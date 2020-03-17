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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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 В инфекционных отделениях подготовлены 12 тыс. койко-мест для возможных инфицированных коронавирусом, - Шмыгаль

В Украине подготовлено 12 тысяч койко-мест для возможных инфицированных коронавирусом (COVID-19).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

"12 тыс. коек в инфекционных отделениях подготовлены", - сообщил Шмыгаль

По его словам, до конца этой недели в Украину будет завезена первая партия тестов - 10 млн быстрых тестов, которые дают 99,99% точности.

Он также сообщил, что вопрос социальной поддержки врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, рассматривает Кабинет министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, - Шмыгаль

"Даны поручения просчитать и обеспечить финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом. И в дальнейшем мы будем использовать все меры для того, чтобы защитить и поддержать врачей", - сказал премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3181950
 
 
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Проводи второй этап медреформы-закрывай больницы и специализированные заведения,баран.
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Ну и? А если все это окажется фейком международных спекулянтов, которые сейчас по дешёвке скупают акции основных компаний мира, то мы сможем уложить на эти койки ослов из КМ и ОП, предварительно сломав им ноги?
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Главный зеленый депил вчера сказал что для борьбы с коронавирусом нужны 500 авто скорой помощи, этот депил увеличивает количество кроватей )) Я кровать и из дому могу приятунть. А вот выступил британский премьер и объявил что они существенно увеличивают количество аппаратов для искуственной вентиляции легких. Чувствуете разницу между зелеными депилами и настоящим управленцем!?
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туда попади здоровым и калекой вынесут...
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"Койко-мест" - какое мерзкое выражение... Не в 2 яруса, как когда-то в армии надеюсь?
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