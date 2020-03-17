 Кабмин обратится к МВФ за помощью для преодоления последствий коронавируса, - Шмыгаль

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, кроме важных решений, в правительстве были розданы также важные поручения профильным министерствам:
- проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить;
- оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 грн;
- подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.
"Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть", - отметил Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.
А шо такое, принципы где-то в омане из трусов повыпадали?
Ударте по короновирусу телевизором. Только ЗЕ в красных труселях способен напугать вирус
без рінка земли будет очень плохо (украинцам)
але коли вже шоколадня зграя мародерів відверто вивела мільярди допомоги на офшор, то більше не вірять обіцянкам
без ринку землі не буде співпраці з МВФ - повторюю для самих упоротих довбнів
Он обманул не только мвф, но и миллионы своих сторонников, которые показали ему фак на выборах.
А круто зебобики решили - на международные переговоры без министра МИД , но с Ермаком
И украинцы пытаются догадаться О чем договорились
А экономические вопросы решают без премьера - и опять украинцы пытаются догадаться КОМУ и ЧТО пообещали ТАЙНО
Демократия по Зеленски ?? Шахер махер ??
А де гроші від економічного "ривка" від зелі?
Як відправляли попередній Кабмін у відставку, там же од солодких епітетів вуха могли позлипатися.
Опудало представляють як =вєлічайший пАлітІк мІра=, а Гончарук і ко були =найкращим і найпрекраснішим= урядом.
Шо, не так ?
Про стрибки ривки / прориви я вже мовчу. Все так було =зашибісь= до сьогодні. Відосики, тесла, гантельки в джимі, фонтанчики, шаурма, приколи !
То де гроші ?
І ще ж олігархів сказав подоїти на 12-13 млрд.
Рух Опору Капітуляції
Зеленський у своєму зверненні говорить про те, що Рада не повинна йти на карантин. Бо потрібні закони та новий Генпрокурор.
Нагадайте мені, а хто заважав Зеленському в період кризи та переговорів з МВФ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ упряд та очільника ГПУ на догоду Єрмаку та Москві? Розуміючи, що це погіршить стосунки з МВФ та Заходом? Хто заважав Зеленському ще два місяці назад провести через парламент закон про заборону повернення «Привату» Коломойському?
Хто заважав Зеленському не йти на повідку в Медведчука, та не формувати з ним коаліцію? Хто заважав йому сформувати економічний блок уряду заздалегідь, щоби не опинятися в ситуації, в якій опинилася Україна?
Ми настількі дурні, що не могли раніше ухвалити розумі рішення, а зараз Рада повинна працювати, щоби ми, дурні, змогли ухвалити розумні рішення, які не ухвалили раніше? Це такак логіка?
Нажаль, поведінка Зеленського підтверджує, що він хоче скористатися кризою та епідемією як димовою завісою задля втілення своєї антидержавної політики.
Зеленський побудував свою кампанію на слові «мародер». Пане Президенте, справжній політичний мародер - це ви!
Сергій Висоцький, член Координаційної ради РОК
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