 Внеочередное заседание Рады по противодействию коронавирусу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы деятельности самой Рады, передает Цензор.НЕТ.
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+8
Нельзя собиратся больше 2-х. А их 450. В своём уме. Я конечно хочу, чтобы они все сдохли. Но я знаю, что короновирус это понты для приезжих. Главная цель зеленского и олигархов - заморить народ голодом и забрать землю.
+8
почти все без масок....
Боженька! - ты знаешь что делать....
Боженька! - ты знаешь что делать....
+7
а шо й то так они засуетились с самого ранья... буквально же вчера эта зРада была всеукраинским позорищем, а сегодня уже стала всемирным посмешищем, клянча финансовую помощь у МВФ...
Боженька! - ты знаешь что делать....
Шо остальныя?? Уже???
🤗
Но метро они закрыли ?
А про ЗЕБОБИКОВ - торговля на крови и масками 😀😀😀
Це ж аж по одній масці на чотири чоловіки! А що вони будуть використовувати через дві години, коли треба буде ту маску утилізувати?
Современные торговые центры представляют собой Ангары , там есть канализация, вода, приличные туалеты, мощные электрические сети, отопление
Божу росу від Шмигаля замовляли?