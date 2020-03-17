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 Политика Украины
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 Парламент продолжит работу, несмотря на карантин, - Разумков

Верховная Рада Украины продолжит работу, несмотря на карантинные меры в Украине из-за коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, открывая внеочередную сессию.

Разумков отметил, что Рада меняет формат, но не закрывается на карантин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Внеочередное заседание Рады по противодействию коронавирусу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Рады, заявил, что власти могут принять жесткие решения для защиты населения от коронавируса.

"Мы не хотим сеять панику, но и не хотим тянуть ...Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими", отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3181934
 
 
 Топ комментарии
 
надеюсь за это время там все заразятся
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Треба огородити Зраду колючкою та вышками з вогнеметами..щоб не порозбігалися роботуни...
🤗
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До 8 лет кажется ?? Да , Вова из КривоВо ?
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Треба огородити Зраду колючкою та вышками з вогнеметами..щоб не порозбігалися роботуни...
🤗
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Придумывать кого ещё заставить купить кассовые аппараты по несколько тысяч гривен?
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А што тибя нє устраіваєт? Ти же свою пятую точку в хлам порвал за етіх турборєжимних. На полставки подрабативаєш?
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Не истери, проститутка. Кто ты - уже ясно. Осталось уточнить по чем дайош Парламент продовжить роботу, попри карантин, - Разумков - Цензор.НЕТ 3693 !?
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Хаахахах,иди и не огрызайся власовец,и не забывай что путин педофил.
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Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах.
😇
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будуть засідати- сказали, що зараза до зерази не пристає...
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От же ж курви! Таки хочуть проштовхнути дерибан землі!
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а кто продвига разумкова гриценко а обединился на выборах вокруг греценка и свобода и самопомич и все националисты так што иштэ що купувалы.
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А як же не збиратися більше 10 осіб, перевозити маршрутками більше 10 осіб та все інше? Як ви самі не виконуєте, то хто буде виконувати?
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Кто там хотел Саакашвили с Сакварелидзе на роль Генерального Прокурора? Получите Портнова и сушите сухари. Начинаю ненавидеtь себя за то, что скинул предыдущих мародеров. Теперь точно война.
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зачем?
во всех адекватных странах работу парламента прекратили, но наши идиоты особенные?
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Добрі справи так не роблять.
Хто швидше? Початок майдану чи кінець короновірусу?
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Как примут Закон о земле, Слуги сразу уйдут на карантин.
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Вони так і бюджет приймали ночами і в п'яному вигляді. Так і закон про землю примуть з коронавірусом в очах.
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Тырить деньги будут при выключенном свете....🤗
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