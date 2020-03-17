 Почти 2 тыс. граждан Украины попросили об эвакуации из Польши, - Дещица

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", - сказал Дещица.
При этом он не исключил, что часть из этих граждан уже могла самостоятельно выехать в Украину.
По словам посла, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы. Кроме того, рассматривается возможность вывоза украинцев поездом - как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.
"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд "PKP Intercity", а уже из Перемышля – поезд "Укрзализныци", - отметил Дещица.
Для этого, по его словам, необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры этой страны.
Посол напомнил, что на границе с Польшей сейчас действуют три пункта пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться домой: Дорогуск - Ягодин, Корчева - Краковец, и Гребенне - Рава-Русская.
Он подчеркнул, что каждый день там находятся украинские консулы, которые помогают украинцам пересечь границу. Несмотря на то, что эти пункты пропуска является автомобильными, по согласованию с польскими пограничниками на них частично осуществляется и пеший переход граждан.
В предоставлении автотранспорта способствуют пограничные райгосадминистрации, а также почетные консулы Украины в Ряшеве, Холме и Перемышле.
По словам Дещицы, он получил от польских пограничных органов заверения, что они будут лояльно относиться к тем украинцам, у которых срок визы или пребывания по биометрическим паспортам прошел непосредственно во время карантина в Польше.
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