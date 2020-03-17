EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1715  34
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11859) МВФ (2813) пенсия (1892) Шмыгаль Денис (99) COVID-19 (1051)

 Кабмин обратится к МВФ за помощью для преодоления последствий коронавируса, - Шмыгаль

На заседании Кабмина, состоявшемся 16 марта, поручили профильному министерству подготовить подготовить письмо в МВФ о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ

По его словам, кроме важных решений, в правительстве были розданы также важные поручения профильным министерствам:

- проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить;
- оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 грн;
- подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

"Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посоветовал украинцам оставаться дома, ообщаться с детьми, читать книги, а молодежи "заняться борьбой с демографическим кризисом"

Напомним, Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.

Кабмин обратится к МВФ за помощью для преодоления последствий коронавируса, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181926
 
 
 Топ комментарии
 
Чомусь раніше давав і без ринку, а профанам не дає. Совпадєніє? Ви зробили це разом.
 показать весь комментарий
 
З такою пикою тобі грошей не дадуть.
 показать весь комментарий
 
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ олигархов решила 😀😀😀

Кабмин обратится к МВФ за помощью для преодоления последствий коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4776
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у Ахметова не пробовал просить ..но тот потом может и спросить
 показать весь комментарий
 
 
Также Зеленский сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны" в том числе и от МВФ

А шо такое, принципы где-то в омане из трусов повыпадали?
 показать весь комментарий
 
 
Нехай здасть Штатам Коломойського і МВФ допоможе.
 показать весь комментарий
 
 
Хм, а как же олигархи? Обещали же помочь. А вы вновь к Соросу.
Ударте по короновирусу телевизором. Только ЗЕ в красных труселях способен напугать вирус
 показать весь комментарий
 
 
Пишите в Спортлото - там больше шансов, шо вам шото дадут.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
если не будет рінка земли - МВФ хер шо даст
без рінка земли будет очень плохо (украинцам)
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь раніше давав і без ринку, а профанам не дає. Совпадєніє? Ви зробили це разом.
 показать весь комментарий
 
 
деякий час Петрусю вдавалось дурити МВФ, ЄС і весь світ
але коли вже шоколадня зграя мародерів відверто вивела мільярди допомоги на офшор, то більше не вірять обіцянкам
без ринку землі не буде співпраці з МВФ - повторюю для самих упоротих довбнів
 показать весь комментарий
 
 
В МВФ сидять довбні шо лавочник їх дурив? Пиши ісчо.
 показать весь комментарий
 
От же в МВФ дурачки сидят что их петрусь дурил. Но ты их вывел на чистую воду,молодец,так сказать пресек на корню петькины безобразия.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко дурил профессионально. Принимались необходимые и требуемые мвф законы, но они не работали. Антикоррупционные законы в том числе.
Он обманул не только мвф, но и миллионы своих сторонников, которые показали ему фак на выборах.
 показать весь комментарий
 
Ты дурак? Или до Ольгино информация медленно доходит? А потом методички... Для МВФ отсутствие рынка земли не является препятствием в предоставлении кредитов. Хватит уже ********** фейки распространять.
 показать весь комментарий
 
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ олигархов решила 😀😀😀

Кабмин обратится к МВФ за помощью для преодоления последствий коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4776
 показать весь комментарий
 
 
Палива нет вообще Коломойский сидит рядом с Ахметовым
 показать весь комментарий
 
а зеля напротив их обоих, совсем беспалевно
 показать весь комментарий
 
А кто-то там ПРЕМЬЕР МИНИСТРА видит ?

А круто зебобики решили - на международные переговоры без министра МИД , но с Ермаком
И украинцы пытаются догадаться О чем договорились
А экономические вопросы решают без премьера - и опять украинцы пытаются догадаться КОМУ и ЧТО пообещали ТАЙНО
Демократия по Зеленски ?? Шахер махер ??
 показать весь комментарий
 
 
Эпидемии в Украине ещё нет, а преодоление последствий уже есть
 показать весь комментарий
 
 
Все просрали, а тепер лягли і просють.
 показать весь комментарий
 
 
Вижу, что ты не просрал. Из команды Радуцкого, наверное?
 показать весь комментарий
 
"о предоставлении финансовой помощи..."

