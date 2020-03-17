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 Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал крупный бизнес финансово помочь своей стране, которая его долгие годы "кормила", в частности, будет создан отдельный фонд на закупку лекарств и других необходимых средств в период распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Нам срочно нужны 500 "скорых". Это то количество, которого не хватает для наших больниц. Мы говорили об определенных средствах… Честно скажу, я говорил с ними откровенно, что эта страна их долгие годы кормила, - пришло время вам (крупным бизнесменам) помочь стране", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с крупнейшими бизнесменами: они пообещали помощь в борьбе с коронавирусом

Зеленский сообщил, что создается отдельный фонд. "Нам сейчас понадобится на лекарства, на много различных лекарственных средств где-то, в первую очередь, сейчас мы это знаем, 12-13 млрд грн. Нам нужна их помощь", - указал он.

Также читайте: Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3181918
 
 
 Топ комментарии
 
в той фонд - ніколи. А що, щоб там пропало, як в приваті?
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п.с... скати, помнится - вислюк оманський уже самопиарился на "скорых"... которых купили при Порохе Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5583
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и золото тоже!
Тем более - кто будет контролировать этот "спецфонд" - даже гадать не нужно.. некий Б.... чисто случайно конечно Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6411
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п.с... скати, помнится - вислюк оманський уже самопиарился на "скорых"... которых купили при Порохе Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5583
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Хроника одного презЕдента ...
16.03.2020 г
Зеленский предлагает закрыть пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов ?
9-00 - презEдента страны нет на рабочем месте.
Обращаем внимание Минздрава на Сумскую область. Там странная вспышка невнятно диагностированной пневмонии. Дайте срочно тесты, а еще лучше отправьте мобильную бригаду ЦОЗ.
Разгорается скандал с 2 млн. масок из госрезерва проданных неизвестно кем и как то ли Словакии, то ли в Германию. Словаки прислали в МИД копию подписанной накладной и договор об условиях продажи. 10 млн. масок которые Шмыгаль решил отдать в "місцеві органи охорони здоров'я" видимо пойдут по этой же схеме.
Власть мечется от одной крайности к другой.
Запрет плановых операций в больницах - это уже бред полный.
Емец явно не справляется с работой в экстремальных условиях. Его пригласили поработать ширмой со всеми министерскими радостями, а он попал в ситуацию которую ни понять ни контролировать не умеет.
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Ні

Золотаря на Майдан винесуть пізніше, на палі
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на какие лекарства? те, что баба жуля в свое время самолетом завезла? новая афера века...
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баба Жуля завезла вполне конкретные лекарства, рекомендованные ВОЗ,
а Бубачка доит олигархов на лекарства, которых еще нет в природе

все похоже на разводняк и полную некомпетентность
как по мне, так сейчас срочно нужны маски, антисептики и аппараты искусственного дыхания
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Зашибись.Мы в жопе.У нас нет денег даже на маски.У нас давно дефолт.маскируют ее пирамидой.Конечно,зеля пытается продать землю и уехать.
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Деньги были, но Зеленский отказался получить с газпрома по суду 8 млрд $. А это 200 млрд гривен.
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Куди ти просрав запас який оставив тобі Грося?
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Во гад такой , и это за 5 месяцев правления "святого Петра " и каденции Гройсмана
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А де резерви держави? Це ж в доларах не такі вже великі гроші? Зебобіки дайте відповідь.
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Бюджет уже разворовали - дыра почти в 100 млрд.
Теперь "Фонды" начали создавать для разворовывания.
Мародеры наживаются на короновирусе.

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Я так розумію шо Петро Порошенко не дасть ні копійчини?))
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в той фонд - ніколи. А що, щоб там пропало, як в приваті?
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Порох дасть гроші снайперам ССО до куплених ним же гвинтівок.
І то є найкраща інвестиція. Скоро вона знадобиться....
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учи матчасть, зебил:
любит Порох снайперские винтовки Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7059

Порошенко купил 430 снайперских винтовок для десантников
В прошлом году Президент передал на вооружение 98 винтовок.
При содействии компании "Roshen" приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110.

Известно, что ранее компания «Roshen» неоднократно оказывала помощь Вооруженным Силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
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На заборі я і не таке читав))А де патронний завод,шо Петро обіцяв побудувати?
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Тебе, зелебобик, он нихрена не даст, вот поверь
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Та я знаю,шо Петро всереться,а копійчини ні кому не дасть))
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ти правий, Зеленському він насере і навіть копійчини не дасть
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А до чого тут Зелєбоба,коли мова йде про Українців,і в тому числі тих 25%,шо за нього голосували))
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а яке відношення фонд ім. Зеленського має до українського народу

"Я вам ничего не должен...."
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Виходе шо ні Зелєбоба ні Петро нічого і ні кому не винні,бо вони однакові))Чи не так?
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Ні, не так, кротику. ***** спитай. Одного він ненавидить та боїться, а другому посміхається та на путину вертить. Де ж вони однакові?
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Начнем с простого - а его приглашали на встречу? Или если зеленое говно не пригласило -то он все равно должен?
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Його на допит приглашали,а він до Європи втік))За добу вилікувався і повернувся))
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Порох прибув в опечатанному самольоті на Фінський вокзал. Там його зустрічали порохоботи. Виступ був тезісний, на броньовику.

Далі буде...... Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2168
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Ага, двадцать первый раз убежал. А когда он приход - его спрашивают неочем, чисто время потянуть. Зебил, скажи, ты хотя бы 3 класса школы освоил?
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він що, вважає, що беня - лох? Шо ахмет - меценат?
От дебіл... Дебіл, тому що нам хоче впарити цю чухню.
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Когда он говорит "нам", он кого имеет в виду? Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8368
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О каких лекарствах идет речь? Валидол?
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горчичники Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5287 и.... 500 скорых (мне кажется их уже купили, или это не те?)
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новый фильм снимут для зебилов - "Голобородько спасает мир от инфекции"
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не дивися жодної серії, але трагічний фінал, де Коронавіс з'їдає Голобородька подивлюсь обовязково Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4914
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Один хер ленточки перерезал, а этот тоже в крепкого хозяйственника решил поиграть, Какие 12 лярдов? на лекарства и скорые, вирус через месяц закончится, а экономике пда. 12 лярдов. Это же бюджет, бд Молдавии, откуда цифра?! Даже таракан на имение меньше потратил, он столько может только у Яныка с бюджета украсть через списание или высосать с вроттедам+. Экономике жопа. Надо было их там запереть, а сдание отправить на орбиту - по крайней мере с Беней на орбиты дефолта небыло бы.
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" Олигархи! Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Пенсионеры все умрут и одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем."
Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5358
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Больше похоже на нарка, который на дозу клянчит всякими душещипательными историями.
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А где деньги РНБО? Там було закладено 26 мільярдів. Навіщо нам тоді Зеленський, якщо бізнесмени мають все вирішувати. Що робиться держава в особі осіб, яким делеговані функції управління?
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Короче все вирусы вымогатели отдыхают в сравнении с Короновирусом.Хотя,технология такая же.12 лярдов откупного вирусу не дал,твой аккаунт заблокировали на глубину 2х метров навечно
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал крупный бизнес финансово помочь своей стране, которая его долгие годы "кормила",Источник: https://censor.net.ua/n3181918

Будет наверное правильнее трактовать, не своей стране , а нашей ,ну или скажем Украине ,страна не одному ему принадлежит.
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