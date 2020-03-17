 15 областей Украины обеспечены тест-системами для выявления коронавируса, ожидается еще 1 млн тестов, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"15 областей Украины имеют тесты для выявления коронавируса, еще 1 млн тест-систем поступит в ближайшее время. Также на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного", – заявил Ляшко.
Он также добавил, что сейчас Минздрав готовит приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19.
"Это освобождает кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты вентиляции искусственной вентиляции легких", - сказал Ляшко.
Если такая потребность есть. 15грн за штуку. Заказ от 30 штук.
Они же прекрасно понимают, что толкут в ступе воду, которой в ступе нет.
Святые Люди!
Goran Virusić @gnapn · 1h
- Президент, какие меры?
- Ну, ээ, надо закрыть границы ггг, ну метро закрыть и... это.. ну...
- И что?
- И ******