А де гроші від економічного "ривка" від зелі?
 показать весь комментарий
 
 
Чувак з 40% зростання втік на самокаті.
 показать весь комментарий
 
 
Да, а что ж такое? Выменяй Коломойского на кредит и Украине поможешь. Или ты чмо думаешь, что тебе все должны, а ты будешь здесь олигархов няньчить и с путиным "мировые подписывать". Иди броди, сейчас у всех стран жопа, не до тебя бездаря
 показать весь комментарий
 
 
Я ніби не марю, а як же =здобутки= =супер-зе-команди= нових лІц ?
Як відправляли попередній Кабмін у відставку, там же од солодких епітетів вуха могли позлипатися.
Опудало представляють як =вєлічайший пАлітІк мІра=, а Гончарук і ко були =найкращим і найпрекраснішим= урядом.
Шо, не так ?

Про стрибки ривки / прориви я вже мовчу. Все так було =зашибісь= до сьогодні. Відосики, тесла, гантельки в джимі, фонтанчики, шаурма, приколи !
То де гроші ?
І ще ж олігархів сказав подоїти на 12-13 млрд.
 показать весь комментарий
 
 
кроме того, что зеленский подобрал редчайших ыдыйотов, так эти ыдыйоты-воры под смех всего мира просят МВФ дать им денег для борьбы с вирусом... и это при том, что кричали о росте украинской экономики...зеленскому позор...
 показать весь комментарий
 
 
Ещё шмыгарь не просил,задолбали попрошайничать !
 показать весь комментарий
 
 
дадут, дадут, Вовка особенно после сходки олигархов
 показать весь комментарий
 
Угу. Геть дурні вони усі там. Щааас ! Бєня грошей від МВФ не отримає!
 показать весь комментарий
 
А еще окорочков Буша, и таблеток от жадности, да побольше... (ссылка)
 показать весь комментарий
 


Рух Опору Капітуляції

Зеленський у своєму зверненні говорить про те, що Рада не повинна йти на карантин. Бо потрібні закони та новий Генпрокурор.
Нагадайте мені, а хто заважав Зеленському в період кризи та переговорів з МВФ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ упряд та очільника ГПУ на догоду Єрмаку та Москві? Розуміючи, що це погіршить стосунки з МВФ та Заходом? Хто заважав Зеленському ще два місяці назад провести через парламент закон про заборону повернення «Привату» Коломойському?
Хто заважав Зеленському не йти на повідку в Медведчука, та не формувати з ним коаліцію? Хто заважав йому сформувати економічний блок уряду заздалегідь, щоби не опинятися в ситуації, в якій опинилася Україна?

Ми настількі дурні, що не могли раніше ухвалити розумі рішення, а зараз Рада повинна працювати, щоби ми, дурні, змогли ухвалити розумні рішення, які не ухвалили раніше? Це такак логіка?
Нажаль, поведінка Зеленського підтверджує, що він хоче скористатися кризою та епідемією як димовою завісою задля втілення своєї антидержавної політики.
Зеленський побудував свою кампанію на слові «мародер». Пане Президенте, справжній політичний мародер - це ви!
Сергій Висоцький, член Координаційної ради РОК
#РОК
 показать весь комментарий
 
Зеленский поручает Шмыгалю "Обратится в МВФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусам" (!) Это приблизительно если бы вы обратились к сантехнику по поводу высокой температуры. МВФ не дает гуманитарных кредитов. Не его профиль. МВФ дает кредиты на экономические проекты для поддержания мировой экономики. Единственный "проект" Зеленского - "...дайте денег !"https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показать весь комментарий
 
Ще навіть нічого не почалося, а це ЧМО вже клянчить гроші на "прєадалєніє паследствій"! Не зарано? Чи боїшся не досидіти до "послєдствій"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх