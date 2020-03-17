 Парламент продолжит работу, несмотря на карантин, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, открывая внеочередную сессию.

Разумков отметил, что Рада меняет формат, но не закрывается на карантин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Внеочередное заседание Рады по противодействию коронавирусу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Рады, заявил, что власти могут принять жесткие решения для защиты населения от коронавируса.

"Мы не хотим сеять панику, но и не хотим тянуть ...Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими", отметил он.