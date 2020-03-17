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 Общество, За рубежом
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 На заводах Christian Dior, Guerlain и Givenchy будут производить санитайзеры и бесплатно передавать их учреждениям здравоохранения во Франции

Концерн LVMH будет использовать свои линии по выпуску парфюмерии для производства дезинфицирующих средств для рук.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя концерна.

Санитайзеры начнут производить на трех заводах, которые выпускают парфюмерию для брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain. Французское издание CNews поясняет, что речь идет о заводах, расположенных рядом с городами Орлеан, Шартр и Бове.

Как пишет Reuters, LVMH будет бесплатно передавать антисептик французским властям в области здравоохранения.

Поставки начнутся с 16 марта. В первую неделю LVMH выпустит 12 тонн продукта. Производство будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, заявили в концерне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс.

Концерн LVMH является мировым лидером на рынке предметов роскоши и объединяет 75 брендов одежды, косметики, ювелирных изделий и других товаров. Владелец LVMH — французский бизнесмен Бернар Арно.

По данным ВОЗ на 15 марта, во Франции подтверждены 4469 случаев заражения коронавирусом и восемь смертей из-за инфекции. Страна находится на третьем месте в Европе по числу заболевших.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, врачи советуют тщательно мыть руки с мылом или использовать санитайзеры. После начала эпидемии в разных странах начали массово скупать антисептики для рук.

Источник: https://censor.net.ua/n3181930
 
   
 Топ комментарии
 
так на то она и Франция, а не зубожіла розкрадена ахметовими, парашенками та іншою нечистю Україна... ау, зеленский, где посадки с рассадками... больше комиков в президенты не избирать...
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А у нас ни масок,ни антисептиков.где они,карантинный ты наш?)
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Бєня вже зробив: підняв вартість квитків на літак у 2-12 разів в одну сторону.
А маски, звичайні маски, які розраховані на 2 години, зара коштують по 20-25 гривнів, замість 2...
А як же ж воно репетувало рік тому, що при владі бариги та мародери, як репетувало, аж з труселів виплигувало! На заводах Christian Dior, Guerlain та Givenchy вироблятимуть санітайзери і безкоштовно передаватимуть їх закладам охорони здоров'я у Франції - Цензор.НЕТ 4658
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ну, ворюги-олигархи , которые присвоили себе все, что принадлежало народу украины, что вы с награбленного выделите?
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Бєня вже зробив: підняв вартість квитків на літак у 2-12 разів в одну сторону.
А маски, звичайні маски, які розраховані на 2 години, зара коштують по 20-25 гривнів, замість 2...
А як же ж воно репетувало рік тому, що при владі бариги та мародери, як репетувало, аж з труселів виплигувало!
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А у нас ни масок,ни антисептиков.где они,карантинный ты наш?)
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так на то она и Франция, а не зубожіла розкрадена ахметовими, парашенками та іншою нечистю Україна... ау, зеленский, где посадки с рассадками... больше комиков в президенты не избирать...
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ща. наши раскошелятся. дадут денег немножко под обещание полной свободы действий и неприкасаемости.
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водка.....перекись водорода.....димексид....это все - отличные антисептики.....гоните дома самогон и вас будет собственный антисептик..(особенно гОловы)
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))....супрун - уникальная тетка!)).....самые грязные ...гнойные раны дезинфецируют перекисью.
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а у нас поднимут бакс, и бинты с марлями...ну и коммуналочку еще..за подогрев воды на карантине...лядь!!!!
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только теперь! антивирусные пшикалки, возможность выбора аромата в подарок, во флакончиках кристиан диор!
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Вот так делает МИР, а не как наш КАЛОмойский-сепар.
И вроде есть деньги, много денег, денег столько что не потратят, но нет "мало, мало, мало" - все никак не нажруться баксами.
Умиляют и остальные наши олигофрены. Платить нищенские зарплаты как ахметка, а затем что-то подарить и кричать "какой я маладец". На скорых подареных ахметко всюду написано что это, благодетель-.... подарил.
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