 Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 344 народных депутата.
Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19.
Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн. - Ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.
Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.
Действовать данные нормы будут на протяжении трех месяцев со дня публикации закона.
Законом предусматривается следующие нормы временного характера:
- проведение закупки товаров, работ и услуг необходимых этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках";
- стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;
- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;
- контроль со стороны Кабинета министров по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.
("...такие действия привели или могли привести к распространению болезни")
Вообще выглядит все это полным правовым нигилизмом - это все равно, что давать срок к примеру не за кражу, а за действия которые могли привести к краже....
Например какой нибудь известный блогер (а еще лучше несколько) могут выпустить видео на ютубе в котором, дадут эфирное время "человеку в маске", который в свою очередь призовет всех собраться под ВР и нарисовать им "красные линии", но уже гвоздем на лбах....
И все, кого садить?! Человека в маске?
https://www.youtube.com/watch?v=5207Jc4b4d8
СлугиНарода - подонки
Сцывоха и Зеленский позорные кацапские запроданцы
чтобы граждане не мешали им дерибанить и поживляться
200000га в одни руки - зеленский кидала
11 год ·
Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.
Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.
*****, отвезите кто-нибудь Владимира Александровича в час пик на Харьковскую и обратно даже с работающим метро.
Вот что он несет? Вот что он вообще несет?
Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек?
Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?
Кто это будет выполнять? Кто их считать будет при посадке? Кто контролировать будет? Блок-пост на Пивденном и пересчет по головам? Какие санкции за двадцать первого пассажира? Какое правовое основание?
Почему именно двадцать? Почему не восемнадцать или двадцать три?
Если закрываете метро, зачем вообще оставляете автобусные перевозки? Вам вообще кто-нибудь объяснил, что такое карантин, в чем его суть и как он работает?
А байдарки? Почему пану Президенту про байдарки никто не сказал? Шастают, шастают они там на Труханов. Забыли ограничить. По четыре человека на каяк.
Кто-нибудь. Верните правительство на Плюк. А то оно реально на другой планете, родной.
Блин, я кажется, сейчас себе мозг сломал. Я вот прям физически чувствую, как там шарики превратились в кубики и пытаются, ****, провернуться.
Ну это же просто физически невозможно быть хомо сапиенсу с такой дырой в башке. Это же, *****, ******* всю теорию эволюции. Нельзя же так с Дарвином-то, *****!!!
Какие двадцать пассажиров, зачем, почему, что говорит этот человек, о боги, боги, святая марля, только не мой мозг, инопланетяне долбанные...
PS По оценке специалистов ВОЗ в ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и муравьиного триппера. Особую тревогу эпидемиологов вызывает угроза распространения австралийских штаммов утконосьей шизофрении и кенгуриного геморроя. Но самым опасным вирусом ученые считают козлиную импотенцию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, грозит человечеству полным вымиранием.
Вслед за птичьим гриппом нас ожидают такие страшные заболевания, как тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда прежде.
Вся вина за бездарно работающее правительство полностью и непосредственно лежит на Зеленском и его партии.
О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса. Зеленский предложил украинскому олигархату фактически заменить местную власть на местах и выполнять ее фунции " ..как в 2014 году ...". Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату. свою же власть Зеленский будет пытаться удержать репрессивными методами, назначением послушной ему Венедиктовой генеральным прокурором и объявление ЧС. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Закупки без тендеров...под шум баяна "борис" себе все что надо без пошлин и ндс завезет....вор радуцкий своего не упустит...
Саме смішне - що люди не хочуть змінювати свій звичний спосіб життя, "жруть лайно", п'ють, палять, про ведення здорового способу життя навіть не задумуються. Через тиждень побачите - півкраїни буде в диму, бо "хазяїни" будуть спалювати сухостій.
Більшість громадян навіть руки миють у кращому випадку перед прийомом їжі, вологе прибирання - це із роду фонтастики. Люди хочуть, щоб їх "проблеми вирішував хтось - якесь міфічне міністерство магії.
Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.
14 мин. ·
Лягли спати у демократичній країні, а прокинулися у диктатурі...
