 Кабмин обратится к МВФ за помощью для преодоления последствий коронавируса, - Шмыгаль

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, кроме важных решений, в правительстве были розданы также важные поручения профильным министерствам:

- проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить;

- оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 грн;

- подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

"Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.