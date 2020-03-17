 Олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом: Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Один из крупных бизнесменов, который сегодня присутствовал на встрече с президентом, рассказал Цензор.НЕТ детали встречи:"Президент попросил помощи в двух основных вопросах - надо перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент - это капля в море, которая ничего не решит. Затем выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса. В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м".

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