свой авторитет во фракции, чтобы добиться "турборежима" в принятии закона о рынке земли. Вот только рынок земли - это одна из ключевых отраслей, здесь надо очень взвешивать каждую строку. Аграрии хорошо организованы, они готовы, если понадобится, к борьбе. Всеукраинская аграрная рада, например, активно критикует законопроект. В этот ответственный момент в политической карьере Зеленского, ставка очень высока - иначе "турборежим" превратится в "турбослив", - резюмировал Бутусов.
Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Ну, ок. А в следующем году чем бюджет наполнять будешь, Бубочка?
своим дебильным решением закрыть метро в крупнейших городах отправляешь экономику в штопор - что в башке должно быть?
воров в законеолигархов с Кривбаским петухом.
для вас сериал Слуга Народа закончился по ходу очень хреново....
Але при цьому вимагає, щоб 450 депутатів працювали, незважаючи на короновірус.
Хорошая работа, Оманский НеЛох!!!
Ante Gotovina
@antegotovina69
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В Аргентині ,щоб вийти з дефолту,вирішили продати землю. На фоні тотального колапсу та зубожіння ,землю за безцінь скупили міжнародні компанії. З тих пір населення постійно обирає до влади аферистів популістів,клоунів,а в країні оголошувала вже 8 дефолтів. Нічого не нагадує?
воров в законеолигархов!
ему деньги срочно нужны, а взять он их может только в МВФ!! а МВФ не даст без рынка земли!
я за продажу земли, но уверен, что написанное Зе-командой - полная херня.
И это зеленое чмо это понимает , и цель его - истребление народа Украины.