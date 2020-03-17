 Внеочередное заседание Рады по противодействию коронавирусу. ВИДЕО

На обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы деятельности самой Рады, передает Цензор.НЕТ.

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