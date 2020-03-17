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 Политика Украины
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Все про:ВР (24556) Разумков Дмитрий (429) Офис генерального прокурора (160)

 Рада сегодня планирует назначить нового гепрокурора и министра экономики

На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят вопрос о назначении генерального прокурора Украины. Также будет рассматриваться вопрос о назначении министра экономического развития.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Будут рассматриваться два вопроса - о министре экономического развития, второй вопрос - назначение генерального прокурора. Прошу комитет по вопросам экономического развития и правоохранительный комитет собраться", - сказал он.

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что автоматически влечет его отставку. Обязанности генпрокурора временно исполняет Виктор Чумак.

Ранее сообщалось, что на пост генпрокурора планируют назначить Ирину Венедиктову, которая временно исполняет обязанности главы ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу

Источник: https://censor.net.ua/n3181944
 
 
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Венедиктову в Ростов Портновскую подстилку!
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Чистоплотность не отличительная черта зели.Он все время доволен и смеется.
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Кого б Зе не призначив - це буде Вишинський.
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Чистоплотность не отличительная черта зели.Он все время доволен и смеется.
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Кого б Зе не призначив - це буде Вишинський.
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Раду - по домам! Не собираться - нарушение карантина!
ВР обязана своим примером показывать, что придерживается законов.
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Як посада генпрокурора зупинить коронавірус?
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коронавірус для осла зе - пан Порошенко.
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Зеленський вирішив використати епідемію коронавірусу для політичного мародерства й узурпації влади с Аваковым
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первое дело нового генпрокурора - уголовное дело против суки радуцкого, укравшего у украинцев маски ради собсвенной наживы
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Контрабанда масок превышает контрабанду сигарет
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сьогодні Пороху буде підписано підозра. Терміново потрібно якось відволікти людей від ситуації в країні.
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Шмигаль: до кінця тижня ми завеземо першу партію тестів... Жесть
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Залишилось ЗЄлі всадовити Овоча в крісло преза,а самому вмоститися у того на колінцях.
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Зеля говорил, что он вырок для Пороха, оказалось - он вырок для 73% и для Украины в целом.
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Призначенням цієї стерви Зеленопук завершує реванш антиукраїнських сил на владному олімпі країни, проте це не крапка а лише кома. Після цього на медичну кому чекає вся ця погань, що спливла завдяки нерозумному вибору українців.
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