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 Общество, Здоровье
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 15 областей Украины обеспечены тест-системами для выявления коронавируса, ожидается еще 1 млн тестов, - Ляшко

В 15 областях Украины имеются тесты для выявления коронавируса, в ближайшее время ожидается еще 1 млн тестов, в медучреждениях отменены плановые операции и госпитализации для возможности размещения инфицированных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"15 областей Украины имеют тесты для выявления коронавируса, еще 1 млн тест-систем поступит в ближайшее время. Также на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного", – заявил Ляшко.

Он также добавил, что сейчас Минздрав готовит приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19.

"Это освобождает кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты вентиляции искусственной вентиляции легких", - сказал Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181920
 
 
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Хмельницкий ждет эти сраные тесты.. Их нет, пока-что, *****. Или мы не входит в эти 15 областей?? У нас тут как бы, веселье скоро начнется. Ибо почти в каждой семье есть отец, или мать, или сын, которые были заграницей. И они УЖЕ приехали. А масок и тестов нет..
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На счет тестов не знаю, а на счет масок вот к примеру https://prom.ua/p1141394995-maska-meditsinskaya-trehslojnaya.html
Если такая потребность есть. 15грн за штуку. Заказ от 30 штук.
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Нам они не нкжеы через 3 дня, они нужны УТРОМ, СЕЙЧАС. P,S: они должны быть бесплатными для больниц.
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А не **** из своего кармана. Может нам еще ИВЛ купить предлогаете, с эпид.костюмами??
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В Киеве сегодня в аптеке маски появились, 20 грн за штуку
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Флядь! ...бедные медики... -- те, которые пашут и честные...
Они же прекрасно понимают, что толкут в ступе воду, которой в ступе нет.

Святые Люди!
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Goran Virusić @gnapn · 1h

- Президент, какие меры?
- Ну, ээ, надо закрыть границы ггг, ну метро закрыть и... это.. ну...
- И что?
- И ******
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опять сплошной п_здеж от этих зе-дебилоидов!
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