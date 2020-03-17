 Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Нам срочно нужны 500 "скорых". Это то количество, которого не хватает для наших больниц. Мы говорили об определенных средствах… Честно скажу, я говорил с ними откровенно, что эта страна их долгие годы кормила, - пришло время вам (крупным бизнесменам) помочь стране", - сказал он.
Зеленский сообщил, что создается отдельный фонд. "Нам сейчас понадобится на лекарства, на много различных лекарственных средств где-то, в первую очередь, сейчас мы это знаем, 12-13 млрд грн. Нам нужна их помощь", - указал он.
Тем более - кто будет контролировать этот "спецфонд" - даже гадать не нужно.. некий Б.... чисто случайно конечно
16.03.2020 г
Зеленский предлагает закрыть пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов ?
9-00 - презEдента страны нет на рабочем месте.
Обращаем внимание Минздрава на Сумскую область. Там странная вспышка невнятно диагностированной пневмонии. Дайте срочно тесты, а еще лучше отправьте мобильную бригаду ЦОЗ.
Разгорается скандал с 2 млн. масок из госрезерва проданных неизвестно кем и как то ли Словакии, то ли в Германию. Словаки прислали в МИД копию подписанной накладной и договор об условиях продажи. 10 млн. масок которые Шмыгаль решил отдать в "місцеві органи охорони здоров'я" видимо пойдут по этой же схеме.
Власть мечется от одной крайности к другой.
Запрет плановых операций в больницах - это уже бред полный.
Емец явно не справляется с работой в экстремальных условиях. Его пригласили поработать ширмой со всеми министерскими радостями, а он попал в ситуацию которую ни понять ни контролировать не умеет.
Золотаря на Майдан винесуть пізніше, на палі
а Бубачка доит олигархов на лекарства, которых еще нет в природе
все похоже на разводняк и полную некомпетентность
как по мне, так сейчас срочно нужны маски, антисептики и аппараты искусственного дыхания
Теперь "Фонды" начали создавать для разворовывания.
Мародеры наживаются на короновирусе.
І то є найкраща інвестиція. Скоро вона знадобиться....
любит Порох снайперские винтовки
Порошенко купил 430 снайперских винтовок для десантников
В прошлом году Президент передал на вооружение 98 винтовок.
При содействии компании "Roshen" приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110.
Известно, что ранее компания «Roshen» неоднократно оказывала помощь Вооруженным Силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
"Я вам ничего не должен...."
Далі буде......
От дебіл... Дебіл, тому що нам хоче впарити цю чухню.
Будет наверное правильнее трактовать, не своей стране , а нашей ,ну или скажем Украине ,страна не одному ему принадлежит.