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 Зеленский посоветовал украинцам оставаться дома, ообщаться с детьми, читать книги, а молодежи "заняться борьбой с демографическим кризисом"

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса оставаться дома, потратить время на семью, саморазвитие, молодежи еще и "заняться борьбой с демографическим кризисом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил  в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я всем советую оставаться дома – это правда. Если вы это можете, каким-то образом оставаться дома – это наилучший выход из этой ситуации, быть дома. Если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно врачу. Мы поможем", - сказал он.

Зеленский отметил, что из-за работы и отсутствия времени люди часто не имеют возможности просто пообщаться с детьми, дедушки и бабушки – с внуками. "Будьте дома, читайте книги, смотрите кино", - предложил он.

Президент также пошутил, что "никто не отменял демографический кризис в Украине, борьбой с которым может заняться молодежь. "Я думаю, что пришло время бороться и с этим кризисом", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3181922
 
 
 Топ комментарии
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Тут визначення "паяц" підходить ідеально! І головне, ні придертися не можна, ні заперечити.
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Мені =паяц= категорично асоціюється з московітським нарєчієм.
А його синонім - блазень якраз в тему.
Саме це слово передає мені всю гаму значень і смислів.

Мені, до речі, здається, що клоуном його називають тепер набагато рідше: бо значення цього слова несе щось добре, смішне, позитивне. Вже допетрали, що зе-опудало таким не є.
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До речі, я не випадково вдюжив слово "паяц". Бо блазень в українській політиці - Ляшко, який все-таки є проукраїнським. А це - паяц.
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Великий Еврейский народ! Как ты мог надрочить такое ЧМО!
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А еврейско-кацапская банда в Раде примет за это время закон о воровстве украинской земли. Жиды в своём репертуаре.
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...а ещё: "заняться борьбой с демографическим кризисом" -- всухую...*)))
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Если из за нехватки денег то да. Заходил в Сильпо, полки полные(правда не обратил внимание на туалет папирус)и это в Черновцах
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каким-то образом оставаться дома

...каким таким образом? ...я валяюсь -- это гигантично...*)
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Да дурак он простой, токо не круглый, а квадратный...
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95 квартал еще не выпустил шуточную песенку о первых умерших от короновируса украинцах ? Нет ? А он может !
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Главред.info
Почему в деградации Украины виновны... патриоты
Украина за последние 30 лет продемонстрировала один из самых худших в мире результатов социально-экономического развития. Мы поставили антирекорды во многих сферах, навсегда войдя в учебники по экономике как пример стремительной и мало объяснимой деградации. Ей не было объективных причин.
Украина имела лучшие стартовые возможности, чем практически все соседи. Как так получилось? Кто виноват в произошедшем?
"Патриоты" легко дают ответ на этот вопрос, виня Путина, СССР, внутренних врагов - собственно, всех, кроме себя. Но дело в том, что виноваты как раз сами патриоты. И хуже всего то, что они этого абсолютно искренне не понимают.
Патриоты не имеют позитивной программы развития. Они не знают, что делать со страной. И это было бы пол беды, если бы одновременно они не имели крайне завышенные требования. Во внешней политике их "программа действий" простирается до "вернуть Кубань", во внутренней - до "запретить русский язык" и "чемодан-вокзал-Россия". Никакого тормоза здесь нет - при малейшей возможности они, как капризные дети, начинают выполнять свою программу-максимум, не считаясь с последствиями, теряя территории и уничтожая экономику.
Патриоты неадекватны. На последних выборах было очень четко видно, что "свидомая" общественность демонстрирует все признаки тоталитарной религиозной секты. А, как мы знаем, для истинно верующего человека компромиссы невозможны. Он не может согласиться с тем, что его бога распяли "на 98%", даже если привести убедительные аргументы в пользу того, что его не распинали вовсе. По этой причине с патриотами в принципе нельзя договариваться. Ни о чем. Даже о выживании их собственного государства.

Патриоты немногочисленны, но, как и любая тоталитарная секта, агрессивны и экспансивны. Можно выиграть выборы, набрав 73%, но все равно придется заигрывать с проигравшими 25% и выполнять их (нереальные) требования. Причины, почему любая власть постоянно перед ними пасует, хорошо описаны Талебом на примере кошерной еды, вытесняющей из супермаркектов всю остальную. Остальным все равно, что покупать, евреям - нет. Поэтому со временем все будут есть ту еду, которую едят евреи. Остальным плевать на Бандеру, патриотам не плевать - поэтому со временем на полке остается один герой - Бандера…
Патриотами легко манипулировать. Достаточно одеть вышиванку и спеть гимн, чтобы получить от них индульгенцию на разворовывание государства. Достаточно написать, что они правы и можно размещать свой Яндекс-кошелек. Но это манипуляция взаимная. В вышиванке можно воровать, но нельзя вести переговоры с ДНР. Можно клеймить врагов, но нельзя искать друзей. В результате элита страны постепенно превращается в группу агрессивного ворья с трезубцами на лацканах пиджаков - умный человек идет по пути наименьшего сопротивления.
С патриотами ничего нельзя сделать. В условиях демократии сложно бороться с деструктивными политическими движениями. И это совершенно невозможно в условия слабого, постоянно подтачиваемого изнутри государства. И так далее, и тому подобное.

Какой вывод? Неутешительный. Украина продолжит деградировать и, вполне возможно, снова прекратит свое существование как независимое государство. Этот процесс невозможно остановить, пока не произойдут кардинальные перемены в мозгах соотечественников, пока эволюция не проведет естественный отбор. А это вопрос минимум десятилетий. У нас просто нет столько времени.
https://glavred.info/opinions/10157294-pochemu-v-degradacii-ukrainy-vinovny-patrioty.html
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...я заспамлю это совковый бред... Пардон за извинение...*)
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Но согласитесь, он же прав. "Патриоты" как истеричные дети, требуют красивую игрушку ломая все вокруг, но сами ничего не делают.
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-- и этот бред заспамлю... -- не трудитесь -- очень обяжете! *)
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лахта... где вас таких тупых - набирают-то?))
если бы патриоты пришли в власти в 90х - Украина была бы уже в ЕС.
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Опять этот инфантилизм. Разве нельзя построить процветающее сильное государство без европейского дяди.
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.....
Патриоты немногочисленны, но, как и любая тоталитарная секта, агрессивны и экспансивны. Можно выиграть выборы, набрав 73%, но все равно придется заигрывать с проигравшими 25% и выполнять их (нереальные) требования. Причины, почему любая власть постоянно перед ними пасует, хорошо описаны Талебом на примере кошерной еды, вытесняющей из супермаркектов всю остальную. Остальным все равно, что покупать, евреям - нет. Поэтому со временем все будут есть ту еду, которую едят евреи. Остальным плевать на Бандеру, патриотам не плевать - поэтому со временем на полке остается один герой - Бандера…
Патриотами легко манипулировать. Достаточно одеть вышиванку и спеть гимн, чтобы получить от них индульгенцию на разворовывание государства. Достаточно написать, что они правы и можно размещать свой Яндекс-кошелек. Но это манипуляция взаимная. В вышиванке можно воровать, но нельзя вести переговоры с ДНР. Можно клеймить врагов, но нельзя искать друзей. В результате элита страны постепенно превращается в группу агрессивного ворья с трезубцами на лацканах пиджаков - умный человек идет по пути наименьшего сопротивления.
С патриотами ничего нельзя сделать. В условиях демократии сложно бороться с деструктивными политическими движениями. И это совершенно невозможно в условия слабого, постоянно подтачиваемого изнутри государства. И так далее, и тому подобное.

Какой вывод? Неутешительный. Украина продолжит деградировать и, вполне возможно, снова прекратит свое существование как независимое государство. Этот процесс невозможно остановить, пока не произойдут кардинальные перемены в мозгах соотечественников, пока эволюция не проведет естественный отбор. А это вопрос минимум десятилетий. У нас просто нет столько времени.
https://glavred.info/opinions/10157294-pochemu-v-degradacii-ukrainy-vinovny-patrioty.html
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Зечмолоху пора Мендель на экраны выпустить и уже не в домашнем а в медицинском / ну вы поняли / халатике .
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Перевожу с клоунского: короче, епитесь тут сами.
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Разбежись!Ударься головой об стенку! Сделай всех и себя счастливей!!!
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"Никто не отменял демографический кризис в Украине, борьбой с которым может заняться молодежь" - такое ощущение, что клоун хочет, чтоб у него после эпидемии баланс подданных сошелся, хотя бы на 73%.
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Экономику страны вот вот добьет , капитуляция перед кацапстаном уже почти свершившийся факт , теперь эта зеленая плесень за здоровье и жизни украинцев взялась . Результатов ждать осталось недолго .
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Goran Virusić @gnapn · 1h
- Президент, какие меры?
- Ну, ээ, надо закрыть границы ггг, ну метро закрыть и... это.. ну...
- И что?
- И ******
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... а не получится - совместные патрули на подходе , буряты с чеченцами помогут .
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Зеленський, де гроші які залишила у бюджеті попередня влада? Чому ти ходиш та клянчиш у олігархів?
🤔
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Дык при нем же эти олигархи эти деньги и разворовали что бы это зелохочмо у них и клянчил .
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Зеля, еще пол года такого ****..ца, и люди будут на тебе решать демографический кризис.!
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Вообще-то ЭТО УЖЕ ПЕРЕХОДИТ ГРАНИЦЫ
Устроили хаос во власти , угробили исполнительную власть - набрали каких то шибзиков в Кабмин , продали все маски и СБУ ЭТИМ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
сколько ещё цирк булет продолжаться?
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ЕСТЬ ПРЕМЬЕР МИНИСТР - он несёт ответстаенность за решения в стране , он и должен на экране в тв светиться , а не потолстевший Зеленский
ЕСТЬ ПАРЛАМЕНТ - выбранный народом - какого Фера Зеленский указания даёт и собрания с ними устраивает?
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Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
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Под Администрацией Президента женщина второй день голодовку проводит - и ни одно СМИ об этом не говорит
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мішпуха районного масштаба проникла у державну владу та, користуючись обставинами, замутила офігенний гешефт
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Молодежи борьбой с твоими хозяевам заниматься нужно, а не размножаться, как кроликам
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