17 Марта 08:57 0
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Рада Зеленського прийняла закон про штрафи до 51 тисячи гривень і тюрму до 3-х років за спроби протесту
Ось так шановні, тепер Зеленський зможе кидати у тюрму усіх, хто наважиться вийти на протести про коміка та його режиму.
Вносяться зміни до статті 325 Кримінального кодексу України, якими передбачено, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло спричинити поширення цих захворювань, передбачений штраф від тисячі до трьох тисяч НМДГ (від 17 тис. грн. до 51 тис. грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Фактично, цей закон спрямований виключно на придушення масовиїх протестів, що чудово розуміє Зеленський та його банда. Тому що у ситуації антидержавної політики Зеленського, єдиний спосіб протистояти капітуляції та зливу інтересів країни - це протести активних громадян. Як ми бачимо - Зеленський пішов шляхом диктатури, а не здорового глузду.
Одночасно махінатори Зеленського отримали право без перешкоди пиляти гроші на товарах, послугах та роботах під прикриттям " боротьби з короновріусом". Тепер, якщо посадовцям треба розпиляти пару мільярдів на щось - вони можуть всього лише отримати адмін.штраф за неоприлюднення інформації про закупівлю, наприклад. Йдеться про проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети, без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі», стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19. Прийнятий сьогодні Радою Зеленського закон визначає адміністративну відповідальність за неоприлюднення інформації про проведені відповідно до нього публічні закупівлі.
Нагадаю, в той самий час, якщо ви вийдете на протест проти цього - ви можете отримати три роки тюрми.
9 ч. ·
МОЙ ответ Зе-Ленскому.
Шарьте, если согласны...
Зеленский рассказал, что "у нас ситуация с коронавирусом хорошая и действительно некритичная".
- я это и так знаю... просто ты добазарился с кое-кем чтоб под шумок слить Землю... и так, чтоб кое-кому не пришлось тратиться на протесты, но изображать "борьбу"... НЕ ПРОКАТИТ.
Мэру Харькова Геннадию Кернесу Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение условий карантина.
- Иди читай Контитуцию... "наполеончик"...
"Я читал, что сказал мэр. Но если он будет нарушать закон, а он уже начинает нарушать, это будет уголовная ответственность для него".
- Статью в студию, "наполеончик"...
"Если будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение"
- Давай, давно тут не было Порошенки с его Военным Положением и ГКЧП с его последствиями... давай, "наполеончик"...
Рассказал, о чем говорил с олигархами сегодня вечером. На встрече были в том числе Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. "Мы делаем отдельный фонд на лекарства и много разных лечебных средств. Нам понадобится 12-13 миллиардов гривен"...
- А они покивали гривой и попросили Землю, стратегические предприятия, таможню, ОПЗ, ЦентрЭнергно, Приват и многое другое )))) Долго ржали в туалете после беседы с тобой...
"Мы должны оставаться дома - это будет самый хороший выход из ситуации."
- так останься! И Слуг своих рабов тоже оставь! Ну?
Президент проинформировал, что основатель "Али" Джек Ма профинансировал для Украины покупку миллиона быстрых тестов на коронавирус.
- А Ра-Дуццкий ничьо не пообещал? ))))))
На вопрос, как избежать транспортного коллапса, если закроют, к примеру, метро в Киеве, президент ответил, что будет работать такси...
- Он точно с нами в одной галактике живет, "наполеончик"?
А по голосованию по ЧП завтра будет ясно КТО слился... и кто готов изображая "борьбу" сдать Землю, предприятия, трудовые права...
"Пришло время бороться с демографическим кризисом". Зеленский дал совет украинцам, чем им заняться во время карантина...
- А халатная Мендель одобрила? Ну мало ли... Вдруг про национальную педиватрию, садики и школы вспомнила... Секс дело простое... особенно минет, но если по взрослому, то чем оплатить потом последствия?
А когда ты подякуешь вирусу, за то, что заробитчан он вернул домой? А ты готов их обеспечить рабочим местом... в ПРЯМОМ, а не переносном смысле - привет твоему роялю...
Зеленский провалил подготовку к эпидемии и теперь хочет ее использовать для продавливания продажи земли - Оппоплатформа..
- Спасибо... при всех за и против, но они единственные пока назвали вещи своими именами... Где ЮВТ?
АМИНЬ.
-- сумашествійє