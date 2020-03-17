 Рада приняла закон о повышении доступности лекарств и медицинских изделий

За это решение проголосовали 290 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону, Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. При этом закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

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Так, закупочная организация будет получать бюджетные средства от Минздрава, проводить процедуры закупок, заключать от своего имени договоры о закупке, становиться владельцем лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями - лечебно-профилактическими учреждениями.

При этом перечень медтоваров, которые могут закупаться за госсредства, будет утверждаться постановлением правительства.