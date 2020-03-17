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 COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс.

По состоянию на утро 17 марта, в мире зарегистрировано 182 406 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 7 154 - летальные, выздоровели 79 433 человека.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 27 980, выздоровели – 2749, умерли 2158 человек; Испании - 9942, выздоровели – 530, умерли 342; Германии – 7272, выздоровели - 67, умерли - 17; Франции – 6650, выздоровели – 12, умерли 148, Швейцарии - 2330, умерли - 19, Великобритании - 1553, умерли - 55,  Норвегии - 1 347, умерли - три, Нидерландах - 1414, умерли - 24, Австрии - 1018. - умерли 3.

Количетво зараженных в США увеличилось до 4661, умерли - 75.

В материковом Китае - 81050 больных (скончались 3223), Иране - 14991 (853), Южной Корее - 8320 (75).

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 141 стране и районе мира.

COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс. 01

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

Источник: https://censor.net.ua/n3181927
 
 
 Топ комментарии
 
В СЛОВАКИИ НИ В ОДНО ПОМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НЕ ПУСКАЮТ БЕЗ МАСКИ - распоряжение КАБМИНА

Догодайтесь с трёх раз - почему КМУ не выдаёт такого разрешения???😎😎😎
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Статистика я думаю не правильная умерло намного больше. А в Украине умрут от короносируса может быть сотни остальные умрут там типа от гриппа чумки и трипера! COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс. - Цензор.НЕТ 1753
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А что Барыга? Барыга на 95 анале зарабатывает и на сереале Скоты. Или вся возня вокруг Пороха этот ЗеЛенка хочет у него Рошенку отжать?
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В СЛОВАКИИ НИ В ОДНО ПОМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НЕ ПУСКАЮТ БЕЗ МАСКИ - распоряжение КАБМИНА

Догодайтесь с трёх раз - почему КМУ не выдаёт такого разрешения???😎😎😎
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Рекомендуют с маской носить защитные очки - вирус и через слизистую глаз попадает
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Одіваєте прозорий пакет відповідного розміру на голову і всі діла.
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За винятком Іспанії, Італії та Ірану % смертності мізерний. Нафіга паніку роздмухувати? Задовбали.
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София, что ж ты принеслась в Украину, если в Словикии все так распрекрасно?
Начала здесь 'вернитенашимаски' раскачивать. Иди и купи себе маску, какие проблемы. Или ты о народе печёшься?
Украина сегодня-самое безопасное место в Европе . Просто самоизолируйся уже и прекращай сеять срач.
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Вы , зебобики , никогда толком ничего не создавали и налогов не платили - потому Вам кажется ШО ВЕСЬ МИР ТАКОЙ .

Ходите без масок - хоть с 73 процентов опуститесь до 13 😀😀😀

А НОРМАЛЬНЫМ украинцам сообщаю - в аптеке нет не то что масок - нет настойки календулы . Наверно зебобик Радуцкий и ее вывез
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Ну и как это сообщается с заданным тебе вопросом?
И с чего ты взяла, что я не плачу налоги? Плачу, конечно. И военный сбор тоже.
А проклинать граждан своей страны, желать им вымереть, которые имеют с тобой разные мнения, это вообще треш.
Считала тебя, конечно, не семи пядей во лбу, но такого не ожидала. Думала, ты нормальный человек.
Я тебе лично желаю только здоровья, как и всем нам, так как мы живем в одной стране.
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Вчера слушала ПАЛЬЧЕВСКОГО О КОРОНОВИРУСЕ , и вам ,дремучая Таня , рекомендую

