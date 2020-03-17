 Рада сегодня планирует назначить нового гепрокурора и министра экономики

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Будут рассматриваться два вопроса - о министре экономического развития, второй вопрос - назначение генерального прокурора. Прошу комитет по вопросам экономического развития и правоохранительный комитет собраться", - сказал он.

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что автоматически влечет его отставку. Обязанности генпрокурора временно исполняет Виктор Чумак.

Ранее сообщалось, что на пост генпрокурора планируют назначить Ирину Венедиктову, которая временно исполняет обязанности главы ГБР.

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