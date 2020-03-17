 Зеленский посоветовал украинцам оставаться дома, ообщаться с детьми, читать книги, а молодежи "заняться борьбой с демографическим кризисом"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я всем советую оставаться дома – это правда. Если вы это можете, каким-то образом оставаться дома – это наилучший выход из этой ситуации, быть дома. Если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно врачу. Мы поможем", - сказал он.

Зеленский отметил, что из-за работы и отсутствия времени люди часто не имеют возможности просто пообщаться с детьми, дедушки и бабушки – с внуками. "Будьте дома, читайте книги, смотрите кино", - предложил он.

Президент также пошутил, что "никто не отменял демографический кризис в Украине, борьбой с которым может заняться молодежь. "Я думаю, что пришло время бороться и с этим кризисом", - сказал он.

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