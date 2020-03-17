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 Политика Украины
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 Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 344 народных депутата.

Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19.

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн. - Ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Действовать данные нормы будут на протяжении трех месяцев со дня публикации закона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, - Шмыгаль

Законом предусматривается следующие нормы временного характера:

- проведение закупки товаров, работ и услуг необходимых этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках";

- стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;

- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;

- контроль со стороны Кабинета министров по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Источник: https://censor.net.ua/n3181940
 
 
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Сцарь Янелох 42-ий. Картина маслом. Рік 2020. 👑-вірус.

Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу - Цензор.НЕТ 2510
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Аркадий Бабченко
11 год ·

Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.
Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.
Блять, отвезите кто-нибудь Владимира Александровича в час пик на Харьковскую и обратно даже с работающим метро.
Вот что он несет? Вот что он вообще несет?
Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек?
Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?
Кто это будет выполнять? Кто их считать будет при посадке? Кто контролировать будет? Блок-пост на Пивденном и пересчет по головам? Какие санкции за двадцать первого пассажира? Какое правовое основание?
Почему именно двадцать? Почему не восемнадцать или двадцать три?
Если закрываете метро, зачем вообще оставляете автобусные перевозки? Вам вообще кто-нибудь объяснил, что такое карантин, в чем его суть и как он работает?
А байдарки? Почему пану Президенту про байдарки никто не сказал? Шастают, шастают они там на Труханов. Забыли ограничить. По четыре человека на каяк.
Кто-нибудь. Верните правительство на Плюк. А то оно реально на другой планете, родной.
Блин, я кажется, сейчас себе мозг сломал. Я вот прям физически чувствую, как там шарики превратились в кубики и пытаются, сука, провернуться.
Ну это же просто физически невозможно быть хомо сапиенсу с такой дырой в башке. Это же, блять, наебнет всю теорию эволюции. Нельзя же так с Дарвином-то, блядь!!!
Какие двадцать пассажиров, зачем, почему, что говорит этот человек, о боги, боги, святая марля, только не мой мозг, инопланетяне долбанные...
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Вот, теперь народ Украины спокоен и требует ВР перейти к законам о Земле!
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Сцарь Янелох 42-ий. Картина маслом. Рік 2020. 👑-вірус.

Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу - Цензор.НЕТ 2510
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Так сколько лет дадут если я на ЗЕбила чихну? Если после вируса выживу конечно?
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Думаю в случае угрозы здоровью Клоуна дадут по максимуму 3 года.
("...такие действия привели или могли привести к распространению болезни")

Вообще выглядит все это полным правовым нигилизмом - это все равно, что давать срок к примеру не за кражу, а за действия которые могли привести к краже....
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Це з одного боку. А з іншого - повно дибілів яким на все насрати - ну кашляю і задихаюся, але мені терміново треба в церкву поцілувати хрест. Або без маски йти в супермаркет.
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Вот, теперь народ Украины спокоен и требует ВР перейти к законам о Земле!
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Они не в курсе, что такое интернет.
Например какой нибудь известный блогер (а еще лучше несколько) могут выпустить видео на ютубе в котором, дадут эфирное время "человеку в маске", который в свою очередь призовет всех собраться под ВР и нарисовать им "красные линии", но уже гвоздем на лбах....
И все, кого садить?! Человека в маске?
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да-да, теперь протестуем только в масках, закрывающих 95% лица. в поллитровых бутылках готовим дезинфицирующее средство по рекомендациям ВООЗ. дезинфицируем выходящих из здания ВР ублюдков. ловим дубинского и бужанского, а также василевскую-смаглюк, чтобы продезинфицировать дополнительно перед посадкой (на борт в Израиль)
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Це для "розігріву"? А далі під шумок про карантин, візьмемося за дерибан Української землі і кастрацію Української мови?
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ЗеГниды ничего хорошего не наголосуют, разве в свой карман
СлугиНарода - подонки
Сцывоха и Зеленский позорные кацапские запроданцы
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кращий засіб проти короновірусу це закон який забороняє хворіти короновірусом
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зеленский с радуцким продали сиз,
чтобы граждане не мешали им дерибанить и поживляться
200000га в одни руки - зеленский кидала
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Аркадий Бабченко
11 год ·

Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.
Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.
*****, отвезите кто-нибудь Владимира Александровича в час пик на Харьковскую и обратно даже с работающим метро.
Вот что он несет? Вот что он вообще несет?
Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек?
Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?
Кто это будет выполнять? Кто их считать будет при посадке? Кто контролировать будет? Блок-пост на Пивденном и пересчет по головам? Какие санкции за двадцать первого пассажира? Какое правовое основание?
Почему именно двадцать? Почему не восемнадцать или двадцать три?
Если закрываете метро, зачем вообще оставляете автобусные перевозки? Вам вообще кто-нибудь объяснил, что такое карантин, в чем его суть и как он работает?
А байдарки? Почему пану Президенту про байдарки никто не сказал? Шастают, шастают они там на Труханов. Забыли ограничить. По четыре человека на каяк.
Кто-нибудь. Верните правительство на Плюк. А то оно реально на другой планете, родной.
Блин, я кажется, сейчас себе мозг сломал. Я вот прям физически чувствую, как там шарики превратились в кубики и пытаются, ****, провернуться.
Ну это же просто физически невозможно быть хомо сапиенсу с такой дырой в башке. Это же, *****, ******* всю теорию эволюции. Нельзя же так с Дарвином-то, *****!!!
Какие двадцать пассажиров, зачем, почему, что говорит этот человек, о боги, боги, святая марля, только не мой мозг, инопланетяне долбанные...
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Ты у кого спрашиваешь?Зедебилов? Вы его по приколу избрали ,по схеме хуже не будет.Так все вопросы к себе.Тебе зеля сказал повышай демографический уровень! Вот этим и займись,пока твой работадатель ,будет искать ,того кто сможет дойти пешком на твою зарплату.
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Да нічого небуде, всі сидітимуть вдома і ніяка ні Аптека ні магазин непрацюватиме тому що продавці то не з Київа
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Ну всё, трепещи, презренная инфекция, тебе капут!

PS По оценке специалистов ВОЗ в ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и муравьиного триппера. Особую тревогу эпидемиологов вызывает угроза распространения австралийских штаммов утконосьей шизофрении и кенгуриного геморроя. Но самым опасным вирусом ученые считают козлиную импотенцию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, грозит человечеству полным вымиранием.
Вслед за птичьим гриппом нас ожидают такие страшные заболевания, как тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда прежде.
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Ну всьо. Народу радовацца і вєсєліцца.

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ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ДЕТИ И ВНУКИ КОРРУПЦИОНЕРОВ ВСЕХ СТРАН НЕ ВЫЖИЛИ ))))))))))
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Зеленский поручает Шмыгалю "Обратится в МВФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусам" (!) Это приблизительно если бы вы обратились к сантехнику по поводу высокой температуры. МВФ не дает гуманитарных кредитов. МВФ дает кредиты на экономические проекты для поддержания мировой экономики. Единственный "проект" Зеленского - "...дайте денег !"
Вся вина за бездарно работающее правительство полностью и непосредственно лежит на Зеленском и его партии.
О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса. Зеленский предложил украинскому олигархату фактически заменить местную власть на местах и выполнять ее фунции " ..как в 2014 году ...". Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату. свою же власть Зеленский будет пытаться удержать репрессивными методами, назначением послушной ему Венедиктовой генеральным прокурором и объявление ЧС. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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За спрос не бьют в нос - а вдруг дадут что-то и еще и простят потом в связи с пандемией Рада проголосувала за закон про протидію коронавірусу - Цензор.НЕТ 7343
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Теперь зеленое стадо деньги лопатой начнет грести...
Закупки без тендеров...под шум баяна "борис" себе все что надо без пошлин и ндс завезет....вор радуцкий своего не упустит...
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После голосования Рада Обязана разойтись по домам, дабі не нарушать своих законов и не собираться большим скоплением.
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Влада - віддзеркалення суспільства. Люди байдужі до війни, людям байдуже до економіки, людям начхати на екологію. Але наших людей лякає "міфічна" загроза хвороби. І вони хочуть, щоб влада щось із цим робила.
Саме смішне - що люди не хочуть змінювати свій звичний спосіб життя, "жруть лайно", п'ють, палять, про ведення здорового способу життя навіть не задумуються. Через тиждень побачите - півкраїни буде в диму, бо "хазяїни" будуть спалювати сухостій.
Більшість громадян навіть руки миють у кращому випадку перед прийомом їжі, вологе прибирання - це із роду фонтастики. Люди хочуть, щоб їх "проблеми вирішував хтось - якесь міфічне міністерство магії.
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вот откуда возьмется по 1000 пенсионерам - будут штрафовать на 34000 каждого 11-го в маршрутке
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Порошенко вывез весь свой выводок из маетка из охваченной короновирусом Испании и в масках привез в Украину. Сейчас сидит в Раде в трансляции Рады рядом с бабой Геращенко с красной мордой. Его на температуру хто-то проверил ? Завез в Раду микробы ?
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тебе жаль що досі не заразив твій ідол злодійства
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Уголовная ответственность страшнее смерти от инфекции? Феерично. Впрочем, как и все, происходящее в нашем болоте.
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lex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)



Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.
14 мин. ·

Лягли спати у демократичній країні, а прокинулися у диктатурі...

17 Марта 08:57 0

0
Рада Зеленського прийняла закон про штрафи до 51 тисячи гривень і тюрму до 3-х років за спроби протесту

Ось так шановні, тепер Зеленський зможе кидати у тюрму усіх, хто наважиться вийти на протести про коміка та його режиму.
Вносяться зміни до статті 325 Кримінального кодексу України, якими передбачено, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло спричинити поширення цих захворювань, передбачений штраф від тисячі до трьох тисяч НМДГ (від 17 тис. грн. до 51 тис. грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Фактично, цей закон спрямований виключно на придушення масовиїх протестів, що чудово розуміє Зеленський та його банда. Тому що у ситуації антидержавної політики Зеленського, єдиний спосіб протистояти капітуляції та зливу інтересів країни - це протести активних громадян. Як ми бачимо - Зеленський пішов шляхом диктатури, а не здорового глузду.
Одночасно махінатори Зеленського отримали право без перешкоди пиляти гроші на товарах, послугах та роботах під прикриттям " боротьби з короновріусом". Тепер, якщо посадовцям треба розпиляти пару мільярдів на щось - вони можуть всього лише отримати адмін.штраф за неоприлюднення інформації про закупівлю, наприклад. Йдеться про проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети, без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі», стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19. Прийнятий сьогодні Радою Зеленського закон визначає адміністративну відповідальність за неоприлюднення інформації про проведені відповідно до нього публічні закупівлі.
Нагадаю, в той самий час, якщо ви вийдете на протест проти цього - ви можете отримати три роки тюрми.
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Миха Чаплыга
9 ч. ·

МОЙ ответ Зе-Ленскому.
Шарьте, если согласны...
Зеленский рассказал, что "у нас ситуация с коронавирусом хорошая и действительно некритичная".
- я это и так знаю... просто ты добазарился с кое-кем чтоб под шумок слить Землю... и так, чтоб кое-кому не пришлось тратиться на протесты, но изображать "борьбу"... НЕ ПРОКАТИТ.
Мэру Харькова Геннадию Кернесу Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение условий карантина.
- Иди читай Контитуцию... "наполеончик"...
"Я читал, что сказал мэр. Но если он будет нарушать закон, а он уже начинает нарушать, это будет уголовная ответственность для него".
- Статью в студию, "наполеончик"...
"Если будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение"
- Давай, давно тут не было Порошенки с его Военным Положением и ГКЧП с его последствиями... давай, "наполеончик"...
Рассказал, о чем говорил с олигархами сегодня вечером. На встрече были в том числе Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. "Мы делаем отдельный фонд на лекарства и много разных лечебных средств. Нам понадобится 12-13 миллиардов гривен"...
- А они покивали гривой и попросили Землю, стратегические предприятия, таможню, ОПЗ, ЦентрЭнергно, Приват и многое другое )))) Долго ржали в туалете после беседы с тобой...
"Мы должны оставаться дома - это будет самый хороший выход из ситуации."
- так останься! И Слуг своих рабов тоже оставь! Ну?
Президент проинформировал, что основатель "Али" Джек Ма профинансировал для Украины покупку миллиона быстрых тестов на коронавирус.
- А Ра-Дуццкий ничьо не пообещал? ))))))
На вопрос, как избежать транспортного коллапса, если закроют, к примеру, метро в Киеве, президент ответил, что будет работать такси...
- Он точно с нами в одной галактике живет, "наполеончик"?
А по голосованию по ЧП завтра будет ясно КТО слился... и кто готов изображая "борьбу" сдать Землю, предприятия, трудовые права...
"Пришло время бороться с демографическим кризисом". Зеленский дал совет украинцам, чем им заняться во время карантина...
- А халатная Мендель одобрила? Ну мало ли... Вдруг про национальную педиватрию, садики и школы вспомнила... Секс дело простое... особенно минет, но если по взрослому, то чем оплатить потом последствия?
А когда ты подякуешь вирусу, за то, что заробитчан он вернул домой? А ты готов их обеспечить рабочим местом... в ПРЯМОМ, а не переносном смысле - привет твоему роялю...
Зеленский провалил подготовку к эпидемии и теперь хочет ее использовать для продавливания продажи земли - Оппоплатформа..
- Спасибо... при всех за и против, но они единственные пока назвали вещи своими именами... Где ЮВТ?
АМИНЬ.
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-- какійє основнийє сімптоми ковід19?
-- сумашествійє
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По цій статті вже завтра почнуть закривати мітингувальників.
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ГЛАВНОЕ !!! ЗАРАЗИЛСЯ - ЗАРАЗИ ДЕПУТАТА ИЛИ ГОС ЧИНОВНИКА !) ИЛИ ИХ ДЕТЕЙ )))
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Портнов уже новую заяву на петро пишет, по этой статье
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КТО УМИРАЕТ ИМЕЕТ ПРАВО ВЗОРВАТЬ ЯДЕРНУЮ БОМБУ )))
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