 Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Один из крупных бизнесменов, который сегодня присутствовал на встрече с президентом, рассказал Цензор.НЕТ детали встречи:"Президент попросил помощи в двух основных вопросах - надо перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент - это капля в море, которая ничего не решит. Затем выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса. В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м".
зебилы что-то помалкивают от таких новостей... а "как стонали, как стонали"
Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше.
Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр... за счет субсидий, пенсий и роста налогов и комуналки...
не за счет же зп вислюка и Ко
Мы волшебную косим трын-траву!"(с)
-- всё его программы, планы и обещания, обязательно реализуются -- в Будущем...
Или де, они просто дают людям тысячи рабочих мест. Не дают людям сдознуть с голода. Так оказывается, ЗЕлеидиоты?
секвестрсквирт
-Так.Може эволюционируют в щось корисне для суспiльства,та оставят о себе добру пам*ять
В Канаді трохи більше 300 хворих, в Квебеку - 50, Монреаль - 10. В Канаді 4 померлих - всі з Британської Колумбії.
Антисептиків / паперових рушників / миючих засобів / туалетного паперу і далі нема.
В окремих мережах тепер видаватимуть по 2 найменування на руки (з цієї серії та окремі продукти харчування). Спочатку зі складів повезуть по лікарнях, а потім - в роздрібну торгівлю.
У масках ніхто не ходить, де-не-де.
Квебек виплачуватиме 573$ на тиждень окремим категоріям ізольованих громадян, поки на термін до місяця. Фінансові установи ідуть назустріч фізичним та юридичним особам щодо сплат позик, але потрібно зв*язатися з банком і кожен файл розглядатиметься окремо. Бо люди приходять: мені треба сплатити рахунки, а бізнесу зараз нема, клієнтів нема.
Транспорт ходить. Про те, що закрито, вже писала.
Але б*є по мізках. Я сьогодні з клієнкою "віталася" ліктями (французький такий жест).
Мусиш весь час руки дезинфікувати ... А я їм клавіатуру передаю, щоб показати online banking На роботі всі здорові.
Від стоматолога подзвонили: анулювали рандеву (cleaning) - закриваються на два тижні теж.
Поки так.
І мультивітаміни, і залізо, і кальцій, і вітамін С.
Все, що можете. Зміцнюйте імунну систему.