https://youtu.be/jcnb6fr7Ljg
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Да. Про маски. Вчера в аптеке маски были. Дорого относительно, но были. Брызгалки для рук не было. Но я особо не искала, это такое, что можно заменить той же водкой, например.
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ви шо з дуба впали?? як там справи у Омані пройшли, безпечна дама?? мабуть ще і рогатих чегаїте у гості та мріїте за мир та жвачку з даунбаським нарідом!!??
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Задовбали. З кожної праски верещать про це.
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Статистика я думаю не правильная умерло намного больше. А в Украине умрут от короносируса может быть сотни остальные умрут там типа от гриппа чумки и трипера! COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс. - Цензор.НЕТ 1753
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В статье две цифры по Украине -7 и 3 человека заражённых по Украине.
Вчера где-то читала, что в Киеве уже двое.
Статья не доработана
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Если маски не помогают как говоришь ты а немцы их скупают переплачивая в три дорога то получается то кто-то из вас тупой или ты или немцы! Так вот кто тупой ты или немцы?!
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Где я написала, что маски не помогают? Они хоть что-то! Хоть какой-то барьер!
Я сама носила маску вчера. Сегодня вообще ещё не выходила из дома. У меня дети остались без тренировок. Корты закрыли, а теннис не бокс, дома не позанимаешься с грушей.
Вот и пишу об этом. Вчера была в магазине. Все есть пока. Сама поддалась панике, хотя не люблю это, но сделала небольшой запас круп и купила макароны. Маски были в аптеке. Так что мне писать, что их не было?
Если вы будете находиться дома, то вам ничего не угрожает. И вы не станете звеном этой страшной цепочке, которая просто может нас уничтожить ,как нацию. Речь об этом.
Такая ситуация для всех впервые. У меня лично депрессия. Я не привыкла так жить. Но приходится расставить приоритеты. Для решения этой сложной ситуации правительство старается сделать все возможное. Конечное, есть ошибки, есть и мародеры - на войне как на войне. Но это новая ситуация , это и есть форс мажор, который мы просто обязаны пережить с наименьшими потерями человеческими и материальными. Вам тоже желаю здоровья.
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С наименшими потерями не получится , потому что мало апаратов вентиляции лёгких . Похоже , что остались с тех , что купила Юлька вместе с тамифлю .
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Рынки закрывают - скоро будут смерти от голода тех людей, которые не могут купить себе продукты в супермаркете и не откуда им получить помощь.
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О кацапенышь приперся. Ты сайтом ошибся тебе на русскую весну надо!
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Та до одного места. На базаре пошёл и купил, а помощь никогда не дождёшься.
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Это на 7,5 миллиардов? Я вот пока не пойму пойму, но все вскроется со временем, кому выгоден этот грандиозный шухер?
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Это вряд ли, а вот скупить акции основных компаний по дешёвке, вполне возможно...
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В любом случае, как говаривали ещё римляне, Ищи кому выгодно.
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да просто смертность в три раза выше, чем от сезонного А/H1N1. там менее 1%, а тут 3,5%. ну и штырит от него нипадецки.
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Ты где матиматику учил ?
Давай угадаю с одного раза . В ТРУСКАВЦЕ ! ! !
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Слышал новость ? В этом году , все сильные мира сего , хотят устроить своих чад ,на учёбу в Трускавце . Ажиотаж страшный .
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Уверен что сегодня в Украине официально подтвердят еще несколько случаев заражения... Что бы не расслаблялось население и все эти карантинные меры были оправданны.
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Если Рада пойдёт сегодня голосовать за землю - короновирус и туда доберётся 😀😀😀
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От курения и алкоголизма мрут миллионы, ребята действуйте в том же ключе! Нет? А на чем они будут зарабатывать?
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От ожирения тоже мрут миллионы так давай кондитерку запретим!
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Вау ...А шо ж барига мальдівський ? COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис. - Цензор.НЕТ 1525
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А что Барыга? Барыга на 95 анале зарабатывает и на сереале Скоты. Или вся возня вокруг Пороха этот ЗеЛенка хочет у него Рошенку отжать?
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Опять тебя вата лайкнула поздравляю Митенька! Может у тебя дома ещё и ************ висит в красном уголке!?
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Пора боротися не з коронавірусом, а з панікою.
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Утром включил электробритву...
Начала вещать про вирус....
Ушел небритым...
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Почему именно в Европе такой высокий уровень смертности?
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Думаешь в Китае их меньше ? Ведь им разрешали по одному ребёнку . Таким образом , в них образовался большой процент стариков .
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https://www.bing.com/covid?ref=vc.ru
3,9% на данный момент.

ВСЕГО ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

182,559

Число заболевших

95,546
Число выздоровевших
79,852
Число умерших
7,161
Ещё не вечер, конечно, но число заболевших свиным гриппом в 2009 составило 255716 чел.
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Я считаю отношение умерших к выздоровившим. инфицированные могут показать любую динамику-
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в Италии ситуация гораздо хуже. На 2749 выздоровивших 2158 летальных случаев. т.е на выходе имеем 44% смертноти. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
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та да. шото итальянцев покосило круче китайцев.
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вирус мог мутировать- А может изначально было несколько штаммов.
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В Италии около 9% .Он прав . В Норвегии 0,22% если верить , что здесь выложили .
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Дайте цифры по туберкулёзу, СПИДу, кори и ветрянке.
Ну для сравнения. Чтобы разобраться: почему ВОЗ не обращает внимания на другие болезни, ничуть не менее опасные, и убивающие гораздо больше людей ежегодно.
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От этого вируса вымрут все заразившиеся туберкулезники. Ведь известно,что умирают люди со слабым здоровьем. Особенно легочники.
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Статистика пока не тянет даже на ежегодную вспышку гриппа с осложнениями.
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а порохоботному тупице хоть сколько аргументов не говори, все по своей методичке шпарит COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис. - Цензор.НЕТ 7856
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уся ця туфта з вирусом не просто так, оно вже чутки пливуть по Землі, що китайози скуповують багато різних акцій...???
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Ну разумеется ! Это называется: "игра на понижение". Разновидность экономической войны, с помощью массовой дезинформации.
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Вся эта фейк-кампания уже нанесла совершенно чудовищный урон таким отраслям экономики как международные перевозки, и многим другим.
Когда пена сдуется и уляжется, правительства государств должны выяснить: кто и каким образом заставил "свободную прессу" осуществить такую диверсию в мировом масштабе.
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во-во. сайтов по статистике короновируса наклепали немеряно. в новостных лентах сплошная короновирусная завеса. в магазин заходишь, и чихнуть боишься, шоб не прибили.
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Как то маловато для пандемии,это ж не в минуту,а за месяцы,недели,да и география обширная...Вот помню в 1340году зацепило крепко.
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Шанс помереть 9%, а с увеличением количества больных и уменьшением доступности лечения этот процент будет увеличиваться.
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В Норвегии , умерло всего 0,22% от заражённых , в ФРГ 0,92% , в Италии почти 8% , в Швейцарии тоже очень не много , в нас же даже считать не буду . Но главное продать землю , сдать Украину , ну и посадить Порошенко . И тогда 73% , вновь уверуют в мессию нело-Ха-42 . И похоже , что у нас апараты вентиляции лёгких , остались ещё те что приобрела Юля , вместе с тамифлю .
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Чому відразу не сказати, що в цей самий час від грипу померло 200 000 людей.
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