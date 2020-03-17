 В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник утром.
"В дальнейшем, в случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, также как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы", - сказал он.
Премьер добавил, что такие предложения уже подготовлены и при необходимости будут предоставлены.
Напомним, Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.
tZE inform
@tZEinform
О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса. Речь реально шла совсем не о эпидемии коронавируса, столь удачно подвернувшейся к этому моменту. Вопрос шел об экономической ситуации вооще. Было указано. что в первом квартале бюджет недополучил 20% доходов
. Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату. свою же власть Зеленский будет пытаться удержать репрессивными методами, назначением послушной ему Венедиктовой генеральным прокурором и объявление ЧС.
Нужно сказать, что планы Зеленского не вызвали большого энтузиазма у присутствующих. Прямо это было не сказано, но реально обошлось только согласием "создать фонд". Фактически все существования Зеленского повисает на МВД.
Хроника
Олигархи пообещали Вове "Скорые помощи", которые они обещали 6 месяцев назад.
Никакая эпидемия не нанесет столько вреда как идиоты при власти .