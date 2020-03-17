 Парламент продолжит работу, несмотря на карантин, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, открывая внеочередную сессию.
Разумков отметил, что Рада меняет формат, но не закрывается на карантин.
В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Рады, заявил, что власти могут принять жесткие решения для защиты населения от коронавируса.
"Мы не хотим сеять панику, но и не хотим тянуть ...Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими", отметил он.
🤗
😇
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 ч
Кто там хотел Саакашвили с Сакварелидзе на роль Генерального Прокурора? Получите Портнова и сушите сухари. Начинаю ненавидеtь себя за то, что скинул предыдущих мародеров. Теперь точно война.
во всех адекватных странах работу парламента прекратили, но наши идиоты особенные?
Хто швидше? Початок майдану чи кінець короновірусу?