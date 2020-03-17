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 Политика Украины
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 Ситуация в стране требует мобилизации всех ресурсов, чтобы исправить ошибки власти и защитить жизнь и здоровье людей, - Порошенко

"Европейская Солидарность" делегировала своих представителей для разработки антикризисного пакета законов по противодействию пандемии коронавируса и будет поддерживать на внеочередном заседании парламента 17 марта меры, направленные на исправление ошибок власти и обеспечение защиты жизни и здоровья украинских граждан.

Об этом по окончании совещания лидеров фракций заявил пятый Президент Украины, председатель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Почти в час ночи закончилось заседание Согласительного совета. Ситуация в стране такова, что безусловно требует кардинальных изменений в подходах к решению проблем, мобилизации всех ресурсов, в том числе и ресурсов парламента. Поэтому "Европейская Солидарность", во-первых, делегировала своих представителей для разработки совместных законопроектов, которые позволят минимизировать последствия пандемии коронавируса и исправить те ошибки, которые были допущены на первых шагах, когда возник риск, что страна останется без мер защиты в достаточном количестве, без тест-систем, без реальных инструментов и рычагов, для того чтобы при помощи этих рычагов обеспечить главное - безопасность людей, сохранность их жизни и сохранение их здоровья", - отметил Порошенко.

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"Поэтому в 8:00 утра мы будем участвовать в заседании Верховной Рады. Мы будем голосовать за законопроекты, которые были разработаны с нашим участием, и будем демонстрировать, что перед лицом угрозы страна может и способна объединиться", - отметил Петр Порошенко.

Он также обратил внимание на то, что власти необходимо системно работать над преодолением кризисных явлений в экономике, которые накопились еще до начала пандемии коронавируса вследствие непрофессионального управления.

"Мы хотим увидеть, что когда мы переходим уже к решению стратегических системных вопросов, необходимо, чтобы правительство предложило тщательный пакет программ, стратегии выхода из того кризиса, в который Украина попала задолго до пандемии коронавируса. В частности мы хотим видеть меры и инструменты, которые обеспечат защиту инвесторов, независимость правоохранительной системы, обеспечат независимость судебной систем, реальные преимущества и изменения, которые позволят нам претендовать на деньги инвесторов со всего мира. А не так как сейчас, что инвесторы все бегут из Украины любой ценой. И это были, к сожалению, те последствия, которые мы имели в последние месяцы", - напомнил Петр Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3181933
 
   
 Топ комментарии
 
Мне было бы спокойнее, если бы в период жопы в стране у власти был бы Порох, а не квартал 95.
Одичалая отара 73%,фас.
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Ошибка власти - это нахождение на свободе казнокрадов и взяточников.
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Ща зебилы расскажут что все ок - когда во время глобальной пандемии в аптеках нет элементарных масок. Зебилы не люди...
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Не видать сторонников короновируса ..Тогда начну я..Если я хочу заразится короновирусом мне это гарантирует Конституция или будуть претиснения ?
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Первое - притеснения, а не претеснения. Второе, вы не одиноки. В Британии нашлось большое количество добровольцев, которые за вознаграждение в 4000 фунтов согласились искусственно быть заражёнными коронавирусрм для последующего наблюдения и тестирования лечения.
Эти люди хотят помочь науке и человечеству выжить, а вы все стебетесь-вы разницу видите?
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Это вам симоньян рассказала или симоньян это вы и есть.Такой бред кацапский..
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от чесно - був би зараз Порох резидентом, я був би спокійний за Україну! Я боюся уявити, шо зебіли нароблять в таких умовах!
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Не волнуйся. Всё норм. Резидент "лолита" работает.
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Ошибка власти - это нахождение на свободе казнокрадов и взяточников.
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Это ты про зелю и беню.Или массажера радуцкого который все маски продал?
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Про всех,про свинарчука и его крышу потроха тоже.
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А что спамим то,правды бояться не нужно,даже если вы свинарчуковский порохобот.
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Спамим то ,будешь писать в кацапской ********* или лугандонии.
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Я в Украине могу написать,есть вопросы?
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К сожалению это не ошибки, а пустые обещания. Или говоря односложно- популизм. Посадить такую фигуру как экс-президент- мультимиллионер очень не простое занятие. Даже если 80% населения считает эту фигуру негодяем. Нужно юридически безупречное обвинение. Ведь помимо украинских, существуют ещё и Европейские судебные инстанции, игнорировать которые Украинская власть не вправе. А такового безупречного обвинения видимо не получается.
Похожая ситуация и с обещанным миром в войне, которую не начинал.
Зеленский сам на предвыборной кампании разложил себе грабли на весь пятилетний путь.
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Ваши отговорки не принимаются,безупречное обвинение не получается,потому что прокуроры получили взятки,иной причины быть не может,есть ещё возможность всесудебного наказания,бпп узаконило внесудебные расправы над предпринимателями,когда взяточники из гфс и держпраци могут накладывать штрафы и требовать конфискации имущества не утруждая себя доказательствами своих действий в суде - это можно и нужно применить против потроха и его верного свинарчука,но похоже что зельке заплатили за бездействие.
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Ща зебилы расскажут что все ок - когда во время глобальной пандемии в аптеках нет элементарных масок. Зебилы не люди...
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Мне вообще смешна вся эта истерия вокруг масок. Нас еще на первом курсе института учили делать ватно-марлевые маски, уж своей семье я маски сделаю - и они будут намного эффективней аптечных трехслойных.
Но для медперсонала конечно нужны готовые маски и в огромном количестве. Считаю, нужно расследовать, кто продал маски в Германию за наличку, это недопустимо в условиях пандемии.
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только марля в заводстких масках спеЦАТЕЛЬНАЯ... с высокой степенью электризации о воздух )))... и вообще зачем всякие женский прокладки и прочие примочки, типа бактерицидного пластыря?? рубаху порвем на повязки )))))))))))))
ты в каком веке живешь? 16-ом? ))
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Все без института знают как это делать! И это совсем не смешно,для этого надо марля и вата ,которых то же нет ,хохотун ты наш медицинский.И на улице 21 век,как ты ее и где будещш свою прокладку стирать и где ,через каждые 3 часа.
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Мне было бы спокойнее, если бы в период жопы в стране у власти был бы Порох, а не квартал 95.
Одичалая отара 73%,фас.
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Были бы и маски и ивл.Турчинов бы еще в ноябре собрал бы РНБО и все эти вопросы решил.Границы бы закрыли еще бы 2 месаца назад, а приезжающих отправляли бы на карантин.Только для этого надо было думать ,а не в Омане на ишаке кататься ,и с кацарылыми мир крепить.
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Це значить,що він міліардер зараз витягне свої офшори на допомогу країні?.
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Ні 73% зроблять... вони і їх ведомий знають як))
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Tasa Shyra

Це значить,що він міліардер зараз витягне свої офшори на допомогу країні?----------------------------------------- Та Петро ж ще не міліардер , а Ігор Валерійович чи ахметушка , кучмА то точно .
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клоун, порох давно НЕ миллиардер. зато беня, который при монике
, свполне покрасил киоск )))
а моника когда вернет свое бабло из офшор в украину?? спроси ...)))
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Чого це ти президента бувшого монікою обзиваєш?
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а монику уже развенчали. оно вроде еще при булаве )))
как бы тя не привлекли за попытку госпереворота )))
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"Переворот" в твоїх тараканів у твоїй макітрі.
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А шош зелёные не просят своего кумира вытащить из офшоров свои денежки?Или вашего любимого бенечку не просят?
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Право на власть дает компетентность и профессионализм, у гундявого и его сброда не было ни того ни другого,потому нужно сначала поменять власть,которая ремонту не подлежит,а потом говорить о исправлении ошибок
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Якшо Порох таке каже, то все наразі виправимо.
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Правильна позиція. Бо ті хто мав це робити, чомусь проспали і не шевельнулись, просто повторюють, що роблять сусіди.
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Как обычно в противодействии вирусу работает власть - а Порошенко занимается словесным пиаром. Не удивлюсь, если в итоге скажет что это он победил эпидемию.
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Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус Зеленський продає тести по 350 грн,так працює влада
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По яких 350 ?? Його друг пальчевський продає в евролабі, там де президент аналізи здавав , по 16 - 19 тис грн https://ukranews.com/ua/news/689964-16-000-gryven-za-perevirku-na-koronavirus-v-pryvatni-kliniky-kyyeva-zavezly-ekspres-testy
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Где миллион тестов?
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Ошибка власти - это нахождение на свободе казнокрадов и взяточников.

Это не спам свинарчуковские порохоботы - это правда.
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Это тех которые создали недопоступления в бюджет на 30 процентов и падения ВВП.
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вот-вот, беня все еще на свободе, ида и монике давно пора в кутузку )))
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Пока состоятельные люди мира сего жертвуют деньги и превращают свои отели в госпитали,беня продает авиабилеты,для возвращающихся в Украину по 1000уе.Подонок это состояние души, а не ругательное слово
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так моника, по обыкновению, в доле с беней )))
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Сам только что вернулся из Испании и даже маску не надевает! Ошибки он считает! Начинай с себя, антигигиеничный ты первый.
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Неужто гетьман мобилизируется и сознается во всём?
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вали в Испанию и деток в Лондон завези чтоб им там тюьпаны повставляли....вылезло....
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