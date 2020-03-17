 COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 27 980, выздоровели – 2749, умерли 2158 человек; Испании - 9942, выздоровели – 530, умерли 342; Германии – 7272, выздоровели - 67, умерли - 17; Франции – 6650, выздоровели – 12, умерли 148, Швейцарии - 2330, умерли - 19, Великобритании - 1553, умерли - 55, Норвегии - 1 347, умерли - три, Нидерландах - 1414, умерли - 24, Австрии - 1018. - умерли 3.
Количетво зараженных в США увеличилось до 4661, умерли - 75.
В материковом Китае - 81050 больных (скончались 3223), Иране - 14991 (853), Южной Корее - 8320 (75).
Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 141 стране и районе мира.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
Догодайтесь с трёх раз - почему КМУ не выдаёт такого разрешения???😎😎😎
https://www.youtube.com/watch?v=8hPxSWngHDs
Начала здесь 'вернитенашимаски' раскачивать. Иди и купи себе маску, какие проблемы. Или ты о народе печёшься?
Украина сегодня-самое безопасное место в Европе . Просто самоизолируйся уже и прекращай сеять срач.
Ходите без масок - хоть с 73 процентов опуститесь до 13 😀😀😀
А НОРМАЛЬНЫМ украинцам сообщаю - в аптеке нет не то что масок - нет настойки календулы . Наверно зебобик Радуцкий и ее вывез
И с чего ты взяла, что я не плачу налоги? Плачу, конечно. И военный сбор тоже.
А проклинать граждан своей страны, желать им вымереть, которые имеют с тобой разные мнения, это вообще треш.
Считала тебя, конечно, не семи пядей во лбу, но такого не ожидала. Думала, ты нормальный человек.
Я тебе лично желаю только здоровья, как и всем нам, так как мы живем в одной стране.
https://youtu.be/jcnb6fr7Ljg
Вчера где-то читала, что в Киеве уже двое.
Статья не доработана
Я сама носила маску вчера. Сегодня вообще ещё не выходила из дома. У меня дети остались без тренировок. Корты закрыли, а теннис не бокс, дома не позанимаешься с грушей.
Вот и пишу об этом. Вчера была в магазине. Все есть пока. Сама поддалась панике, хотя не люблю это, но сделала небольшой запас круп и купила макароны. Маски были в аптеке. Так что мне писать, что их не было?
Если вы будете находиться дома, то вам ничего не угрожает. И вы не станете звеном этой страшной цепочке, которая просто может нас уничтожить ,как нацию. Речь об этом.
Такая ситуация для всех впервые. У меня лично депрессия. Я не привыкла так жить. Но приходится расставить приоритеты. Для решения этой сложной ситуации правительство старается сделать все возможное. Конечное, есть ошибки, есть и мародеры - на войне как на войне. Но это новая ситуация , это и есть форс мажор, который мы просто обязаны пережить с наименьшими потерями человеческими и материальными. Вам тоже желаю здоровья.
Давай угадаю с одного раза . В ТРУСКАВЦЕ ! ! !
Начала вещать про вирус....
Ушел небритым...
3,9% на данный момент.
ВСЕГО ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
182,559
Число заболевших
95,546
Число выздоровевших
79,852
Число умерших
7,161
Ещё не вечер, конечно, но число заболевших свиным гриппом в 2009 составило 255716 чел.
Ну для сравнения. Чтобы разобраться: почему ВОЗ не обращает внимания на другие болезни, ничуть не менее опасные, и убивающие гораздо больше людей ежегодно.
Когда пена сдуется и уляжется, правительства государств должны выяснить: кто и каким образом заставил "свободную прессу" осуществить такую диверсию в мировом масштабе.