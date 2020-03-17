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 Политика Украины
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 Почти 2 тыс. граждан Украины попросили об эвакуации из Польши, - Дещица

Почти две тысячи украинцев заполнили на сайте посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", - сказал Дещица.

При этом он не исключил, что часть из этих граждан уже могла самостоятельно выехать в Украину.

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По словам посла, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы. Кроме того, рассматривается возможность вывоза украинцев поездом - как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд "PKP Intercity", а уже из Перемышля – поезд "Укрзализныци", - отметил Дещица.

Для этого, по его словам, необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры этой страны.

Посол напомнил, что на границе с Польшей сейчас действуют три пункта пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться домой: Дорогуск - Ягодин, Корчева - Краковец, и Гребенне - Рава-Русская.

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Он подчеркнул, что каждый день там находятся украинские консулы, которые помогают украинцам пересечь границу. Несмотря на то, что эти пункты пропуска является автомобильными, по согласованию с польскими пограничниками на них частично осуществляется и пеший переход граждан.

В предоставлении автотранспорта способствуют пограничные райгосадминистрации, а также почетные консулы Украины в Ряшеве, Холме и Перемышле.

По словам Дещицы, он получил от польских пограничных органов заверения, что они будут лояльно относиться к тем украинцам, у которых срок визы или пребывания по биометрическим паспортам прошел непосредственно во время карантина в Польше.

Источник: https://censor.net.ua/n3181937
 
 
 Топ комментарии
 
Как же все о родине резко вспомнили. Где бунты? Здоровых людей камнями забрасывали, а вирус привезли заробитчане из Польши и Италии.
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Быдло жадное,бесплатно добраться хотятКакие же они мелочные эти селюхи-заробитчане,ужас.
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Треба було здаватися ляській владі, ат тепер доведеться здатися лядській мамі!
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Хлавный академик Иоффе доказал - поляк и кофе вам заменит спорт и профи-лактика!!
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Как же все о родине резко вспомнили. Где бунты? Здоровых людей камнями забрасывали, а вирус привезли заробитчане из Польши и Италии.
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"Коронавирус - щелчок по носу человечеству" (Бог)
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Ну, понятное дело.
Работа остановилась из-за карантина, а платить за жильё нужно.
Тут в самую пору и про родину вспомнить.
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Быдло жадное,бесплатно добраться хотятКакие же они мелочные эти селюхи-заробитчане,ужас.
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На поезд и в АТО на передовую ПАРТИОТОВ ХРЕНОВЫХ!
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А как же плохая страна,плохое правительство,корупция во власти ?
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Батраки вспомнили за Державу! И пусть не обижаются ,бо так оно и есть!
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Давайте уже сделаем всеевропейский лазарет вУкраине. Может ЕС и подбросит что-то.
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тут вчера под польскими прокси писали , что работают они официально и официально платят налоги в Польше. Задавали вопрос : "Какие претензии?" ... Так вот "официалы" вы "наши" хочется у вас спросить : "Какие претензии? Пусть вас Польша и эвакуирует ...ну или за свой счёт -зарплаты у вас высокие ...".
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