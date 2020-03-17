EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  1988  25
Материалы по теме:
Все про:бизнес (1265) Зеленский (4888) COVID-19 (1051)

 Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса, которая состоялась вечером 16 марта, шла речь о том, как бизнес может помочь государству справиться с пандемией СOVID-19.

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Один из крупных бизнесменов, который сегодня присутствовал на встрече с президентом, рассказал Цензор.НЕТ детали встречи:"Президент попросил помощи в двух основных вопросах - надо перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент - это капля в море, которая ничего не решит. Затем выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса. В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3181919
 
 
 Топ комментарии
 
т.е. вислюк оманський отдал УПРАВЛЕНИЕ в регионах - в руки олигархов - бене, ахметке и т.д...
зебилы что-то помалкивают от таких новостей... а "как стонали, как стонали" Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 499
 показать весь комментарий
 
Сором. Просто сором і оцінка діяльності влади, коли у олігархів ресурсы є, а у областей - нема. Це показник того, що влпюада працює на олігархів, збагачуючи їх за рахунок зубожіння областей.
 показать весь комментарий
 
все же готово зеля, ты сказал
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ха-ха, Ющенко с этого же начинал. Начало конца Зелебородько.
 показать весь комментарий
 
т.е. вислюк оманський отдал УПРАВЛЕНИЕ в регионах - в руки олигархов - бене, ахметке и т.д...
зебилы что-то помалкивают от таких новостей... а "как стонали, как стонали" Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 499
 показать весь комментарий
 
 
"...выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов.
Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше.
Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр... за счет субсидий, пенсий и роста налогов и комуналки...
не за счет же зп вислюка и Ко Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 9793

 показать весь комментарий
 
 
"Дело есть у нас в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву!"(с)
 показать весь комментарий
 
Зеленский -- это Президент Будущего!
-- всё его программы, планы и обещания, обязательно реализуются -- в Будущем...
 показать весь комментарий
 
 
что-то рейтингов вислюка давно не публиковали... Видать - не никак не получается обосновать обвал.. засмеют Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 4628
 показать весь комментарий
 
Самое главное, в двух словах: делать секвестр (с)
 показать весь комментарий
 
 
Сором. Просто сором і оцінка діяльності влади, коли у олігархів ресурсы є, а у областей - нема. Це показник того, що влпюада працює на олігархів, збагачуючи їх за рахунок зубожіння областей.
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли стабільно зростаючу економіку за якихось півроку попри дешеві енергоресурси, рекордний урожай. відправили в глибоку рецесію. Це потрібно ще як постаратись було. Спасибі 73% кретинам.
 показать весь комментарий
 
 
Оказывается, олигархи, это не дьяволч, а дяди, которые в плозую минуту могут помочь
Или де, они просто дают людям тысячи рабочих мест. Не дают людям сдознуть с голода. Так оказывается, ЗЕлеидиоты?
 показать весь комментарий
 
и почему, вдруг, у местных бюджетов денег нет, а у олигархов есть? поделили Украину - по сути он роздал олигархам целые регионы "для кормления".
 показать весь комментарий
 
Очредил бы сразу Союз Олигархических Волонтёров!
 показать весь комментарий
 
 
ане апечаталесь: Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр сквирт Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 7290
 показать весь комментарий
 
Щас олигархи поймают волну и на Западный манер станут филантропами. куме.
-Так.Може эволюционируют в щось корисне для суспiльства,та оставят о себе добру пам*ять Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 1861
 показать весь комментарий
 
Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому -- помочь центральной власти выполнять те функции, которые она не способна выполнять или не имеет ресурсов... -- что, впрочем, для олигархов привычное дело...
 показать весь комментарий
 
Очень хорошо, я очень рад за зеленое стадо, особенно за бабок, которые, торчат перед телевизором нихрена не делают, сидят на социалке и топят за зеленого клоуна, скоро вам начнут урезать пенсии, субсидии, социалку..! ОТЛИЧНО!!! Тупое стадо должно прочувствовать, до боли, до стона и слез свою тупость!
 показать весь комментарий
 
Ну так а шо вони вимагатимуть взаміну за цю безкоштовну допомогу, зєля ? Почесну грамоту ? На скільки мільйярдів ?
 показать весь комментарий
 
Канада закриває кордони для іноземців, проте американців поки пускатимуть. Канадці (громадяни та постійні резиденти), члени їхніх родин, дипломати, екіпажі приймаються. Міжнародні рейси зараз прийматимуть лише 4 аеропорти: Монреаль, Торонто, Калґарі, Ванкувер.
В Канаді трохи більше 300 хворих, в Квебеку - 50, Монреаль - 10. В Канаді 4 померлих - всі з Британської Колумбії.

Антисептиків / паперових рушників / миючих засобів / туалетного паперу і далі нема.
В окремих мережах тепер видаватимуть по 2 найменування на руки (з цієї серії та окремі продукти харчування). Спочатку зі складів повезуть по лікарнях, а потім - в роздрібну торгівлю.
У масках ніхто не ходить, де-не-де.
Квебек виплачуватиме 573$ на тиждень окремим категоріям ізольованих громадян, поки на термін до місяця. Фінансові установи ідуть назустріч фізичним та юридичним особам щодо сплат позик, але потрібно зв*язатися з банком і кожен файл розглядатиметься окремо. Бо люди приходять: мені треба сплатити рахунки, а бізнесу зараз нема, клієнтів нема.
Транспорт ходить. Про те, що закрито, вже писала.
Але б*є по мізках. Я сьогодні з клієнкою "віталася" ліктями (французький такий жест).
Мусиш весь час руки дезинфікувати ... А я їм клавіатуру передаю, щоб показати online banking На роботі всі здорові.
Від стоматолога подзвонили: анулювали рандеву (cleaning) - закриваються на два тижні теж.
Поки так.
 показать весь комментарий
 
Народ, ви хоч вітаміни якісь беріть.
І мультивітаміни, і залізо, і кальцій, і вітамін С.
Все, що можете. Зміцнюйте імунну систему.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх